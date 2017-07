Cristiano Ronaldo, Coutinho, Renato Sanches : les 20 infos mercato qui vous ont échappé mardi

Cristiano Ronaldo parti pour rester

Alors que son nom a longtemps été lié à un départ cet été, Cristiano Ronaldo devrait finalement rester du côté de Madrid. Étonnant non ? (Non). Marca relaye ce mardi des déclarations du Ballon d'Or portugais laissant entendre qu'il sera toujours Madrilène la saison prochaine : "Gagner des trophées importants avec mon club a été génial, tout comme gagner des trophées individuels. Le faire une nouvelle fois serait bien". Une dernière phrase lourde de sens selon le quotidien espagnol, qui ne doute désormais plus du choix du Portugais.

Notre avis : Tout sauf une surprise.

Le Barça passe à l'action pour Coutinho

Selon Sport, le Barça a lancé des discussions avec Liverpool pour l'achat de Philippe Coutinho. Des émissaires barcelonais seraient actuellement à Londres pour accélérer le processus selon le média catalan qui affirme que les Reds réclament 100 millions d'euros pour leur joyau brésilien. La semaine passée, la presse anglaise assurait que Liverpool avait déjà refusé une première offre du Barça de 80 millions d'euros.

Notre avis : Son avenir est lié à celui de Neymar. Si le Barça se retrouve avec 222 millions dans les poches, Liverpool aura du souci à se faire.

Vidéo - Coutinho, la vraie bonne idée du PSG et du Barça 01:00

Chelsea attend encore plusieurs recrues

Le mercato des Blues est loin d'être terminé malgré les arrivées de Bakayoko, Rüdiger et Morata. Selon Sky Sports et le Telegraph, quatre joueurs sont encore le viseur londonien : Alex Sandro (Juventus), Fernando Llorente (Swansea), Antonio Candreva (Inter Milan) et Virgil Van Dijk (Southampton). The Telegraph affirme que 280 millions pourraient être mobilisés.

Notre avis : Chelsea aura du mal à faire les quatre, mais une chose est sûre, son mercato est loin d'être terminé.

Nice tourne la page Ben Arfa, pas la Turquie

Toujours coincé au PSG, avec qui il n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, Hatem Ben Arfa a la cote en Turquie. Selon France Football, Fenerbahçe et Antalyaspor auraient d'ores et déjà formulé des offres financières très intéressantes au milieu offensif gaucher, que Nice déclare ne plus courtiser, malgré plusieurs sources affirmant le contraire. "Je me suis exprimé pendant des semaines sur Ben Arfa. Il a un très gros salaire à Paris et des clubs européens sont mieux placés pour s’intéresser à lui. On a été très heureux de l’accueillir chez nous. Ça a été une très belle histoire entre nous. Mais c’est du passé, il faut savoir tourner la page", a confié ce mardi sur les ondes de RMC le président niçois Jean-Pierre Rivère.

Notre avis : Le conseiller de Ben Arfa a déjà fait savoir que la Turquie n'intéressait pas son protégé. Mais si personne d'autre ne passe à l'action...

Vidéo - Un coup de canon dans la lucarne : Ben Arfa a trouvé l'ouverture de manière somptueuse 00:32

Tottenham veut Aurier pour remplacer Walker

Désireux de quitter Paris cet été, Serge Aurier n'a toujours pas trouvé preneur. Si la piste turinoise s'est envolée, le latéral droit ivoirien a été associé récemment à Manchester United. Dans son édition du jour, France Football avance que Mauricio Pochettino en fait sa priorité à Tottenham suite à la vente de Kyle Walker à Manchester City pour 57 millions d'euros. Mais toujours selon FF, Paris réclamerait 30 millions pour son joueur, là où les Spurs ne souhaiteraient en débourser que 20 pour le moment.

Notre avis : Une piste crédible et intéressante pour l'Ivoirien.

Paris toujours sur la piste Danilo Pereira...

Comme la presse portugaise la semaine passée, l'Equipe confirme ce mardi qu'Antero Henrique travaille activement au recrutement d'un milieu de terrain physique et rugueux, à même de remplacer Thiago Motta (comme c'était le cas l'été dernier avec Krychowiak). Une demande venue directement d'Unai Emery. Alors, le Portugais regarde du côté de Porto, où il a longtemps travaillé, et s'est penché sur Danilo Pereira. L'international portugais (25 ans) est sous contrat avec le club portugais jusqu'en 2022 et dispose d'une clause de... 60 millions d'euros. Le Portugais a répondu avec intérêt à l'approche parisienne. Mais cela ne fait pas un transfert.

