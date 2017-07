Di Maria, Mbappé, Mammana : les 17 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Mbappé aussi cher que Neymar ?

L'Equipe faisait sa Une ce vendredi sur l'inévitable Kylian Mbappé et le montant de son possible transfert. Le quotidien français confirme la valeur demandée par l'AS Monaco de 180 millions d'euros, mais précise que cette somme correspond aux rentrées, en net, espérées par l'AS Monaco. Elle ne comprend pas les indemnités de formation et le mécanisme de solidarité, ni une donnée particulière pour le Real ou pour le Barça. Monaco est en effet considéré comme un paradis fiscal en Espagne et toute transaction depuis le Rocher est soumise à une taxe de 19%. Ce qui ramènerait le coût total du transfert à près de 216 millions d'euros, soit presque le montant de la clause libératoire de Neymar. En Espagne, la Cadena SER assure que ni le Real Madrid, ni Manchester City, n'ont l'intention de payer 180 millions pour Mbappé. En Catalogne, Sport confirme que le Barça s'intéresse à lui en cas de départ de Neymar.

Notre avis : Le prix de Mbappé est passé de 100 à 180 millions en un mois. Vivement le 31 août.

La Juventus sereine pour Dybala

Régulièrement envoyé au Barça, avant même le possible départ de Neymar, Paulo Dybala fait partie de ces joueurs que la presse espagnole verrait bien rejoindre le Camp Nou en cas de vente du Brésilien au PSG. "Paulo n'est pas à vendre. Peu importe le prix", a répondu le dirigeant turinois Beppe Marotta dans des propos rapportés par Tuttosport. Mercredi, ce dernier avait déjà fait part de sa sérénité dans ce dossier : "Pour Dybala, nous avons refusé quantité d’offres. Quand un joueur est content de poursuivre à la Juventus, il reste le temps qu’il souhaite." En marge du match face au PSG, dans la nuit de mercredi à jeudi, "la Joya" avait de son côté renvoyé la balle dans le camp de ses dirigeants : "Si je reste à la Juve ? Demandez au club. Je suis très bien ici, mais si certaines offres arrivent, ce sera au club de décider."

Notre avis : La Juventus ne veut pas vendre Dybala, mais si elle reçoit une offre de 200 millions, pourra-t-elle résister ?

Paulo DybalaGetty Images

Retour de la rumeur Di Maria au Barça

Alors que les pistes Coutinho, Dybala et Mbappé sont très onéreuses et très compliquées, RMC avance ce vendredi que le Barça penserait aussi à... Angel Di Maria. L'ailier argentin du PSG serait recommandé par son ami Leo Messi, lui qui avait déjà été associé au Barça ces dernières semaines, avant le début du feuilleton Neymar.

Notre avis : Peut-être la piste la plus abordable économiquement pour le Barça, sachant qu'elle pourrait aussi permettre au PSG de se délester d'un gros salaire.

Chelsea prépare une offre record pour Alex Sandro...

Ce n'est pas nouveau, Antonio Conte veut recruter Alex Sandro, le latéral gauche brésilien de la Juventus. Selon le Times, un média anglais réputé pour son sérieux, Chelsea prépare une nouvelle offre record de 68 millions d'euros. Si la Vieille Dame venait à céder, ce qui n'est pas encore assuré, Alex Sandro deviendrait le nouveau défenseur le plus cher de l'Histoire, titre honorifique que possède depuis quelques jours un certain Benjamin Mendy, transféré à Manchester City contre 57,5 millions d'euros.

Notre avis : La Juventus a déjà perdu Bonucci et Alves, vendre Sandro serait un drôle de message envoyé à la concurrence.

Alex Sandro Getty Images

... et entre dans la danse pour Renato Sanches

Après ses déclarations d'intention de départ, Renato Sanches est devenu un des joueurs les plus convoités ces derniers jours. Selon le Daily Telegraph, c'est désormais Chelsea qui s'est mis dans la course pour le milieu de terrain portugais. Antonio Conte lui-même aurait discuté avec les dirigeants du Bayern Munich après la rencontre amicale entre les deux clubs mardi pour connaître la disponibilité du joueur, également convoité par l'AC Milan. Une information confirmée par le dirigeant bavarois Karl-Heinz Rummenigge qui a précisé qu'il y avait "dix équipes sur Sanches" et qu'en cas de départ, cela ne pourrait se faire que sous forme de prêt.

