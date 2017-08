Dembélé, Dybala, Aurier : les 18 infos mercato qui vous ont échappé samedi

Le Barça à fond sur Dembélé…

Le club catalan suit la piste d'Ousmane Dembélé avec beaucoup d'insistance selon L'Equipe. Des contacts ont été noués et un accord contractuel serait proche d'être conclu entre le joueur de Dortmund et les Blaugrana. Il s'agira ensuite de convaincre le Borussia qui réclame un minimum de 100 millions d'euros pour l'attaquant français. En Catalogne, Sport affirme même que l'international français est prêt à rejoindre le Barça.

Notre avis : Les Blaugrana s'activent mais ce genre de transfert ne se règle pas en seulement quelques jours.

…et prêt à aller loin pour Dybala

Les dirigeants barcelonais se démènent pour trouver le successeur de Neymar et multiplient les pistes. D'après la Gazzetta dello Sport, les Blaugrana sont séduits par Paulo Dybala que Leo Messi estime beaucoup et sont prêts à céder André Gomes et Rafinha à la Juve plus une très belle somme d'argent en échange de l'Argentin de 23 ans.

Notre avis : Ce sera très compliqué de convaincre la Vieille Dame de lâcher sa pépite.

Le Milan vise haut pour son nouvel attaquant

Après le recrutement d'André Silva, le club italien, très actif sur le marché des transferts, n'a pas fini ses emplettes. Un autre avant-centre est espéré. La Gazzetta dello Sport liste sept joueurs qui pourraient renforcer les Rossoneri : Aubameyang, Belotti, Diego Costa, Falcao, Ibrahimovic, Kalinic et un dernier dont le nom n'a pas filtré.

Notre avis : De très jolis noms mais le Milan ferait mieux de réduire sa liste.

Conte réclame des renforts

Après Caballero, Rüdiger, Bakayoko et Morata, l'entraîneur de Chelsea n'est pas rassasié. Selon Antonio Conte, l'effectif des Blues n'est pas assez fourni pour pouvoir jouer sur les tous les tableaux : "C'est très important qu'on essaye d'améliorer notre équipe. Nous avons un petit groupe. Je pense qu'un joueur ne suffit pas à améliorer notre équipe. Nous avons besoin de joueurs pour renforcer la qualité de cette équipe".

Notre avis : Conte n'a pas tort car Chelsea a aussi perdu Matic et Diego Costa est sur le départ.

Chelsea's Italian head coach Antonio ConteGetty Images

Lemina en route pour Southampton

ESPN, Sky Italia et RMC sont formels, Mario Lemina va très prochainement quitter la Juventus pour rejoindre Southampton. Annoncé dans le viseur de Stoke City, le milieu de terrain français a finalement opté pour les Saints qui vont débourser 18 millions d'euros plus des bonus pour le recruter. Le joueur de 23 ans est attendu lundi en Angleterre pour passer sa visite médicale.

Notre avis : Un honnête club de Premier League dans lequel Lemina devrait trouver davantage de temps de jeu.

La Fiorentina ne lâche pas Jesé

Intéressée par Jesé Rodriguez depuis quelques jours, la Viola devrait passer à l'action très rapidement selon le Corriere dello Sport. Le début de saison approche à grand pas et le club florentin souhaite trouver rapidement un accord avec le PSG pour l'Espagnol de 24 ans. Le joueur devra toutefois accepter une nette baisse de salaire.

Notre avis : Les dirigeants parisiens doivent prendre ce dossier en mains.

Jesé Rodríguez, PSGAFP

De jolis prétendants pour Aurier

Indésirable au PSG, Serge Aurier a pourtant la cote en Europe. Le Manchester Evening News confirme l'intérêt de Manchester United pour l'arrière droit ivoirien et assure que le joueur de 24 ans est également dans le viseur de Chelsea. En Italie, l'Inter Milan est séduite par Aurier et devrait prochainement passer à l'action.

Notre avis : Aurier n'a plus qu'à faire son choix.

Serge Aurier, le défenseur parisien.AFP

Séville songe à faire revenir Bacca

Longtemps annoncé proche de l'OM, Carlos Bacca a vu cette piste se refroidir dernièrement mais son départ du Milan est toujours d'actualité selon Estadio Deportivo. L'avant-centre colombien aimerait bien revenir au FC Séville, son ancien club et des premiers contacts ont eu lieu entre le joueur et les dirigeants andalous comme l'a confirmé le président sévillan José Castro à la Cadena Ser. "C'est vrai que nous avons eu une conversation, il veut venir mais nous avons déjà recruter Muriel, a expliqué le dirigeant. Le marché des transferts est toutefois encore ouvert pendant un mois dans le sens des départs comme des arrivées".

Notre avis : L'idée parait séduisante mais Séville veut un prêt pendant que le Milan réclame un transfert sec.

Nice pense bien à Sneijder

Les dirigeants niçois ont beau affirmer le contraire, ils semblent décidés à s'offrir les services de Wesley Sneijder. D'après Voetbal International, les Aiglons étaient également intéressés par Omar Abdulrahman, talenteux joueur des Emirats, mais cette piste se révèle très compliquée. Le club azuréen va donc s'activer pour recruter rapidement Sneijder et tenter de l'aligner contre Naples en barrage de la Ligue des champions.

