Dembélé, Coutinho, Sanchez : les 21 infos mercato qui vous ont échappé mardi

Une délégation barcelonaise s'est envolée pour l'Allemagne ce mardi afin de négocier le transfert d'Ousmane Dembélé. Selon la radio catalane Rac-1, le BvB réclame pas moins de 150 millions d'euros pour son ailier français, mais pourrait le céder pour 120 millions, un chiffre confirmé en Allemagne par Kicker et en France par l'Equipe. Sky Sports évoque de son côté la somme de 110 millions tandis qu'à Madrid, AS assure que le Barça ne paiera jamais autant pour Dembélé et que l'alternative au Français pourrait se nommer... Angel Di Maria.

Notre avis : La piste Dembélé est clairement plus chaude que celle menant à Di Maria.

Le Barça aurait un accord avec Liverpool pour Coutinho !

En plus d'un ailier gauche, le Barça devrait aussi recruter Coutinho, qui peut aussi bien occuper la place de Neymar que jouer en soutien d'un attaquant ou au sein d'un milieu à trois. Selon ESPN, le club catalan a trouvé un accord de principe avec Liverpool pour un montant de 90 millions d'euros, plus 30 millions de bonus. Le milieu offensif brésilien devrait lui signer un contrat de 5 ans à Barcelone.

Notre avis : Une immense perte pour Liverpool et un super coup du Barça si cela se confirme.

Une offre de 88 millions pour Alexis Sanchez ?

Vous êtes dépassés par les montants qui circulent dans la presse pour Mbappé, Dembélé ou autre Coutinho ? Respirez un bon coup. Selon The Independent, un média anglais plutôt sérieux, le PSG n'a pas abandonné l'idée de recruter Alexis Sanchez cet été et serait même prêt à débourser 88 millions d'euros pour racheter sa dernière année de contrat à Arsenal. Incroyable, non ? Le média anglais précise toutefois que selon une source proche du joueur, le Chilien est de plus en plus résigné à l'idée de rester à Arsenal, lui qui souhaitait initialement rejoindre Manchester City. Un club où, toujours selon le média anglais, Guardiola se verrait bien recruter Sanchez gratuitement à l'été 2018.

Notre avis : Arsenal ne pourrait pas repousser une telle offre, mais on doute fortement qu'elle soit vraiment formulée.

Arda Turan s'est proposé à l'Atlético...

Arda Turan est de le flou. Le milieu de terrain n'entre pas dans les plans d'Ernesto Valverde au FC Barcelone et se cherche une porte de sortie. Selon Marca, Ardan Turan aurait proposé ses services à l'Atlético de Madrid, son ancien club. Mais Diego Simeone et les dirigeants madrilènes lui auraient signalé qu'un retour au bercail n'était pas envisageable, même s'il était prêt à patienter jusqu'en janvier sans jouer, à cause de l'interdiction de recrutement infligée aux Colchoneros. De son côté, le président de Galatasaray, un ancien club de Turan également, a déclaré dans la presse turque qu'il rêvait de le récupérer et travaillait sur son retour.

Notre avis : On croit plus à un retour de Turan à Galatasaray qu'à l'Atlético.

... qui veut blinder Oblak

En Espagne, le Paris Saint-Germain fait peur. Depuis que le vice-champion de France a fait exploser la clause libératoire de Neymar, l'Atlético Madrid tremble. La raison ? Le PSG chercherait aussi un nouveau gardien de but, et Jan Oblak, le portier des Colchoneros, serait ciblé. Du coup, selon les informations de Marca, les dirigeants madrilènes souhaiteraient blinder leur portier, même si le contrat du Slovène n'expire qu'en 2021 et que sa clause est fixée à 100 millions d'euros. L'Atlético voudrait lui faire signer un bail longue durée, à l'instar de Koke ou Saul, avec une clause à 150 millions.

Notre avis : L'Atlético a bien raison d'assurer ses arrières, même si pour cet été, il semble peu probable que Paris fasse un gros chèque pour signer un gardien.

Draxler ne veut pas quitter le PSG

Julian Draxler est l'une des principales victimes de l'arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain. L'Allemand occupait, jusqu'ici, le poste d'ailier gauche. Ces derniers jours, Bild avait révélé que son agent s'était rendu à Barcelone. Pour négocier un transfert ? Absolument pas. "Paris est en train de construire un groupe avec les meilleurs joueurs du monde à chaque poste. Julian en fait partie et veut continuer d'ne faire partie. Il est donc intransférable", a rapporté l'entourage de l'ancien joueur de Wolfsburg à L'Equipe.

Notre avis : Draxler a été séduisant lors de ses six premiers mois à Paris et peut jouer à plusieurs postes. On le voit rester.

