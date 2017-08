Dembélé, Diego Costa, Cabella : les 21 infos mercato qui vous ont échappé samedi

Dembélé bientôt fixé sur son avenir

Le dossier Ousmane Dembélé devrait avancer dans les toutes prochaines heures. C'est ce qu'a annoncé Peter Bosz à Sky Sports Allemagne avant le match de Dortmund contre Rielasingen-Arlen ce samedi. "Il y aura une réunion ce soir avec le joueur et son agent, a déclaré l'entraîneur du Borussia. Le club annoncera sa décision demain". Ousmane Dembélé qui veut aller au Barça, a séché l'entraînement ces derniers jours et a été sanctionné par son club.

Notre avis : Dortmund semble désormais prêt à lâcher son joueur pour un bon prix.

Peter BoszGetty Images

Dortmund cherche son remplaçant

Ousmane Dembélé ayant disparu et se rapprochant du Barça, les dirigeants de Dortmund cherchent son successeur et ont ciblé trois priorités. Les noms du Lyonnais Cornet et de l'Espagnol Inaki Williams de l'Athletic Bilbao ont déjà été avancés. Le troisième est l'Italien Federico Chiesa selon Sky Sports. L'ailier droit de 19 ans, fils de l'ancien international Enrico Chiesa, a disputé 27 matches de Serie avec la Fiorentina la saison dernière pour 3 buts et 3 passes décisives.

Notre avis : Un joueur qui parait encore plus tendre que Williams et Cornet.

Federico Chiesa, Fiorentina, Serie A 2017-2018, Getty ImagesGetty Images

La Fiorentina se positionne pour Simeone

La Viola a placé ses pions et n'attend plus que la décision du Genoa. D'après Sky Italia, la Fiorentina veut Giovanni Simeone, fils du coach de l'Atlético, et a proposé 15 millions d'euros plus 3 en bonus au club gênois. L'attaquant de 22 ans a déjà donné son accord. L'OM s'intéresse également à lui et le Genoa attend une offre marseillaise avant de se décider la semaine prochaine.

Notre avis : L'affaire parait bien engagée.

Séville n'oublie pas Jovetic

Autre attaquant sur les tablettes de l'OM, Stevan Jovetic est aussi toujours sur celles du FC Séville selon la Gazzetta dello Sport. L'avant-centre monténégrin aimerait rester à l'Inter Milan mais il n'entre pas dans les plans du nouveau coach Luciano Spaletti. Le joueur de 27 ans avait été prêté au club andalou lors de la seconde partie de la dernière saison et avait visiblement convaincu.

Notre avis : L'OM affiche une longueur de retard sur ce dossier et va devoir cravacher.

Stevan JoveticGetty Images

Mahrez recalé par le Barça

D'après le quotidien catalan Sport, Riyad Mahrez a récemment été proposé au FC Barcelone. Le joueur veut quitter Leicester mais ses dirigeants ont pour le moment refusé les offres de la Roma. L'Algérien de 26 ans a joué hier soir lors de la défaite des Foxes devant Arsenal (4-3). Sport assure toutefois qu'il n'entre pas dans les plans des Blaugrana.

Notre avis : Riyad va commencer à se faire à l'idée d'une nouvelle saison à Leicester.

Tottenham cible deux jeunes

Inactif sur le marché des transferts avec aucune recrue, Tottenham pourrait enfin se mettre en action. D'après Sky Sports, les Spurs lorgnent sur Davinson Sanchez, le jeune défenseur central (21 ans) de l'Ajax Amsterdam. Le club londonien songe également à recruter Pape Cheikh Diop du Celta Vigo. Le milieu de terrain de 20 ans, sélectionné chez les jeunes espagnols, a disputé 16 matches de Liga la saison dernière et marqué 1 but.

Notre avis : Deux bonnes pioches en vue pour les Spurs.

Davinson Sanchez of Ajaxduring the UEFA Europa League final match between Ajax Amsterdam and Manchester United at the Friends Arena on May 24, 2017 in Stockholm, SwedenGetty Images

Manchester United refuse de céder Martial

Décidé à passer à l'offensive sur ce marché estival, Tottenham avait transmis une proposition à Manchester United pour recruter Anthony Martial. Selon RMC, cette offre d'achat a été refusée par les Red Devils. Le club mancunien s'était déjà opposé à un prêt du Français de 21 ans vers l'Inter Milan même si le joueur ne semble toujours pas avoir les faveurs de son entraîneur José Mourinho.

