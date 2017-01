Depay, Verratti, Bielsa, OM : les 13 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Nouvelle offre de l'OL pour Depay

Priorité hivernale de Bruno Genesio, Memphis Depay a fait l'objet d'une nouvelle offre de l'OL de 15 millions d'euros, selon Le Parisien. RMC confirme l'existence de cette offre, mais précise que Manchester United l'a refusée et réclame 20 millions d'euros. De son côté, l'international néerlandais serait de plus en plus proche d'un accord salarial avec Lyon.

Notre avis : le dossier est difficile mais l'OL a l'air d'avancer. Trouver un accord avec Depay serait déjà un grand pas.

Le Bayern Munich surveille toujours Verratti...

C'est un serpent de mer : Marco Verratti va-t-il quitter le PSG ? A en croire Le Parisien, le Bayern Munich de Carlo Ancelotti continue de surveiller de près le milieu italien, d'autant que les deux hommes restent très liés. Le tacticien aimerait faire du "petit Hibou" son homme de base au milieu pour les prochaines saisons. Problème de taille : le PSG n'est pas vendeur, ou en tout cas pas à moins de 80 millions. Beaucoup trop pour le Bayern et sa politique modérée sur le marché des transferts.

Notre avis : le jour où Paris acceptera de se séparer de Verratti, le Bayern sera une destination crédible. Mais le PSG est loin d'avoir pris cette décision.

Marco Verratti, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain.AFP

... et prolonge d'un an le contrat de Robben

Dans les tuyaux depuis le mois dernier, la prolongation d'Arjen Robben au Bayern Munich, jusqu'en 2018, est désormais officielle. "Je suis très heureux de pouvoir jouer une année de plus au Bayern Munich. Le club est l'un des meilleurs au monde et Munich est devenu une seconde maison pour moi et ma famille. Je veux continuer de jouer au plus haut niveau et de gagner de nombreux titres", a confié l'ailier néerlandais de 32 ans après la signature de son nouveau contrat.

Notre avis : s'il est souvent blessé, Robben reste un redoutable joueur quand il joue (6 buts et 6 passes décisives cette saison). Le Bayern ne prend aucun risque en le prolongeant d'un an.

Diego Costa parti pour rester cet hiver

Selon The Sun, Diego Costa aurait accepté le principe d'une trêve avec Chelsea. Ardemment courtisé par la Chine, le buteur hispano-brésilien aurait eu une conversation musclée avec son entraîneur pour quitter Londres. Peine perdue cet hiver. En feu cette saison, Costa aurait alors accepté de rester jusqu'à la fin de saison mais aurait d'ores et déjà signifié son souhait de ne pas prolonger son contrat, qui expire en 2019, selon plusieurs autres médias anglais.

Notre avis : cet épisode va laisser des traces et il ne serait pas étonnant que Diego Costa quitte Chelsea en fin de saison. Sur un titre de champion ?

Monaco repousse 50 millions d'euros pour Falcao, mais...

Selon L'Equipe, Monaco a repoussé une offre de 50 millions d'euros du Tianjin Quanjian pour Radamel Falcao (31 ans). Pour autant, la porte du départ pourrait s'ouvrir en cas d'offre supérieure qui permettrait à l'ASM de récupérer les 60 millions investis en 2013 sur son buteur colombien. Selon le quotidien français, l'état-major monégasque se pencherait d'ailleurs déjà sur des buteurs de classe internationale pour remplacer "El Tigre", au cas où...

Notre avis : si le club de Fabio Cannavaro augmente son offre, Monaco va avoir du mal à refuser. Falcao sait lui qu'il s'agit là de sa dernière chance de signer un juteux contrat.

Radamel Falcao lors de Monaco - Montpellier en Ligue 1 le 21 octobre 2016AFP

Kakuta est de retour en Europe

Un an après son départ de Séville pour la Chine justement, Gaël Kakuta est lui de retour en Espagne. Le milieu offensif français de 25 ans va passer ce mardi sa visite médicale avec La Corogne. 15e de Liga, le club galicien a annoncé la nouvelle sur son site officiel, sans préciser toutefois la nature de l'opération. Selon la presse espagnole, Kakuta va être prêté six mois sans option d'achat.

