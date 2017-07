Coutinho, Matuidi, Joao Mario : les 18 infos mercato qui vous ont échappé dimanche

Matuidi priorité de la Juve

D'après Sky Italia, le futur transfert de Matic vers Manchester United pousse la Juventus Turin à changer de cible pour se renforcer dans l'entrejeu. La Vielle Dame lorgnait sur le Serbe et sur Emre Can que Liverpool ne veut pas céder. Le Parisien Blaise Matuidi se retrouve ainsi en tête de la liste des dirigeants turinois et cela tombe assez bien car le PSG aura besoin de vendre certains joueurs pour financer la venue très probable de Neymar.

Notre avis : Le PSG pourrait choisir de céder son joueur de 30 ans à qui il reste un an de contrat et qui bénéficie d'un gros salaire.

Le PSG en pince pour Joao Mario

Les dirigeants parisiens cherchent un renfort au milieu de terrain et apprécient le profil Joao Mario qui évolue à l'Inter. D'après Sky Italia, le PSG a ainsi proposé au club nerazzurro une somme de 30 millions plus Serge Aurier en échange du Portugais de 24 ans.

Notre avis : L'affaire s'annonce compliquée car l'Inter et son nouveau coach Luciano Spalletti comptent beaucoup sur leur joueur.

Coutinho se rapproche du Barça

Les négociations entre le FC Barcelone et Liverpool au sujet de Philippe Coutinho n'ont pas refroidi. Ce dimanche, Sport annonce que le Brésilien "est à un pas" du Barça. Les dirigeants blaugrana seraient désormais très optimistes, même si le montant du transfert n'est pas encore fixé. Le quotidien espagnol précise que le désir du joueur a contraint les Reds à envisager son départ. Plus étonnant, le média n'écarte pas pour autant les pistes Griezmann et Dybala...

Notre avis : Un Brésilien pour en remplacer un autre mais Liverpool est encore loin d'avoir donné son accord.

Liverpool pense à Pulisic pour le remplacer

Philippe Coutinho se rapproche doucement du FC Barcelone, Liverpool doit trouver son remplaçant et le Sun croit savoir que Jürgen Klopp a jeté son dévolu sur Christian Pulisic. A seulement 18 ans, l'ailier américain du Borussia Dortmund est présenté comme un futur grand joueur que le club allemand n'a pas envie de perdre. Cependant, les Reds qui ont vu la piste Naby Keita s'envoler, seraient prêts à dépenser plus de 30 millions d'euros.

Notre avis : Malgré tout le talent du joueur, les Reds perdraient en qualité cette saison.

L'agent de Sneijder calme le jeu avec Nice

Interrogé par nos confrères de L'Equipe, l'agent de Wesley Sneijder, Guido Albers, a modéré les rumeurs envoyant le Néerlandais à Nice : "Nous n'avons absolument pas discuté de Wesley avec les dirigeants niçois. Peut-être y aura-t-il un intérêt plus tard. Pour l'instant, il n'y a absolument rien", a-t-il confié.

Notre avis : Les discussions démarrent et Nice a déjà réussi des transferts plus compliqués.

Guardiola pousse Nasri et Mangala vers la sortie

Le message est clair : Samir Nasri peut chercher un autre club. "Il connait la situation, a expliqué son coach Pep Guardiola. Nous disposons de nombreux joueurs au milieu de terrain. Le passé importe peu, ce qui compte c'est demain. C'est comme pour Mangala. C'est une décision qu'ils doivent prendre avec leur agent". Les deux Français savent désormais que leur avenir ne s'écrit plus à Manchester City.

Notre avis : Malgré ses bonnes prestations en matches amicaux, Nasri devait s'y attendre.

Leipzig ne lâchera pas Naby Keita

Cible prioritaire de Liverpool qui était prêt à miser 70 millions sur lui, Naby Keita ne devrait pas quitter le RB Leipzig cet été. Après la défaite du club allemand devant le FC Séville (0-1) hier dans le cadre de l'Emirates Cup, le coach du club allemand Ralph Hasenhüttl a affirmé que son milieu offensif guinéen de 22 ans "allait rester à 100 %".

Notre avis : Le RB Leipzig va disputer la LIgue des champions et ne manquent pas de moyens pour conserver ses meilleurs joueurs.

Chelsea déterminé à s'offrir Alex Sandro

Antonio Conte et les Blues ont jeté leur dévolu sur Alex Sandro et sont prêts à dépenser une fortune pour l'acheter. La Juve ne veut pas vendre son latéral gauche brésilien mais va commencer à réfléchir car le club londonien va mettre 70 millions d'euros sur la table pour recruter le joueur de 26 ans selon le Daily Express.

Notre avis : Encore un élément défensif sur le départ pour la Juve.

La Roma est prête à accueillir Sakho…

Indésirable à Liverpool, Mamadou Sakho pourrait trouver une porte de sortie en Serie A où l'AS Roma serait prête à dépenser près de 35 millions d'euros pour s'attacher ses services d'après le Sun. Le défenseur central français de 27 ans était prêté à Crystal Palace en fin de saison dernière.