Notre avis : Une décision logique Manchester United ne voulait pas vendre un joueur à un concurrent.

Anthony Martial of Manchester UnitedGetty Images

Southampton tient à Van Dijk

Malgré l'absence de Virgil Van Dijk, les Saints n'ont pas pris de but face à Swansea en ouverture de la saison de Premier League (0-0). Le coach Mauricio Pellegrino souhaite pourtant voir son défenseur central néerlandais rester à Southampton malgré ses envies de départ. "J'espère qu'il pourra changer d'avis dans les prochaines semaines, a déclaré l'entraîneur argentin. J'ai parlé avec lui à deux reprises et le club a été clair. Nous savons tous que Virgil est important pour nous. Mais, il doit changer d'état d'esprit". Van Dijk est courtisé par Liverpool et Chelsea.

Notre avis : Pellegrino reste optimiste mais Van Dijk a choisi de partir.

Virgil Van DijkGetty Images

Gabigol trop cher pour le Sporting

Gabriel Barbosa dit Gabigol se dirigeait vers un prêt au Sporting CP mais le salaire du jeune attaquant brésilien semble trop élevé pour le club portugais. L'Inter est prête à prendre en charge une partie des 3 millions d'euros que touche le joueur chaque année et le Sporting le paiera 1 million. Cependant, les deux clubs ne s'entendent pas sur les primes à verser à Gabigol selon ses performances.

Notre avis : Les dirigeants du Sporting se montrent un peu trop gourmands.

Diego Costa et Chelsea vers un conflit

Les relations entre les Blues et leur attaquant se tendent un peu plus chaque jour selon le Sun. Déclaré indésirable par son coach Antonio Conte, Diego Costa est toujours en vacances au Brésil où il s'entraîne plutôt tranquillement. Le tabloïd anglais affirme ainsi que l'international espagnol est en surpoids ce qui pourrait sérieusement refroidir d'éventuels prétendants et obliger Chelsea à revoir ses prétentions à la baisse. Aucun club ne se serait manifester pour recruter l'avant-centre qui veut rejoindre l'Atlético Madrid, interdit de recrutement jusqu'en janvier, et penserait à porter son cas devant la justice pour quitter Chelsea.

Notre avis : Les vacances de Diego Costa sont parties pour durer.

Bordeaux en pince pour Cabella

Rémy Cabella n'entre clairement pas dans les plans de son coach Rudi Garcia cette saison. L'entraîneur marseillais a expliqué jeudi qu'il appréciait le joueur mais que celui-ci arrivait assez loin dans la hiérarchie des éléments offensifs comme le rappelle La Provence. "Ça fait mal de voir Rémy 19e, avait regretté Garcia. On a discuté tous les deux et je pense qu’il est en train de regarder pour bouger. Ce sera peut-être mieux comme ça". Le quotidien régional assure que Cabella, 27 ans, pourrait rejoindre Bordeaux en cas de départ de Malcolm.

Notre avis : Bordeaux ferait mieux de cosnerver Malcom.

Rennes s'attaque à De Préville

Après avoir déboursé 17 millions d'euros sur Ismaïla Sarr, le Stade Rennais est prêt à remettre la main à la poche. Selon L'Equipe, le club breton a soumis une offre de 10 millions à Lille pour Nicolas De Préville. Gérard Lopez, le président du LOSC, devrait avoir le dernier mot dans ce dossier car le joueur est également dans le viseur de Burnley qui propose 13 millions.

Notre avis : En augmentant un peu sa mise, le Stade Rennais pourra remporter l'enchère.

Nicolas De Préville (2017)Getty Images

Lyon renonce à Herrera

A la recherche d'un jeune milieu défensif pour suppléer Luca Tousart, les dirigeants lyonnais avaient pensé à se faire prêter le Venezuelien Yangel Herrera par Manchester City. Le joueur de 19 ans évolue actuellement au New York City FC, franchise américaine des Citizens, qui souhaite le conserver. "Malheureusement, on ne va pas nous le laisser venir tout de suite, il faut trouver d'autres pistes", a regretté le président lyonnais Jean-Michel Aulas au micro de Canal+ sport après la victoire de l'OL à Rennes vendredi soir (1-2).

