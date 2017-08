Coutinho, Dembélé, Bacca : les 20 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Le Barça veut présenter Coutinho jeudi

Transféré officiellement au Barça pour 40 millions d'euros ce lundi, Paulinho signera son contrat jeudi, après avoir passé sa visite médicale. Selon Mundo Deportivo, la volonté du club barcelonais est de pouvoir présenter jeudi Paulinho et... Coutinho. Liverpool aura-t-il cédé d'ici-là ? Le milieu offensif brésilien ne fait en tout cas pas partie des 22 joueurs convoqués par Jürgen Klopp pour le match de mardi soir à Hoffenheim, en barrage aller de Ligue des champions.

Notre avis : Le dénouement est proche et ça commence à sentir bon pour le Barça.

Dortmund fixe un ultimatum au Barça pour Dembélé

Si le marché des transferts estival fermera ses portes le 1er septembre en Espagne, le Barça n'a plus que 12 jours pour recruter Ousmane Dembélé. Le directeur général du BvB, Hans-Joachim Watzke, a en effet confié à Kicker que le Barça avait jusqu'au 26 août pour boucler l'opération. Date après laquelle les Marsupiaux n'entendent pas négocier. En Catalogne, Sport croit savoir que le BvB et le Barça ont un accord à 100 millions d'euros pour Ousmane Dembélé. Mais le club allemand réclamerait 30 millions de bonus, là où le Barça voudrait inclure une somme inférieure. Mundo Deportivo explique de son côté qu'au-delà des chiffres, le problème concerne surtout les conditions d'activation de ces bonus. L'Equipe assure enfin que le club allemand veut 150 millions, bonus compris, et que le Real Madrid est toujours dans le coup.

Notre avis : Si le Barça veut Dembélé, il va devoir mettre le prix et vite. L'intérêt du Real Madrid semble moins avancé et plus destiné à embêter le Barça qu'autre chose.

Ousmane Dembélé von Borussia DortmundGetty Images

Draxler ne quittera pas le PSG

Annoncé comme l'un des candidats au départ suite à l'arrivée de Neymar, Julian Draxler va rester au PSG. C'est en tout cas ce qu'a affirmé son agent Roger Wittmann dans les colonnes de SportBild. Un discours qu'avait déjà tenu l'entourage de l'ailier allemand en fin de semaine passée dans l'Equipe.

Notre avis : Vu le match de Di Maria à Guingamp, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Paris.

Jesé Rodriguez à Stoke City, ça brûle

Un an après son arrivée au PSG en provenance du Real Madrid et après un prêt peu glorieux à Las Palmas, Jesé Rodriguez va découvrir la Premier League. Initialement attendu à la Fiorentina, l'ailier espagnol a en effet opté pour Stoke City à en croire Sky Sports, qui annonce que son prêt d'un an pourrait être officialisé dans les prochaines heures.

Notre avis : Un problème en moins pour le PSG, qui a beaucoup d'autres départs à gérer.

Jesé salué par Marco Verratti (PSG) après son penalty contre NantesAFP

Gil Dias vers la Fiorentina

Recruté à Braga en 2014, l'ailier portugais Gil Dias (20 ans) a fait ses débuts avec l'AS Monaco dimanche à Dijon. Mais le jeune protégé de Jorge Mendes, qui sort de deux prêts à Varzim et Rio Ave, ne devrait pas rester sur le Rocher. Selon La Gazzetta dello Sport, le gaucher va être prêté deux ans à la Fiorentina, avec une option d'achat fixée à 20 millions d'euros. La saison passée, Gil Dias a disputé 39 matches avec Rio Ave, pour 8 buts et 7 passes décisives.

Notre avis : La conséquence sans doute de la volte-face de Jesé.

Tottenham ne veut pas prêter Sissoko

Alors que Moussa Sissoko avait donné son accord pour rejoindre Trabzonspor en prêt et que le club turc était disposé à prendre en charge l'intégralité de son salaire londonien, l'international français ne rejoindre pas le club de Süper Lig. Selon France Football, le président des Spurs Daniel Levy a rejeté l'offre. La raison ? Il souhaite une vente plutôt qu'un prêt pour un joueur qui lui a coûté 35 millions d'euros il y a un an.

