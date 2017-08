Coutinho, Aurier, Diego Costa : Les 18 infos mercato qui vous ont échappé mardi

Le Barça aurait fait une croix sur Coutinho

Le Liverpool Echo, habitué aux bonnes infos sur les Reds, enterre ce matin les rumeurs envoyant Coutinho en Catalogne. "Barcelone a admis sa défaite", explique le journal local à propos du joueur. Selon le média anglais, les dirigeants du Barça auraient compris, après plusieurs approches infructueuses, que les Reds ne cèderaient pas leur milieu offensif brésilien. L'information est à relativiser par un article de... Mundo Deportivo qui ne cache pas les difficultés de Barcelone dans ce dossier mais affirme que le club n'a toujours pas baissé les bras.

Notre avis : Sacré camouflet pour le Barça, même si on n'est plus à un rebondissement près dans ce dossier.

Mbappé prêté avec obligation d'achat au PSG ?

Alors qu'en Italie, Gianluca Di Marzio parlait lundi soir d'une offre parisienne de 220 millions d'euros, plus Lucas Moura, pour Fabinho et Mbappé, Sky Sports évoque en Angleterre l'idée d'un prêt de Mbappé au PSG. Dans le but de respecter le fair-play financier, Paris aimerait faire venir l'attaquant en prêt cette saison avec une option d'achat automatique pour l'an prochain (Lucas ferait, lui, toujours le chemin inverse selon cette source). L'option n'avait jamais été évoquée jusque-là, mais le média anglais précise que les clubs sont encore loin d'un accord.

Notre avis : Bonne idée pour le PSG, mais quel intérêt pour Monaco d'accepter une telle formule ?

Le PSG sur un milieu du Real Madrid

Prometteur milieu récupérateur, Marcos Llorente sort d'un prêt réussi à Alavés, mais semble avoir peu de chances de jouer cette saison au Real Madrid. Outre Casemiro, le titulaire au poste de numéro 6, Zinédine Zidane peut en effet compter sur Mateo Kovacic, excellent contre le Barça dernièrement. AS écrivait ainsi la semaine passée qu'un départ de Llorente cet été était très probable. Dans son édition du jour, le quotidien madrilène assure que l'Atlético est intéressé, mais un départ cet été chez les Colchoneros est improbable, à moins que Llorente accepte de ne pas jouer jusqu'à janvier. AS cite aussi le Barça, Séville et le PSG parmi les clubs intéressés par le joueur de 22 ans. AS qui écrivait en avril dernier que le PSG comptait offrir 60 millions d'euros cet été pour Llorente, une offre qui ne semble jamais avoir été envoyée. Du moins, rien n'a filtré depuis concernant une telle manoeuvre.

Notre avis : Une belle alternative à Fabinho, mais le dossier ne semble pas très avancé pour le moment.

Aurier se rapproche de Tottenham

Le dossier Aurier pourrait bien se débloquer rapidement. Selon L'Equipe, Paris et Totteham sont très proches de s'accorder sur le transfert du joueur. Le journal avance une somme de 25 millions d'euros pour l'international ivoirien, qui signerait 5 ans. Le seul vrai point d'achoppement de ce dossier reste la situation judiciaire du latéral droit, pas sûr d'obtenir un visa d'entrée puis un permis de travail en Angleterre. Ses représentants travaillent actuellement sur la question et s'attendent à une issue favorable.

Notre avis : Ce recrutement aurait beaucoup de sens pour les Spurs, qui ont vendu Walker cet été.

Dans le deal Seri, Nice voudrait inclure un joueur du Barça

L'opération Seri est en marche. Si le milieu ivoirien est titulaire mardi soir face à Naples, il pourrait bien rejoindre le Barça d'ici le 31 août. Selon RMC, le Barça n'avait toutefois pas encore contacté les Aiglons lundi, ce qui a passablement énervé le Gym, qui sait que le club catalan négocie en parallèle avec l'entourage du joueur (un accord aurait même déjà été trouvé selon différentes sources). Une réunion a toutefois eu lieu ce mardi entre les deux clubs, mais aucun accord n'a pas été trouvé pour le moment selon RMC, qui précise que la base des négociations est supérieure à la clause de valorisation de Seri (40 millions d'euros). Nice tenterait même d'inclure un joueur barcelonais dans la transaction. Un joueur dont le nom n'a pas encore filtré (un journaliste espagnol a glissé le nom du défenseur brésilien Marlon Santos).