Notre avis : Même si Porto fait une ristourne au PSG, le transfert de Danilo sera très onéreux. Paris a une autre priorité en ce moment...

Danilo Pereira (Porto) à la lutte avec Sami Khedira (Juventus)AFP

... et proche de boucler l'arrivée de Foyth

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, le jeune défenseur argentin Juan Foyth (19 ans) devrait signer rapidement avec le PSG selon Le Parisien, qui confirme que le joueur de l'Estudiantes devrait coûter 9,5 millions d'euros à Paris.

Notre avis : Le PSG avait grandement besoin d'un quatrième défenseur central. En prendre un jeune et prometteur est intelligent quand on a trois autres joueurs du niveau de Silva, Marquinhos et Kimpembe.

Renato Sanches se verrait bien à l'AC Milan

Plus trop dans les plans du Bayern après une première saison ratée, Renato Sanches a fait part ce mardi de son intention de changer d'air : "Je ne suis pas satisfait de ma première année à Munich. Bien sûr que j'aimerais jouer plus. C'est pour ça que j'aimerais changer de club et rejoindre une équipe qui pourrait m'offrir plus de temps de jeu", a confié le milieu portugais de 19 ans à SportBild, lui qui est notamment courtisé par l'AC Milan. "L'AC Milan est une option intéressante. Si l'opportunité se présente et que les deux clubs trouvent un accord, j'adorerais les rejoindre (...) Je suis jeune, je veux et je dois jouer plus. Je pense que j'aurais plus de chance de le faire à Milan qu'à Munich", a-t-il ajouté.

Notre avis : Il y aura aussi de la concurrence à Milan. Le fait que son agent soit Jorge Mendes donne en tout cas beaucoup de crédit à cette piste.

Renato SanchesGetty Images

Abdennour dans le viseur de Watford

Cité dans le viseur marseillais plus tôt cet été, Aymen Abdennour fait partie des joueurs que le Valence CF souhaite vendre absolument pour renflouer ses caisses. Selon Sky Sports, Watford s'intéresse aussi à lui et aurait transmis une première offre au club valencian : un prêt payant de 2 millions avec une option d'achat de 7,8 millions. On ne connaît pas encore la réponse de Valence, mais hier, La Gazzetta dello Sport assurait que l'Inter Milan était aussi sur les traces du défenseur tunisien.

Notre avis : L'Inter Milan est une destination plus séduisante sur le papier.

Moussa Dembélé tenté par l'OM...

Réputé pour sa fiabilité, Sky Sports assurait lundi que les dirigeants marseillais avaient rencontré samedi dernier à Glasgow les dirigeants du Celtic pour évoquer le possible transfert de Moussa Dembélé. Ce mardi, la version écossaise du Sun assure que le jeune attaquant tricolore est très intéressé à l'idée de rejoindre Marseille. Sky Sports croit savoir que le Celtic ne réclamerait "que" 22 millions pour son buteur, sur qui des gros clubs anglais étaient pourtant prêts à mettre le double il y a six mois. En conférence de presse, son entraîneur Brendan Rodgers a lui assuré qu'il n'y avait aucun contact avec Marseille et qu'un départ de Dembélé n'était pas prévu.

Notre avis : On ne croit toujours pas à un transfert de Dembélé pour "seulement" 22 millions d'euros. Son départ dépendra probablement de la qualification ou non du Celtic pour la Ligue des champions (les Ecossais affronteront Rosenborg lors du troisième tour préliminaire).

Moussa Dembélé sous le maillot du Celtic GlasgowGetty Images

... que Bedimo ne veut pas quitter

Mis de côté par Rudi Garcia, comme en atteste son absence à Glasgow le week-end dernier, Henri Bedimo ne veut pas quitter l'OM selon La Provence. Sous contrat jusqu'en 2019, le Camerounais veut se battre pour se faire une place dans l'effectif marseillais.

Notre avis : La saison va être longue pour Bedimo.