Notre avis : SI Tottenham veut se débarrasser de Sissoko, il devra forcément faire des concessions économiques car aucun club ne posera 35 millions sur lui cet été.

Moussa Sissoko (Tottenham)Panoramic

Malcom à Wolfsbourg, toujours d'actualité ?

Alors qu'il a annoncé ce week-end qu'il allait rester à Bordeaux, Malcom pourrait finalement bien signer à Wolfsbourg selon Kicker. Le média allemand, plutôt fiable, rapporte que les négociations entre les clubs sont avancées et qu'un dénouement pourrait avoir lieu dans la semaine.

Notre avis : Bordeaux doit tout faire pour le garder et pourra toujours le vendre très cher dans un an.

Villarreal négocie avec Milan pour Bacca

Annoncé sur les tablettes de l'OM, Séville ou encore Monaco, Carlos Bacca pourrait finalement rebondir à Villarreal, qui a récemment perdu Roberto Soldado (parti à Fenerbahçe). Selon Sky Italia, le sous-marin jaune négocie avec Milan un prêt avec obligation d'achat du buteur colombien, qui n'entre plus dans les plans de Montella. De son côté, Milan avant sur Nikola Kalinic, de la Fiorentina.

Notre avis : Surprenant que Milan accepte de s'en séparer sous forme de prêt avec obligation d'achat alors qu'il semblait réclamer un transfert sec.

Carlos Bacca lors de AC Milan - Naples en Serie le 21 janvier 2017AFP

Llorente si N'Zonzi s'en va ?

Steven N'Zonzi veut quitter Séville et plaît à la Juventus Turin. Selon EstadioDeportivo, le club andalou anticiperait déjà un départ de la sentinelle française et penserait pour le remplacer à Marcos Llorente, de retour au Real Madrid après un prêt réussi à Alavés.

Notre avis : N'Zonzi serait une grosse perte pour Séville, mais Llorente est un joueur vraiment talentueux.

Carvalho se rapproche de West Ham

Le transfert de William Carvalho à West Ham est en bonne voie. Selon la BBC et Sky Sports, les Hammers s'apprêtent à faire une offre de 33 millions d'euros au Sporting CP. Une offre qui, bonus compris, pourrait se rapprocher des 45 millions d'euros de la clause du milieu défensif portugais de 25 ans.

Notre avis : Un transfert record pour West Ham, qui en a bien besoin.

William Carvalho of Sporting controles the ball during the UEFA Champions League Group F matchGetty Images

Un buteur nigérian arrive à Manchester City

Le club anglais n'a pas encore communiqué sur le sujet, à l'inverse du principal intéressé : Olarenwaju Kayode. Avant-centre nigérian de 24 ans, ce dernier a inscrit 24 buts la saison passée en Autriche sous les couleurs de l'Austria Vienne. Sur Instagram, il a annoncé avoir signé un contrat de 4 ans avec Manchester City et précisé qu'il allait être prêté dans la foulée à Girona, en Liga.

Notre avis : La connexion City-Girona carbure à plein régime.

Nantes multiplie les pistes

Selon France Football, le FC Nantes étudie le profil de deux Brésiliens ces dernières heures : celui du défenseur central de Santos Lucas Verissimo (22 ans) et celui de l'attaquant du Corinthians, Lucca (27 ans). Mais les Canaris ne pourront en attirer qu'un seul puisqu'ils disposent déjà de trois joueurs extra-communautaires dans leur effectif (Diego Carlos, Lucas Lima et Andrei Girotto), sachant que la limite est fixée à quatre en Ligue 1. Selon l'Equipe, le FC Nantes a également formulé une offre au club chinois du Tianjin TEDA pour recruter son buteur nigérian Ideye Brown (28 ans, ex Sochaux). On ne connaît pas encore la réponse du club chinois.

Notre avis : L'effectif nantais est bien trop juste. Deux ou trois renforts minimum sont nécessaires.