Schick bientôt à l'Inter Milan...

Il devait porter le maillot de la Juventus, mais il va finalement filer chez un ennemi. Recalé de la visite médicale alors qu'il était sur le point de s'engager avec la Vieille Dame, Patrik Schick est désormais tout proche de l'Inter Milan. Selon Alfredo Pedulla, journaliste de Sport Italia, l'attaquant de la Sampdoria de Gënes s'apprête à passer sa visite médicale dans les deux prochains jours et pourrait signer ensuite un bail longue durée avec les Nerazzurri. L'opération est estimée à 30,5 millions d'euros.

Notre avis : Un joueur très prometteur, qui aura à coeur de prouver qu'il n'a aucun problème de santé.

... où Dalbert passe sa visite médicale

Dalbert va bientôt devenir un joueur de l'Inter Milan. Le club italien a diffusé ce mardi matin des photos du futur ex-Niçois en train de passer sa visite médicale, même si Jean-Pierre Rivère a confié dans l'après-midi que rien n'était bouclé. En cas d'accord, le Gym devrait en tout cas boucler la plus grosse vente de son histoire (la presse italienne parle de 20 millions plus des bonus), juste après avoir enregistré sa recrue la plus coûteuse, Allan Saint-Maximin (10 millions d'euros).

Notre avis : Une grosse perte sportive pour Nice, les bons joueurs étant rares à ce poste.

Eysseric proche de la Fiorentina

En plus de Dalbert, en passe de signer à l'Inter Milan, Nice va se séparer de son milieu offensif Valentin Eysseric. Proche de la Fiorentina depuis des jours, il devrait y signer pour 3,5 millions d'euros selon Sky Italia. Un transfert présenté comme imminent par le média italien, souvent très bien informé.

Notre avis : Un départ logique suite à l'arrivée de Saint-Maximin.

Monaco a appelé pour Bacca

Sur les ondes de Caracol Radio, une radio colombienne, l'agent de Carlos Bacca a fait le point sur la situation de son joueur, qui n'entre plus dans les plans de l'AC Milan. Sergio Barila a ainsi indiqué que retourner à Séville pourrait être "une bonne possibilité" pour son client "car il connaît bien le club et le championnat". Barila a aussi révélé que Bacca avait repoussé des offres en provenance de Chine, car il souhaitait rester en Europe. "Monaco m'a appelé pour connaître la situation de Carlos, pour savoir quelle était sa prédisposition, ainsi que celle du Milan, à venir", a ajouté l'agent de Bacca, qui a ensuite botté en touche à l'heure d'être interrogé sur la piste marseillaise, déclarant simplement que de "nombreux clubs européens" s'étaient renseignés sur le buteur colombien.

Notre avis : Un retour en Andalousie semble l'option la plus crédible à ce jour.

Rose, nouvelle priorité des Red Devils ?

Manchester United va se pencher plus sérieusement sur l'une de ses trois pistes prioritaires. Selon The Independent, les Red Devils souhaiteraient vivement arracher Danny Rose à Tottenham. Le latéral est réclamé par José Mourinho mais les Spurs se montrent, comme toujours, difficiles à convaincre. Les Londoniens ont déjà laissé filer Kyle Walker à Manchester City pour plus de 55 millions d'euros.

Notre avis : Un bon latéral gauche ne serait pas de trop pour Manchester United.

Sissoko intéressé par Trabzonspor

Sixième du dernier championnat turc, Trabzonspor veut retrouver les sommets de la Süper Lig. Et après avoir récupéré Burak Yilmaz, le club turc vise Moussa Sissoko. L'international français de Tottenham serait d'ailleurs intéressé à en croire le vice-président du club turc : "Sissoko veut nous rejoindre, nous avons parlé avec lui et les discussions ont été bonnes, a ainsi confié Gencaga Meric à Turkish-Futbol. Nous devons encore convaincre Tottenham ou son manager (Pochettino, ndlr). Tottenham veut récupérer une bonne partie de ce qu’il a investi pour Sissoko (35 millions), mais nous, nous le voulons en prêt. Nous avons fait notre offre et nous attendons une décision."

Notre avis : Si Tottenham accepte de le prêter, Sissoko devrait avoir d'autres propositions.

Lemina débarque à Southampton

Mario Lemina quitte la Juventus Turin. Le milieu de terrain franco-gabonais s'est officiellement engagé avec le club anglais de Southampton pour cinq ans. La Juventus a de son côté officialisé le montant du transfert, qui va s'élève à 17 millions d'euros, plus 3 de bonus.

Notre avis : La marche turinoise était trop haute pour Lemina.

Hernani prêté à l'ASSE...

