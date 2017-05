Cuadrado à la Juventus à titre définitif

Le club italien, qui jouera le 3 juin la finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, paiera 20 millions d'euros à Chelsea, en trois tranches. Cuadrado est désormais lié avec la Juve jusqu'en juin 2020. En 83 matches avec la Juventus, Cuadrado a marqué huit buts et donné 14 passes décisives. D'abord souvent utilisé comme remplaçant et joker offensif, il a trouvé plus de temps de jeu cette saison et a souvent été titulaire dans le 4-2-3-1 imaginé par son entraîneur Massimiliano Allegri.