Notre avis : Une piste peu sérieuse dont les médias italiens n'ont pas fait état.

…mais ne fera pas de folies pour Mahrez

La Louve et son directeur sportif avaient fait de Riyad Mahrez leur cible prioritaire. Ils ont contacté les dirigeants de Leicester et proposé 30 millions d'euros pour recruter l'Algérien mais ne casseront pas leur tirelire non plus. "Nous avons fait deux offres, la seconde est juste, nous n'irons pas plus haut, a assuré Monchi. Depuis cette dernière offre, nous étudions d'autres options". Arsenal et Tottenham seraient également intéressés par Mahrez.

Notre avis : La Roma hausse logiquement le ton.

De la méfiance entre Arsenal et Alexis Sanchez

Arsène Wenger répète quasiment chaque jour qu'Alexis Sanchez va rester chez les Gunners mais Arsenal a envoyé des médecins chez le joueur pour vérifier qu'il était malade. Le Chilien est attendu mardi à l'entraînement cependant, le Sunday Express assure que le PSG va de nouveau se focaliser sur sa venue une fois celle de Neymar actée. Le tabloïd anglais affirme aussiu que l'ancien Barcelonais préfère rejoindre Manchester City et va en parler à son coach.

Notre avis : Le divorce se profile entre Arsenal et son meilleur joueur.

Tottenham et les Gunners se disputent Karamoh

Annoncé très proche de l'Inter Milan, Yann Karamoh pourrait aussi se diriger vers la Premier où deux clubs londoniens aimeraient le recruter. Selon le Daily Express, Tottenham et Arsenal sont prêts à dépenser les 10 millions d'euros réclamés par les dirigeants de Caen pour leur attaquant de 19 ans, auteur de 5 buts en 35 matches de Ligue 1 la saison dernière.

Notre avis : Caen peut tranquillement laisser les enchères monter.

Brahimi plait à la Lazio

Le club romain s'attend à perdre Keita Baldé et cherche son remplaçant. Selon la Repubblica, les dirigeants de la Lazio ont jeté leur dévolu sur l'international algérien Yacine Brahimi et proposent 12 millions d'euros au FC Porto pour son transfert. Les Dragons demandent toutefois 18 millions pour leur joueur de 27 ans dont la clause libératoire est fixée à 60 millions.

Notre avis : Brahimi peut viser mieux que la Lazio.

Le Betis veut Boudebouz

Annoncé partant et bénéficiant d'un bon de sortie de la part des dirigeants de Montpellier, Ryad Boudebouz est pourtant toujours au MHSC. France Football assure que le joueur plait à plusieurs clubs comme West Ham, le Besiktas et le FC Séville mais le club héraultais se montre trop gourmand en réclamant 15 millions d'euros pour son joueur de 27 ans. Cependant, un autre club andalou : le Betis Séville a formulé une offre concrète de 7 millions pour recruter l'international algérien.

Notre avis : Montpellier doit faire face à la réalité.

Saint-Etienne en pince pour Haïdara...

Les dirigeants stéphanois avaient annoncé vouloir recruter encore trois nouveaux joueurs. El-Hadji Assane Dioussé était le premier évoqué pour un renfort dans l'entre-jeu, L'Equipe nous apprend que les Verts ont également jeté leur dévolu sur Massadio Haïdara. Ancien de Nancy, l'arrière gauche de 24 ans, avait été victime d'une grave blessure au genou gauche en 2013 et les Stéphanois ont décidé de lui faire passer des examens médicaux poussés avant de demander à Newcastle de le libérer de sa dernière année de contrat.

Notre avis : Un pari très risqué pour les Verts.

...et attend Hernani

L'ASSE attend trois nouveaux renforts. Les deux premiers ont été identifiés, il s'agit d'Haïdara et de Dioussé. Le dernier devrait être le Brésilien Hernani. Selon le média russe Sport-express, le milieu de terrain de 23 ans débarquera la semaine prochaine à Saint-Etienne pour une saison en prêt. Il est arrivé au Zenit en janvier mais n'est pas parvenu à s'y imposer et son club souhaite qu'il s'aguerrisse dans un autre championnat européen.

Notre avis : Un autre pari mais celui-ci apparait moins aventureux.

West Bromwich à fond sur Vermaelen

En difficulté au Barça puis en prêt à la Roma ces dernières années à cause de blessures à répétitions, Thomas Vermaelen devrait rebondir en Premier League. Sky Sports assure en effet que le défenseur central belge de 31 ans est très proche d'un transfert vers West Bromwich Albion.

Notre avis : Si Vermaelen retrouve ses moyens physiques, il pourra rendre de bons services.

Everton s'intéresse à Reid

Les Toffees n'ont pas encore achevé leur joli recrutement estival. D'après le Mail on Sunday, Everton est intéressé par Winston Reid et pourrait débourser 10 millions d'euros pour recruter le défenseur central de West Ham âgé de 29 ans.

Notre avis : Un joueur expérimenté qui connait bien la Premier League et qui arriverait comme remplaçant.