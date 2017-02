Alli, Lukaku, Navas, Cech : les 6 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end

City prépare une grosse offre pour Alli

Elu joueur du mois de janvier de Premier League, Dele Alli incarne, à seulement 20 ans, l’avenir de l’Angleterre au poste de milieu de terrain. Résultat, tous les gros clubs ont un œil sur le joueur arrivé à Tottenham en 2015. D’après le Daily Express, Manchester City prépare une offre qui pourrait dépasser le montant payé par Manchester United pour Paul Pogba, à savoir plus de 105 millions d’euros.

Notre avis : Dele Alli possède un talent fou. Mais l’offre évoquée paraît démesurée.

L’AC Milan s’intéresse à Lukaku

Le Daily Star croit savoir que l’AC Milan a un œil sur Romelu Lukaku. Le Belge serait proche d’un accord avec Everton pour prolonger son bail avec les Toffees, mais le club italien disposera cet été d’une grosse enveloppe pour les transferts. Et donc, d’arguments pouvant éventuellement faire céder la formation entraînée par Ronald Koeman.

Notre avis : Romelu Lukaku partira probablement cet été. Mais difficile à ce stade de la saison de dire qui tient la corde pour le récupérer.

Romelu Lukaku buteur lors de Everton - Bournemouth en Premier League le 4 février 2017AFP

Verratti flatté par l’intérêt du Barça

Interrogé par un journaliste du quotidien espagnol AS après la victoire du PSG à Bordeaux (0-3), Marco Verratti a lancé : "Qu’une équipe comme le Barça pense à vous, c’est une source de fierté et ça pousse à travailler plus."

Notre avis : Voilà une déclaration qui ne fera pas plaisir aux supporters du PSG même si, au fond, elle ne signifie pas grand-chose.

Navas ne pense pas encore à son futur

Libre à la fin de la saison, Jesus Navas sait qu’il aura un choix à faire et que cela impliquera certainement de quitter Manchester City, où il n’est pas titulaire. Les rumeurs l’envoient du côté du FC Séville. Mais lui ne veut pas encore penser à son avenir, comme il l’a confié à Marca : "Je ne sais pas encore ce qu’il va se passer. Je dois rester calme et faire mon travail d’ici à la fin de saison."

Notre avis : Jesus Navas trouvera sans mal un point de chute. Même s’il dit ne pas y penser, il sait dans un coin de sa tête qu’un retour à Séville reste l’une de ses meilleures options.

Cech ne partira pas cet été d’après son agent

Petr Cech n’a pas été aussi impérial qu’à l’accoutumée cette saison à Londres. Les médias anglais pensent savoir qu’Arsenal souhaite recruter Jordan Pickford, le portier de Sunderland, pour le remplacer. Mais l’agent du gardien des Gunners, Viktor Kolar, a démenti dans la presse tchèque un éventuel départ cet été : "La position de Petr au club est très sûre et un transfert cet été peut être écarté."

Notre avis : Même s’il aura 35 ans en mai, Petr Cech peut encore apporter à Arsenal. Difficile de penser que le club se séparera de lui cet été.

Petr Cech lors de Manchester City - Arsenal en Premier League le 18 décembre 2016AFP

Morata : "Je veux jouer plus"

Au cours d’un entretien accordé au Corriere dello Sport, Alvaro Morata a expliqué qu’il était "heureux" au Real mais il a réaffirmé son envie de "jouer plus". De quoi relancer les rumeurs à son sujet.