Notre avis : Comme souvent, Nice prépare ses jolis coups dans l'ombre.

Dalbert de plus en plus proche de l'Inter

Dalbert Henrique disputera certainement son dernier match avec Nice samedi soir contre Saint-Etienne. D'après Sky Sports, l'Inter s'est mis d'accord avec les Aiglons pour un transfert du latéral brésilien de 23 ans contre 20 millions d'euros plus des bonus. Les avocats des deux clubs règlent actuellement les derniers détails administratifs et le joueur est attendu lundi à Milan.

Notre avis : Une bonne chose pour toutes les parties et un futur transfert qui en appelle d'autres.

Mahrez confirme l'intérêt de la Roma et ses envies de départs

Riyad Mahrez s'est confié à Sky Sports sur son futur : "Je sais que la Roma est venue aux nouvelles mais rien n'a été accepté. C'est un grand club avec lequel j'aimerais avoir des discussions mais je ne peux pas tant que Leicester n'accepte l'offre (35 millions d'euros). Il reste moins d'un mois de mercato, on va verra ce qui se passe."

Notre avis : Un des feuilletons de l'été auquel Leicester doit mettre fin en négociant.

Arsenal closing in on Riyad Mahrez deal – reportsGetty Images

L'OM passe à l'attaque pour Amavi

Marseille cherche un arrière gauche et celui-ci pourrait bien être Jordan Amavi. Recalé à la visite médicale par Séville, l'ancien Niçois suscite l'intérêt du club phocéen, révélé par Nice-Matin puis confirmé par L'Equipe. Une offre d'un prêt assortie d'une option d'achat automatique de 10 millions d'euros est attendue pour convaincre Aston Villa. Les dirigeants marseillais attendent la réponse. La Fiorentina et Nice, qui doit remplacer Dalbert, sont aussi sur les rangs.

Notre avis : L'OM possède de bons arguments mais ses concurrents aussi.

Jordan Amavi en Championship avec Aston Villa en 2016Getty Images

Fernando est un joueur de Galatasaray

Comme attendu, le club turc a officialisé l'arrivée de Fernando contre un chèque de 5,25 millions d'euros. Le milieu de terrain brésilien de 30 ans arrive en provenance de Manchester City où il a passé trois saisons et s'est engagé jusqu'en 2020.

Notre avis : Un coéquipier de choix pour Belhanda et Gomis.

André dans le viseur de Liverpool

Cela peut sembler surprenant mais c'est ce qu'avancent le Télégramme et les médias anglais comme le Mirror. Benjamin André, nouveau capitaine rennais qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2022, plairait aux Reds. Le milieu de terrain de 27 ans devrait bientôt faire l'objet d'une offre à hauteur de 17 millions d'euros de la part des dirigeants de Liverpool.

Notre avis : Une information à prendre avec précaution pour le moment.

Corgnet (Saint-Etienne) - Andre (Rennes)AFP

Lille en pince pour Saint-Maximin

Même si Marcelo Bielsa est satisfait du recrutement lillois, ses dirigeants ne semblent pas avoir achevé leur mercato. D'après Yahoo Sports, les Dogues apprécient le profil du Monégasque Allan Saint-Maximin. Pas sûr toutefois que les dirigeants de l'ASM cèdent leur prometteur ailier de 20 ans.

Notre avis : Après des prêts à Hanovre et Bastia, Saint-Maximin doit tenter de s'imposer en Principauté.

Yann Karamoh et Allan Saint-Maximin en duel lors de Caen-Bastia, deux équipes en lutte pour leur maintien lors de la 38e et dernière journéeGetty Images

Bordeaux se rabat sur la piste Cafu

Après la vraie-fausse arrivée de Wellington Silva, recalé à la visite médicale, les Girondins ont toujours l'objectif de renforcer leur secteur offensif. Dans cette optique, Jonathan Cafu (26 ans) est suivi selon L'Equipe. Le Brésilien de Ludogorets a un passeport bulgare et n'occuperait pas une place d'extra-communautaire.

Notre avis : Une option par défaut mais les Girondins n'ont plus trop le choix.

cafu ludogoretsEurosport

Anicet plait à Leicester

Trop cher pour Nantes malgré l'intérêt de Claudio Ranieri, Anicet Abel pourrait bien atterir dans l'ancien club de l'entraîneur italien. Le Leicester Mercury affirme en effet que le franco-malgache de Ludogorets est dans le viseur de Leicester. Le club bulgare réclame 7 millions d'euros pour son milieu de terrain sous contrat jusqu'en 2019.

Notre avis : Un joli challenge en perspective pour le joueur de 27 ans formé à Auxerre.

Anicet Abel lors de Ludogorets-PSGAFP

Djourou en route vers Sheffield Wednesday

Libre depuis la fin de son contrat à Hambourg cet été, Johan Djourou va rebondir en Championship. Annoncé très proche de Montpellier début juillet, le défenseur central suisse va finalement s'engager avec Sheffield Wednesday dans les prochaines heures. Selon le Sheffield Star, l'international suisse de 30 ans, ancien d'Arsenal, a déjà passé sa visite médicale hier.