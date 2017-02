Deux ans après, le Real Madrid veut relancer l'opération David De Gea

La rumeur n'est pas nouvelle, mais devient de plus en plus insistante. Depuis plusieurs semaines maintenant, des bruits de couloirs font état d'une envie du Real Madrid de recruter cet été un gardien de haut niveau pour remplacer le non moins talentueux Keylor Navas (30 ans). Il y a deux jours, le Daily Telegraph assurait ainsi que le club merengue lorgnait toujours Hugo Lloris, malgré sa récente prolongation à Tottenham jusqu'en 2022. Les noms de Thibaut Courtois (Chelsea) et de David De Gea (Manchester United) étaient aussi cités.

De Gea, la priorité de Florentino Pérez

Ce jeudi, la rumeur ne se dément pas, et The Sun fait même sa Une sur les deux derniers gardiens cités. Selon le tabloïd anglais, Courtois comme De Gea rêvent de signer au Real Madrid cet été, eux qui ont porté plus jeunes les couleurs de l'Atlético Madrid et ont gardé des attaches familiales dans la capitale espagnole. Dans le même temps, le quotidien pro-Real Marca fait lui sa Une sur David De Gea, présenté comme LA priorité des dirigeants merengue pour cet été, devant Courtois, Donnarumma ou autre Lloris.

Il faut dire que l'international espagnol de 26 ans est dans le viseur de Florentino Pérez depuis plusieurs années. Lors du dernier jour du mercato d'été 2015, tout semblait d'ailleurs bouclé pour un échange entre le gardien des Red Devils et Keylor Navas. Finalement, les documents ne furent pas transmis à temps et l'opération avait capoté, traumatisant au passage le pauvre portier costaricien, que le Real Madrid avait envoyé à l'aéroport avant de le rappeler suite au fiasco. "J'attendais à l'aéroport, dans une salle privée comme on m'avait demandé de le faire. Toutes les cinq minutes, les choses changeaient, avait raconté Navas à l'époque. Rien n'était clair et je n'étais pas tranquille jusqu'à ce que tout cela se termine. Quand tout était fini, je suis allé dans la pièce avec ma femme, et j'ai commencé à repenser à tout ce qui s'était passé, et j'ai simplement craqué. Il y a des moments que je n'espère jamais revivre car ils sont difficiles. J'ai pleuré avec ma femme et j'ai décidé que je devais sortir et j'ai été parler avec le président."

De Gea a une clause libératoire de 65 millions d'euros

Deux ans plus tard, Keylor Navas pourrait ressortir les mouchoirs, même si selon Marca, Zinedine Zidane lui fait confiance et n'a aucune intention de s'en séparer cet été. Mais l'envie de recruter un autre gardien vient de plus haut et les premiers contacts auraient déjà eu lieu entre Jorge Mendes, l'agent de De Gea, et Florentino Pérez. L'affaire ne s'annonce toutefois pas simple et surtout très onéreuse. Sous contrat jusqu'en 2019 avec MU, avec une année supplémentaire en option, De Gea dispose en effet d'une clause libératoire estimée à 65 millions d'euros. Un montant énorme pour un gardien, mais que le Real Madrid devra obligatoirement dépenser pour parvenir à ses fins, à moins qu'il ne retente, comme il y a deux ans, d'inclure Keylor Navas dans le deal. Une chose est sûre, le feuilleton De Gea ne fait que (re)commencer. Et nous ne sommes que le 9 février...