West Bromwich Albion's Nigerian striker Brown Ideye (2nd R) and West Bromwich Albion's Northern Irish defender Gareth McAuley (2nd L) celebrate their second goal during the English Premier League football match between Burnley and West Brom (AFP)AFP

Caen veut Aït Bennasser

Youssef Aït Bennasser est un joueur convoité. Prêté à Nancy l'année dernière, le milieu de terrain franco-marocain de 21 ans a retrouvé l'AS Monaco cet été mais risque d'être barré pour une place dans le onze de Leonardo Jardim. Alors, selon l'Equipe, Caen insiste auprès de l'ASM pour récupérer le joueur en prêt et espère une réponse dans les prochaines heures.

Notre avis : La concurrence est rude à son poste à Monaco. Un prêt en Ligue 1 pourrait lui permettre de continuer sa progression.

Aulas ne veut pas prêter Ferri

Peu utilisé à l'OL depuis la saison passée, Jordan Ferri est d'accord pour rejoindre le TFC sous forme de prêt selon Yahoo et l'Equipe. Mais sur Twitter, Jean-Michel Aulas a exclu la possibilité d'un prêt de son milieu de terrain : "Jordan le sait, il ne sera pas prêté", a assuré le président lyonnais. Reste à savoir si JMA préfèrerait un transfert sec ou s'il compte tout simplement conserver son joueur.

Notre avis : Les envies d'ailleurs de Ferri peuvent se comprendre. La position d'Aulas aussi.

La joie de Jordan Ferri et Corentin Tolisso lors de la victoire de l'OL contre le Dinamo (3-0)AFP

Bouna Sarr plaît à Angers

Reconverti doublure de Sakai à l'OM, Bouna Sarr (25 ans) va-t-il changer d'air dans les prochains jours ? Annoncé dans le viseur de Strasbourg le mois dernier, l'ancien Messin plaît à Angers à en croire La Provence.

Notre avis : Son départ ferait plaisir aux supporters marseillais, mais obligerait l'OM à recruter un latéral droit.

Clément va rebondir à Nancy

Plus dans les plans de l'ASSE, Jérémy Clément (32 ans) va signer deux ans à Nancy selon L'Est Républicain. Le quotidien local précise que le milieu de terrain a été libéré de son contrat stéphanois et qu'il arrivera ce lundi soir en Lorraine.

Notre avis : Encore une recrue d'expérience pour Nancy, après Yahia et Jourdren.

Jeremy Clement (Saint-Etienne) face à MontpellierAFP

Javi Garcia signe au Betis Séville

Cité cet été dans le viseur de Bordeaux, Javi Garcia (30 ans) quitte finalement le Zénith pour le Betis Séville. Le milieu défensif espagnol a signé un contrat de 3 ans avec les Beticos, qui auraient dépensé 1,5 million d'euros.

Notre avis : Un super coup du Betis, surtout vu le montant du transfert.

Habibou file au Qatar

Débarqué à Lens en janvier dernier, Habib Habibou (30 ans) quitte déjà le Nord, après 13 matches de Ligue 2 et 7 buts avec les Sang et Or. L'ancien avant-centre de Rennes, qui disposait d'une clause de sortie en cas de non-montée en Ligue 1, a signé au Qatar SC.

Notre avis : Petite retraite dorée pour l'avant-centre centrafricain.

Marvin Martin rebondit à Reims

Libéré en fin de semaine dernière de son contrat lillois, Marvin Martin (29 ans) rebondit au Stade de Reims, en Ligue 2. Le milieu offensif français a signé un contrat d'un an, avec deux années supplémentaires en option. Le club champenois a remporté ses trois premiers matches de la saison en championnat.

Notre avis : Il faut savoir parfois reculer pour mieux sauter. Après des années de galère à Lille, Martin retrouvera peut-être le plaisir du jeu à l'étage inférieur.

Hafez de retour au RC Lens

Prêté la saison passée au RC Lens, avec qui il a disputé 23 matches de Ligue 2, le latéral gauche égyptien Karim Hafez (21 ans) évoluera bien chez les Sang et Or cette saison. Lierse l'a de nouveau prêté pour une saison à Lens ce lundi.