Notre avis : Herrera finira la saison en MLS, Lyon dispose d'attaquants efficaces et n'est pas encore trop pressé.

Jean-Michel Aulas, le président de l'OLAFP

Behrami en route vers l'Udinese

Valon Berhami va quitter Watford . Le milieu défensif suisse est déjà arrivé en Italie et va s'engager très prochainement avec l'Udinese. Ancien de la Fiorentina, de la Lazio ou du Napoli, le joueur de 32 ans retrouvera un championnat qu'il connait bien. Il a disputé 27 matches de Premier League la saison dernière avec les Hornets. Le propriétaire de Watford Gino Pozzo est le fils de celui de l'Udinese.

Notre avis : Un petit transfert entre amis.

Valon BehramiEurosport

La piste Di Maria au Barça se confirme

Après plusieurs échos provenant de Catalogne, c'est au tour d'un quotidien madrilène de confirmer. AS fait sa une sur Angel Di Maria, ancien joueur du Real Madrid, dans le viseur du FC Barcelone. L'Argentin serait le premier nom couché sur la liste de ventes du PSG, Lionel Messi pousserait pour une arrivée de son compatriote. Seul obstacle : la tension prégnante entre les deux clubs, résultante du feuilleton Neymar.

Notre avis : Messi apprécie Di Maria mais Dembélé représente davantage l'avenir.

Le PSG va prêter ses jeunes

Le Paris Saint-Germain dispose d'un effectif très fourni et doit dégraisser. En conséquence, les jeunes joueurs sont les plus susceptibles de quitter le club. Alec Georgen (latéral droit), Lorenzo Callegari (milieu défensif) et Odsonne Edouard (attaquant) devraient être prétés d'après L'Equipe. Les trois joueurs ont été envoyés en équipe réserve et le directeur sportif, Antero Henrique, a fait la demande de ne pas les faire participer aux matches pour prévenir toute blessure en vue d'un prêt.

Notre avis : Reste à savoir où vont aller ces joueurs prometteurs.

Lorenzo Callegari (PSG)AFP

Chelsea insiste pour Drinkwater

Antonio Conte a visiblement fait de Danny Drinkwater une des priorités de son recrutement estival. Leicester a déjà repoussé une offre de 16 millions d'euros pour son milieu de terrain mais les Blues vont revenir à la charge. D'après le Sun, les dirigeants de Chelsea vont proposer 27 millions pour le joueur de 27 ans.

Notre avis : Après sa défaite inaugurale devant Burnley, le club londonien a bien besoin d'un renfort.

Leicester City's English midfielder Marc Albrighton (L) celebrates scoring their second goal with Leicester City's English midfielder Danny Drinkwater (R) during the UEFA Champions League round of 16 second leg football match between Leicester City and SeAFP

Nantes recrute Girotto

Dans les tuyaux depuis quelques jours, l'arrivée d'Andrei Girotto est désormais officielle. Le milieu défensif, âgé de 25 ans, a paraphé un bail de quatre ans. Le Brésilien débarque en provenance de Chapecoense.

Notre avis : Une arrivée plus que bienvenue alors que les Canaris font face aux blessures de plusieurs joueurs.

Medel est un joueur du Besiktas

Comme annoncé depuis jeudi, l'Inter Milan et le Besiktas ont trouvé un accord pour le transfert de Gary Medel vers le club turc. Le Chilien de 30 ans a passé sa visite médicale avec succès et s'est engagé pour les trois prochaines saisons. Le montant de la transaction est estimé à 2,5 millions d'euros par la presse turque.

Notre avis : Un joueur de caractère fait pour le championnat turc.

Fenerbahçe officialise Giuliano

C'était également attendu, c'est désormais officiel Giuliano de Paula est un joueur du Fernerbahce. Le Brésilien a passé sa visite médicale avec succès ce samedi et s'est engagé les quatre prochaines saisons. Le milieu offensif de 27 ans qui évoluait au Zenit, a coûté 7 millions d'euros au club turc.

Notre avis : Un joli coup pour une équipe ambitieuse.

Squillaci proche de la retraite

La situation du SC Bastia étant très mal embarquée puisque le club insulaire devrait débuter la saison en National 3, Sébastien Squillaci devrait mettre un terme à sa carrière selon L'Equipe. Après une rupture des ligaments croisés du genou droit, le défenseur central de 37 ans continue tout de même de s'entretenir.