Notre avis : Un milieu Bakayoko-Kanté-Sanches aurait fière allure.

Nouvelle offre d'Arsenal pour Lemar

L'Equipe et The Sun s'entendent pour confirmer la nouvelle offre transmise au club de la Principauté par Arsenal à hauteur de 50 millions d'euros. Si l'ASM se montre inflexible et refuse d'entendre parler d'un départ, le milieu de terrain, lui, hésite selon le journal français. Lemar se questionnerait sur "la compétitivité" du champion de France cette saison après les départs de Bernardo Silva, Bakayoko et Mendy et avant le possible transfert de Kylian Mbappé.

Notre avis : Monaco ne peut pas se permettre de perdre Lemar cet été.

Vidéo - "Si Monaco vend Mbappé et Lemar, sportivement, ça va devenir trop compliqué" 01:03

Finalement, Dembélé ne serait pas fermé à un retour en France

Formé au PSG, Moussa Dembélé a lancé sa carrière à Fulham en Angleterre avant d'exploser la saison passée en Ecosse, au Celtic. Ces derniers jours, son nom a été associé à l'OM. Mercredi, RMC assurait que l'entourage du joueur n'était pas emballé par un retour en France et privilégiait l'Angleterre ou l'Allemagne en cas de départ. Fin de l'histoire ? Peut-être pas. Réputé pour être proche de l'entourage de Moussa Dembélé, le journaliste de TF1 Julien Maynard assure que le buteur français n'a pas encore pris de décision concernant son avenir et qu'il n'exclut pas un retour en France. Sur Twitter, Moussa Dembélé a lui posté le tweet ci-dessous, laissant entendre que ce qu'il se disait sur lui dans la presse était faux. Reste à savoir qui vise-t-il et quelle information précisément.

Notre avis : Qu'il n'exclut pas un retour en France est une bonne nouvelle pour l'OM. Mais on voit malgré tout plus son avenir en Angleterre, où les clubs ont des moyens économiques beaucoup plus importants que l'écurie phocéenne.

Caicedo est à Rome

Annoncé le week-end passé dans le viseur du LOSC, Felipe Caicedo devrait finalement signer à la Lazio Rome. Placé sur la liste des transferts de l'Espanyol Barcelone qui a besoin de liquidités, l'attaquant équatorien est arrivé à Rome ce vendredi et devrait signer un contrat de trois ans selon Sky Italia. La Lazio devrait elle débourser 3 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Notre avis : Vu sa dernière saison (2 buts en 29 matches), les Dogues n'ont pas de regrets à avoir. Surtout qu'il est extracommunautaire et que le LOSC a déjà atteint son quota.

Un milieu sénégalais attendu à l'ASSE

On savait les Stéphanois en quête d'un milieu central au profil plutôt défensif. Après avoir été associée au Brésilien du Zénith Hernani, l'ASSE serait finalement proche d'engager Assane Dioussé (19 ans), prometteur milieu central sénégalais, gaucher, évoluant à Empoli, avec qui il a disputé 33 matches de Serie A la saison passée. L'information nous vient de Sky Italia, qui précise que le transfert pourrait avoisiner 5 millions d'euros, plus des bonus.

Notre avis : Empoli ayant été relégué en Serie B, ce transfert est crédible.

Mammana tout proche du Zénith

Après avoir tenté, en vain, de faire signer Manolas cet été, le Zénith de Roberto Mancini serait désormais sur les traces du défenseur central lyonnais Emanuel Mammana (21 ans). Une information lâchée sur Twitter par un journaliste argentin et confirmée par le site français spécialisé sur le football sud-américain, Lucarne-Opposée. Selon l'Equipe, le transfert est en très bonne voie et pourrait se conclure rapidement pour 16 millions d'euros (il avait été acheté 7,5 millions l'an dernier). Bruno Genesio a concédé en conférence de presse ce vendredi que Mammana était "en retrait" par rapport à Marcelo, lui qui confiait déjà il y a quelques jours vouloir se séparer de deux des six défenseurs centraux dont il dispose.