Tuiloma aurait signé en MLS

Pas dans les plans de Rudi Garcia à l'OM, où il n'a disputé que deux matches en équipe première, Bill Tuiloma devrait poursuivre sa carrière en MLS. Le milieu défensif néo-zélandais de 22 ans aurait même déjà signé aux Timbers de Portland à en croire plusieurs médias américains, qui parlent d'un contrat jusqu'en fin d'année 2017, avec une deuxième année en option.

Notre avis : Belle porte de sortie pour Tuiloma, qui ne s'est jamais imposé à l'OM.

Jardim a appelé Imbula

En grande difficulté à Stoke City la saison passée, Giannelli Imbula (24 ans) a toujours la cote en Ligue 1. Après avoir été associé à Nice, l'ancien Marseillais est cette fois annoncé à Monaco. Selon RMC, Leonardo Jardim lui aurait même téléphoné pour tenter de le convaincre de rejoindre le Rocher. Si l'ASM n'aurait transmis aucune offre aux Potters, qui privilégient un transfert, Imbula serait séduit par la perspective de rejoindre le champion de France en titre.

Notre avis : Une piste presque inespérée pour Imbula après deux saisons difficiles.

Sarr proche de signer à Rennes

Révélation de la saison passée du côté de Metz, Ismaïla Sarr (19 ans) devrait poursuivre sa progression du côté de Rennes à en croire Ouest-France. Un contrat de 4 ans l'attend en Bretagne tandis que Rennes pourrait dépenser plus de 15 millions d'euros, soit le deuxième transfert le plus cher du club. Cet été, le joueur a été associé à Lille, Dortmund, Leipzig, Newcastle et même le Barça.

Notre avis : Un sacré coup de Rennes vu les clubs intéressés par l'attaquant sénégalais.

Ismaïla SarrGetty Images

Cahuzac débarque à Toulouse

Yannick Cahuzac ne jouera pas en National 1 la saison prochaine. Après 15 ans de fidélité au SC Bastia, le rugueux et expérimenté milieu de terrain a signé deux ans à Toulouse, où il portera le numéro 4. Un club où son grand-père a joué puis entraîné.

Notre avis : Peut-être que dans la Ville rose, Cahuzac ne prendra plus de rouge...

Veretout a signé à la Fiorentina

Après avoir passé avec succès sa visite médicale, Jordan Veretout s'est engagé jusqu'en 2021 avec la Fiorentina, avec une cinquième année en option. Prêté la saison passée à l'ASSE, l'ancien Nantais devrait rapporter 7 millions d'euros à Aston Villa, son dernier club.

Notre avis : L'ASSE peut définitivement tourner la page.

Un Brésilien à Lens

Le défenseur central brésilien Dankler (25 ans) a été prêté avec option d'achat au RC Lens par le club portugais d'Estoril, avec qui il a disputé 28 matches de Liga NOS la saison passée.

Notre avis : Intéressant de voir qu'un club de Ligue 2 peut recruter en première division portugaise un joueur au temps de jeu important.

Bakar de retour en France

Après une saison en Belgique à Charleroi, où il a peu joué (18 apparitions, 2 buts), Djamel Bakar (28 ans) est de retour en France. L'ancien attaquant de Monaco, Nancy et Montpellier a signé à Tours, en Ligue 2.

Notre avis : La confirmation que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs.

Un nouveau protégé de Jorge Mendes chez les Wolves

Transféré à l'Atlético Madrid l'été dernier, Diogo Jota avait été prêté dans la foulée à Porto, avec qui il a réalisé une saison honorable (9 buts et 7 passes décisives). Mais à 20 ans, l'ailier portugais n'a pas convaincu Diego Simeone de miser sur lui la saison prochaine et file une saison en deuxième division anglaise, où il est prêté à Wolverhampton. Un club où son influent Jorge Mendes a ses entrées et a notamment placé cet été Ruben Neves, Nuno Espírito Santo ou plus récemment Ruben Vinagre (jeune de Monaco).

Notre avis : Business is business.

Chelsea prolonge puis prête Izzy Brown

Comme avec Kurt Zouma récemment, Chelsea a prolongé le contrat de son jeune attaquant Izzy Brown (20 ans) jusqu'en 2021 puis l'a prêté une saison à Brighton, promu en Premier League. La saison passée, Brown avait été prêté à Huddersfield Town, en Championship, et avait participé activement à la montée du club en Premier League en inscrivant 7 buts et en délivrant 5 passes décisives en 35 matches disputés.