Notre avis : une bonne nouvelle pour l'ambition sportive du jeune homme, mise entre parenthèses depuis un an.

Ce détail d'ordre privé qui bloque l'arrivée de Bielsa au LOSC

Gérard Lopez a encore déclaré sa flamme à Marcelo Bielsa, cette fois sur les ondes de RMC. Le nouveau propriétaire du LOSC en a surtout dit plus concernant l'état des négociations avec l'entraîneur argentin : "Il faut qu’il y ait certains éléments qui se mettent en place, plutôt d’ordre privé sur certaines choses. Si ça ne tenait qu’à un contrat, à une durée, à un salaire… Le souci n’est pas là. C’est du 50-50. La raison qui fait que ce n'est pas fait, c’est d’ordre privé. Si cette chose est réglée, c’est du 100%. Si ce n’est pas réglé, c’est 0%."

Notre avis : un détail avec Bielsa n'en est jamais un. Tant qu'il n'est pas posé sur sa glacière au stade Pierre-Mauroy, les supporters du LOSC doivent rester prudents.

L'OM a deux nouvelles pistes en défense

En marge des dossiers Payet et Sanson, l'OM cherche à renforcer sa défense et plus précisément le poste de latéral gauche. Selon L'Equipe, Zubizarreta a ciblé deux joueurs : le Néerlandais Jetro Willems (PSV, 22 ans) et le jeune Français Théo Hernandez (19 ans), actuellement prêté par l'Atlético Madrid à Alavés, où il est titulaire. Le premier aurait même été proposé au directeur sportif marseillais.

Notre avis : ce poste est la priorité de Garcia et les deux pistes sont séduisantes sur le papier, surtout la première en vue d'un apport rapide.

Evra va bientôt prendre sa décision

L'agent de Patrice Evra a confirmé sur les ondes de Radio1 que son protégé réfléchissait à quitter la Juventus pour retrouver la Premier League "dont il a un amour inconditionnel". Federico Pastorello a également assuré qu'on devrait être rapidement fixé sur l'avenir du Français : "D'ici sept à dix jours, il prendra sa décision." Aux derniers nouvelles, c'est Crystal Palace qui tiendrait toujours la corde.

Notre avis : pas convaincu que jouer le maintien avec Crystal Palace soit un challenge assez séduisant aux yeux de l'ambitieux Evra.

Patrice EvraAFP

Luiz Adriano quitte l'AC Milan

Attendu depuis plusieurs semaines, le transfert de Luiz Adriano au Spartak Moscou est officiel. L'attaquant brésilien de l'AC Milan s'est engagé "sur le long terme" avec le club moscovite où il devrait toucher un confortable salaire de 4,5 millions d'euros par an selon la presse italienne.

Notre avis : un départ qui n'attristera ni les tifosi milanais, ni Montella, qui ne le faisait presque pas jouer cette saison.

Nouveau défi en Grèce pour Aly Cissokho

Dans l'ombre de Jordan Amavi à Aston Villa, Aly Cissokho est prêté avec option d'achat à l'Olympiakos. L'international français de 29 ans, passé notamment par Porto, l'OL ou encore Valence, a disputé 12 matches de Championship cette saison.

Notre avis : il quitte le banc et la grisaille anglaise pour la chaleur et la ferveur de l'actuel leader du championnat grec. Compréhensible.

Rose officiellement prêté à Bastia

Peu utilisé à Lorient cette saison, le défenseur central Lindsay Rose file comme convenu à Bastia sous forme de prêt. La semaine dernière, Mathieu Peybernes avait fait le chemin inverse, dans le cadre d'un transfert de 2 millions d'euros.

Notre avis : Rose gagne trois places au classement et surtout la perspective d'un temps de jeu plus important qu'en Bretagne. Intelligent.

Hantz devrait quitter Montpellier en fin de saison

Le courant ne passe plus entre Louis Nicollin et Frédéric Hantz, qui ne manquent plus une occasion d'afficher leurs désaccords dans la presse. Selon L'Equipe, les deux hommes se sont expliqués ce lundi et une décision a été prise : l'entraîneur de Montpellier quittera le club à l'issue de la saison, à un an de la fin de son contrat.