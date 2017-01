Diego Costa, Alli, Vela : les 8 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end

Une offre de 93 millions d'euros pour Diego Costa ?

Le club chinois de Tianjin Quanjian veut à tout prix recruter Diego Costa. Le Sun révèle qu'une offre avoisinant les 93 millions d'euros serait formulée durant l'hiver. Chelsea, qui aurait refusé une première proposition le mois dernier - environ 58 millions d'euros - réfléchirait sérieusement à vendre l'international espagnol, qui a fêté ses 28 ans début octobre. Le salaire évoqué est de 560 000 euros par semaine.

Notre avis : Ce serait un non-sens complet sur le plan sportif pour Chelsea et Diego Costa. On voit mal les Blues vendre l'un des éléments les plus importants de leur effectif à ce stade de la saison.

Alli, c'est 60 millions !

Brillant du côté de Tottenham cette saison (8 buts en championnat), Dele Alli fait rêver les plus grandes écuries européennes. Annoncé un peu partout et notamment du côté du PSG, l'international anglais sera toutefois difficile à déloger. Interrogé en conférence de presse, l'entraîneur des Spurs, Mauricio Pochettino, a déclaré que "oui, il valait 60 millions d'euros".

Notre avis : Alli ne partira pas cet hiver, sauf offre déraisonnable.

Dele Alli (Tottenham).AFP

Lyon tenté par Vela

Ce n'est plus une surprise pour personne, Lyon est à la recherche d'un joueur offensif, capable de remplacer Rachid Ghezzal, parti à la CAN, mais également de permettre à Alexandre Lacazette de souffler. Et la dernière piste en date viendrait d'Espagne puisque, selon L'Equipe, Florian Maurice, responsable de la cellule de recrutement, se serait intéressé à Carlos Vela. Le club rhodanien viserait une arrivée en prêt de l'international mexicain de la Real Sociedad.

Notre avis : Si l'idée est séduisante du point de vue lyonnais, on voit mal la Real Sociedad lâcher Vela.

Deulofeu vers l'AC Milan

L'Olympique de Marseille est sur le point de perdre une de ses principales cibles offensives. En effet, selon la Repubblica, Gerard Deulofeu, souhaité par le club phocéen, devrait être prêté jusqu'à la fin de la saison à l'AC Milan. L'ailier d'Everton n'était apparu qu'à onze reprises cette saison en Premier League.

Notre avis : L'Espagnol avait besoin de se relancer. Il trouvera du temps de jeu à Milan...

L'Inter veut Krychowiak…

Malgré sa première partie de saison difficile au PSG, Grzegorz Krychowiak continue de garder la cote à l'étranger et notamment en Italie. Selon le Corriere dello Sport, le Polonais serait la cible de l'Inter, qui souhaiterait faire venir l'ex-Sévillan en prêt. Mais Krychowiak a annoncé plusieurs fois son souhait de s'imposer à Paris.

Notre avis : Paris ne le lâchera que s'il tient son remplaçant.

Grzegorz Krychowiak lors de PSG - Arsenal en Ligue des champions - 2016Panoramic

.. et Southampton Kimpembe

Sans doute résigné à voir son meilleur défenseur Virgil van Dijk quitter le club cet hiver, Southampton se met déjà en quête d'un remplaçant. Et, selon L'Equipe, le club anglais aurait fait de Presnel Kimpembe sa priorité. Malgré sa récente prolongation au PSG, le défenseur français plaît énormément à Claude Puel et aux dirigeants des Saints.

Notre avis : Malgré la marge que donnera la vente de van Dijk, Southampton aura du mal à faire céder Paris.

Diabaté prêté à Metz

Voilà une bonne nouvelle pour le FC Metz ! Annoncé depuis plusieurs jours, l'arrivée de Cheick Diabaté est désormais officielle. L'attaquant d’Osmanlispor, qui n'a joué que huit matches cette saison, est prêté jusqu'à la fin de la saison chez les Grenats.

Notre avis : Un duo Erding-Diabaté, ça rappelle de bons souvenirs de Ligue 1.

Bodmer vers un retour à Caen ?

Simple remplaçant à Nice, Mathieu Bodmer se verrait bien retrouver du temps de jeu en deuxième partie de saison. Et pourquoi pas à Caen ? Selon L'Equipe, le milieu de terrain niçois intéresse son club formateur. En fin de contrat en juin, Bodmer pourrait même être libéré par Nice, même si les Aiglons veulent d'abord lui trouver un remplaçant.