C'était attendu, c'est désormais officiel, le milieu de terrain brésilien du Zénith, Hernani (23 ans), est prêté une saison à l'ASSE, sans option d'achat. Le club russe l'avait recruté pour 8 millions d'euros l'hiver dernier. Une arrivée qui devrait être suivie de celles du latéral gauche grec Alexandros Katranis (19 ans, Atromitos) et du latéral gauche brésilien de l'Udinese, Gabriel Silva (26 ans).

Notre avis : Après Dioussé, un nouveau renfort malin pour l'entrejeu stéphanois.

... qui prolonge Hamouma

Après Ruffier et Perrin, les Verts ont annoncé la prolongation de contrat de Romain Hamouma jusqu'en 2021. Meilleur buteur des Verts la saison passée, l'ailier de 30 ans n'avait plus qu'un an de contrat et un départ à Toulouse avait été évoqué en début de mercato. L'ASSE précise que cette prolongation de contrat est assortie d’un projet de reconversion dans l’encadrement du club.

Notre avis : L'ASSE a bien eu raison de prolonger Hamouma plutôt que de le laisser filer à Toulouse.

Après Otavio, Bordeaux accélère sur Cafu...

Cette fois, il n'y a pas eu de mauvaise surprise à la visite médicale. Comme convenu, le milieu défensif brésilien Otavio (23 ans) s'est engagé pour quatre ans avec les Girondins. L'ancien joueur de l'Atlético Paranaense aurait coûté 5 millions d'euros à Bordeaux, qui a également trouvé un accord avec Ludogorets pour la venue de son ailier brésilien Jonathan Cafu (qui a aussi la nationalité bulgare). Une opération estimée à 7,5 millions d'euros, plus des bonus, par l'Equipe.

Notre avis : Cafu est un très bon joueur, Marquinhos peut en témoigner.

... et renvoie Arambarri en Uruguay

Obligé de libérer une place extra-communautaire pour Otavio, Bordeaux a décidé de se séparer de son milieu uruguayen Mauro Arambarri (21 ans). Arrivé en janvier 2016 en Gironde, ce dernier est transféré au Club Atlético Boston River de Montevideo, en Uruguay. Il n'aura joué que 12 matches avec Bordeaux.

Notre avis : Une déception de ne pas avoir vu ce joueur plus souvent et sur la durée à Bordeaux.

Mandanne file à Châteauroux

Parti en 2015 pour les Emirats arabes unis, après une saison à 11 buts en Ligue 1 avec Guingamp, Christophe Mandanne était revenu en France la saison passée, où il n'a inscrit qu'un petit but avec Nancy. Désormais âgé de 32 ans, Mandanne rebondit à Châteauroux, promu en Ligue 2, où il a signé un contrat de 2 ans. La Berrichonne s'est aussi fait prêter l'attaquant nancéien Yann Mabella (21 ans).

Notre avis : L'expérience de Mandanne sera précieuse pour le promu castelroussin.

Chantôme finalement prêté à Lens

Après une saison compliquée au Stade Rennais, Clément Chantôme file à Lens. Mais le milieu de terrain de 29 ans y est finalement prêté une saison sans option d'achat, et non transféré, comme cela avait initialement filtré. L'ancien joueur du PSG retrouvera dans le Nord Alain Casanova, qui l'avait entraîné à Toulouse lors de son prêt (2013-2014).

Notre avis : Une recrue expérimentée pour Lens, qui vise la montée en Ligue 1.

Carlos Vela en MLS en 2018

La Real Sociedad a annoncé, mardi soir, avoir trouvé un accord pour le transfert de Carlos Vela (28 ans) vers la Major League Soccer à partir du prochain mercato hivernal. L'international mexicain continuera à évoluer sous les couleurs de la Real jusqu'en janvier 2018.

Notre avis : Bien heureuse la franchise qui mettra le grappin sur ce très bon joueur.

Kranevitter renforce la colonie argentine du Zénith

Un an et demi après son arrivée à l'Atlético Madrid, Matias Kranevitter (24 ans) quitte l'Espagne direction le Zénith, où il a signé un contrat de 4 ans. Prêté la saison passée à Séville, le milieu défensif argentin retrouvera dans le club russe ses compatriotes Driussi, Paredes et Mammana. Le montant du transfert n'a pas filtré.

Notre avis : Hâte de voir le duo Paredes-Kranevitter à l'oeuvre.

Watford signe un jeune attaquant brésilien

17e de Premier League la saison passée, Watford a fait signer ce mardi pour cinq ans le prometteur attaquant brésilien Richarlison (20 ans). International U20, ce dernier évoluait jusque-là à Fluminense, avec qui il a inscrit 19 buts en 67 apparitions. Selon la presse anglaise, les Hornets ont déboursé 12 millions d'euros pour s'attacher ses services.