Notre avis : On aurait plus parié sur un départ combiné de Yanga-Mbiwa et Nkoulou. La tentation de la plus-value a sans doute été trop forte pour les dirigeants lyonnais.

Emmanuel MammanaPanoramic

Rivière proche de Metz

Emmanuel Rivière pourrait faire son retour en Ligue 1. L'Equipe avance que l'attaquant de Newcastle est proche d'une arrivée à Metz, qui a fait de l'ancien Stéphanois une priorité en attaque. Metz est principalement en concurrence avec le club turc d'Osmanlispor, mais le club français aurait une longueur d'avance. La saison passée, Rivière avait été prêté à Osasuna en Liga pour un triste bilan de 0 but en 17 matches.

Notre avis : Depuis sa belle saison monégasque en 2013-2014, il a complètement perdu confiance. Metz pourrait lui permettre de la retrouver.

Merino prêté à Newcastle

Dans les tuyaux depuis le début de la semaine, le prêt (sans option d'achat finalement) de Mikel Merino (21 ans) à Newcastle est officiel. Le milieu de terrain espagnol de Dortmund retrouvera chez les Magpies plusieurs compatriotes, dont l'entraîneur Rafa Benitez et la récente recrue, Javier Manquillo.

Notre avis : Un joueur sur qui Dortmund compte à moyen terme et qui pourra engranger de l'expérience dans un championnat compétitif et dans une équipe composée de plusieurs Espagnols.

Les frères Dos Santos réunis à Los Angeles

Le Los Angeles Galaxy a annoncé le recrutement de l'international mexicain Jonathan Dos Santos (27 ans), en provenance du club espagnol de Villarreal. Il retrouve dans la franchise californienne du Championnat nord-américain (MLS) son frère aîné Giovani Dos Santos (28 ans), arrivé en 2015 à Los Angeles, lui aussi en provenance de Villarreal. Les deux frères avaient déjà joué ensemble au Barça ainsi qu'en sélection mexicaine.

Notre avis : Une recrue bienvenue pour le LA Galaxy, qui reste sur une inquiétante série de 5 défaites consécutives en MLS.

Chelsea prête (encore) un joueur

Une journée mercato sans prêt de Chelsea ? Impossible. Ce vendredi, les Blues ont annoncé le prêt de leur défenseur central américain Matt Miazga (22 ans) au Vitesse Arnhem. Débarqué à Chelsea en janvier 2016, l'international américain avait disputé 2 rencontres avec les Blues avant d'être prêté la saison passée au club néerlandais, avec qui il a disputé 29 rencontres.

Notre avis : Les journées se suivent et se ressemblent à Chelsea.

Un milieu défensif uruguayen au MHSC

Montpellier a annoncé la signature du milieu de terrain défensif Facundo Piriz en provenance du Terek Grozny (Russie). L'Uruguayen (1m87, 27 ans) arrive pour un prêt d'un an avec option d'achat.

Notre avis : Montpellier avait besoin de renforcer ce secteur de jeu. Piriz sort d'une bonne saison à Grozny, où il avait peu joué lors de ses trois premières saisons et demie.

Guilbert retourne à Caen

C'est officiel, le latéral droit bordelais Frédéric Guilbert (24 ans) rejoint définitivement le Stade Malherbe de Caen, où il a signé pour 4 ans et contre environ 1,5 million. Guilbert avait été prêté la saison passée à Caen et avait participé à 26 matches.

Notre avis : Une bonne nouvelle pour Caen, qui voulait absolument le récupérer, ainsi que pour le joueur, qui n'entrait pas dans les plans de Gourvennec à Bordeaux.

Dijon prolonge Reynet

Longtemps proche de Montpellier, qui a finalement recruté Benjamin Lecomte face à l'inflexibilité des dirigeants dijonais, Baptiste Reynet (26 ans) a prolongé son contrat d'un an au DFCO, soit jusqu'en 2021. "Je suis content de poursuivre cette saison avec le DFCO et motivé pour aider le club à atteindre ses objectifs", a réagi le gardien français à l'aube de sa sixième saison en Côte-d'Or.