Notre avis : Seri a beaucoup plus le profil Barça que Paulinho et serait une belle recrue pour le club catalan. Mais le Barça a beaucoup de milieux et va devoir aussi dégraisser.

Une piste niçoise à Fulham

Présenté il y a quelques jours comme une piste niçoise pour remplacer Dalbert, le latéral gauche portugais Rafa Soares (22 ans) quitte finalement Porto pour Fulham, sous forme de prêt. Fulham qui voit les cadors de Premier League se pencher de près sur son talentueux et prometteur latéral gauche Ryan Sessegnon, âgé de 17 ans. En plus de Tottenham, Manchester United s'y intéresse selon Sky Sports. L'arrivée de Soares s'inscrit-elle dans la logique de vouloir anticiper un possible départ de Sessegnon d'ici le 31 août ?

Notre avis : Même si Jallet peut dépanner, Nice a besoin d'un vrai spécialiste à ce poste.

Eyraud ne dit pas non à Diego Costa

Le président de l'OM, invité sur le plateau de SFR Sport, a été amené à commenter les noms de plusieurs attaquants. Notamment celui de Diego Costa : "Ce qui me plaît chez ce joueur, c'est son caractère, sa grinta, son sens du combat. C'est quelque chose qui se marierait très bien avec l'OM. Après, il a une situation contractuelle compliquée". Jacques-Henri Eyraud a aussi été interrogé sur Anthony Martial : "Je ne ferai pas de commentaires mais le prêt d’un attaquant est tout à fait possible, ça peut même être une solution intelligente, on verra."

Notre avis : Eyraud a aussi parlé d'Aboubakar, de Dembélé, de Giroud... Bien malin celui qui peut dire aujourd'hui quel avant-centre l'OM va recruter d'ici le 31 août.

Beauvue pisté par l'OM et Rennes ?

Nous vous parlions lundi d'un intérêt de Leganés pour Claudio Beauvue, en difficulté au Celta Vigo. Selon la presse espagnole, Leganés est intéressé par un prêt mais le club galicien privilégie une vente, hors d'Espagne si possible. Selon France Football, qui confirme l'intérêt de Leganés, l'OM et le Stade Rennais sont aussi intéressés par un prêt de l'ancien buteur de Guingamp. Levante, Malaga et des clubs anglais seraient aussi à l'affût.

Notre avis : Rennes semble avoir bien avancé sur De Préville tandis que Beauvue n'a ni le profil, ni la carrure, pour être l'attaquant tant recherché par l'OM.

Claudio Beauvue (Celta Vigo) contre le Séville FC en Liga le 7 février 2016AFP

Malcom se queda

Dans le viseur de Wolfsbourg et du Borussia Dortmund, Malcom va rester à Bordeaux et cette fois, c'est l'actionnaire majoritaire des Girondins qui le dit. "Très clairement, Malcom sera là. Il a vingt ans, c'est une découverte de Bordeaux. Il a encore trois années de contrat, il va continuer à s'épanouir chez nous", a assuré Nicolas de Tavernost dans les colonnes de L'Equipe, qui rappelle par ailleurs que dans l'éventualité d'une vente, désormais peu probable cet été, 50 % de la somme irait à son ancien club, les Corinthians.

Notre avis : Très bonne nouvelle pour les supporters bordelais si cela se confirme.

Batshuayi veut rester à Chelsea

Annoncé lundi dans le viseur du LOSC par France Football, Michy Batshuayi ne veut pas quitter les Blues. Selon le Daily Mail, le Belge n'a aucune intention de partir et aimerait faire ses preuves auprès d'Antonio Conte cette saison. L'an passé, l'ancien Marseillais était clairement une solution de repli et n'avait été titularisé qu'une seule fois en Premier League. Mais la situation de Diego Costa fait de lui aujourd'hui le seul avant-centre de métier de Chelsea, en compagnie d'Alvaro Morata (on ne compte pas Loïc Rémy, qui devrait partir).

Notre avis : En même temps, qui voudrait quitter le champion d'Angleterre, qui joue la Ligue des champions, pour rejoindre le LOSC ?

Michy Batshuayi (Chelsea)Getty Images

Tottenham va formuler une offre pour Barkley

Les Spurs ont dans le viseur depuis un moment déjà le milieu d'Everton Ross Barkley. A quelques jours de la fin du mercato, ils vont entamer les négociations et proposer 22 millions d'euros (plus 9 de bonus) pour s'acheter les services du joueur selon The Telegraph. Everton en espérait beaucoup plus mais Barkley sera en fin de contrat en 2018 et sa récente blessure n'a pas arrangé son club pour les négociations. Chelsea est également intéressé par le joueur.

Notre avis : Everton a anticipé en recrutant Sigurdsson et Klaassen cet été. On voit bien Barkley filer à Tottenham.

Mendy en route pour l'Atalanta Bergame

Désireux de retrouver du temps de jeu, après une première saison difficile à Leicester City, Nampalys Mendy ne va pas retourner en Ligue 1. Annoncé dans le viseur de Nantes, Nice, Saint-Étienne ou encore Bordeaux, le milieu relayeur de 25 ans devrait finalement être prêté avec option d'achat à l'Atalanta Bergame, en Serie A. Une information dévoilée par son agent sur le site de L'Equipe : "Un accord est très proche. Le projet de l'Atalanta, qui va disputer la Ligue Europa, est le plus cohérent par rapport à l'avenir de Papy. C'est un beau challenge. Retrouver vite du plaisir sur le terrain est sa seule priorité."

Notre avis : Bon challenge pour Mendy, qui va rejoindre une équipe joueuse et qui dispute la Coupe d'Europe.

Nampalys Mendy (Leicester) contre le FC Barcelone en préparationPanoramic

Abdennour vers la Russie

Clairement pas dans les plans de Marcelino à Valence, qui vient de recruteur deux défenseurs centraux (Gabriel Paulista et Jeison Murillo), Aymen Abdennour pourrait rebondir en Russie. Selon FootMercato, l'ancien défenseur de Toulouse et Monaco devrait être prêté deux ans au Zénith, avec option d'achat.

Notre avis : Abdennour va devoir batailler pour se faire une place au Zénith, où Mancini aligne (avec succès) Ivanovic et Mammana en défense centrale depuis le début de saison.

L'Inter Milan tient enfin son latéral droit

Après avoir fait ses adieux à Valence le week-end dernier, João Cancelo (23 ans) a officiellement rejoint l'Inter Milan ce mardi. Le latéral droit portugais, capable aussi d'évoluer ailier droit, y est prêté une saison avec option d'achat. Une option d'achat estimée à 35 millions d'euros. Rappelons que Geoffrey Kondogbia et Jeison Murillo ont récemment fait le chemin inverse.

Notre avis : L'un des joueurs les plus courtisés à son poste cet été. Belle pioche de l'Inter.

L'AC Milan officialise Kalinic

C'est fait, Nicola Kalinic est un nouveau joueur de l'AC Milan. Le buteur croate de la Fiorentina a signé 4 ans avec le club lombard, où il portera le numéro 7. L'opération s'est conclue sous la forme d'un prêt payant avec obligation d'achat. Le montant n'a pas été communiqué par les clubs, mais l'obligation d'achat serait de 20 millions d'euros selon la presse italienne. Un montant auquel il faut ajouter 5 millions d'euros pour le prêt du joueur cette saison, soit au total une opération de 25 millions.

Notre avis : Avec Kalinic et André Silva, Milan dispose de deux buteurs de haut niveau.

Ascacibar débarque en Bundesliga

En attendant de vendre Juan Foyth, a priori plus à Tottenham qu'au PSG selon les dernières indiscrétions, l'Estudiantes de la Plata s'est séparé d'un autre élément prometteur en la personne de Santiago Ascacíbar. Le milieu défensif argentin de 20 ans a signé jusqu'en 2022 à Stuttgart, de retour en Bundesliga. L'opération est estimée à 7,2 millions d'euros par la presse argentine.

Notre avis : Dommage qu'un club de Ligue 1 n'ait pas eu l'idée de le prendre.

Tisserand prêté à Wolfsbourg

Wolfsbourg a obtenu le prêt de Marcel Tisserand en provenance d'Ingolstadt, relégué en deuxième division. Le défenseur franco-congolais, passé par Monaco et Toulouse, est prêté avec une option d'achat dont le montant n'a pas été dévoilé. Il avait été autorisé par Ingolstadt à chercher un nouveau club et son nom avait notamment été associé à Rennes et Saint-Etienne.

Notre avis : Tisserand poursuit son aventure en Bundesliga et aura du temps de jeu chez les Loups, Brooks étant blessé et indisponible pour plusieurs mois.

Bosetti rebondit à Laval

Libre depuis la fin de son contrat à Nice, Alexy Bosetti (24 ans) rebondit à Laval, en National 1. Champion du Monde U20 en 2013 avec Paul Pogba et Florian Thauvin, l'attaquant de poche a signé un contrat d'un an avec Le Stade Lavallois MFC, plus une saison en cas de montée en Ligue 2.