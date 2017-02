Diego Costa aurait accepté de rejoindre la Chine cet été, où un salaire de 30 millions l'attend

Le mercato d'hiver est mort, vive le mercato d'été ! Et le feuilleton Diego Costa pourrait bien repartir de plus belle. Au milieu du mois de janvier, le buteur hispano-brésilien avait en effet défrayé la chronique après avoir été écarté du groupe d'Antonio Conte pour le déplacement à Leicester City. Officiellement pour un problème au dos, officieusement pour une offre chinoise complètement dingue que le joueur voulait accepter. Au final, ce dernier est resté à Chelsea et a retrouvé, avec brio, la compétition face à Hull City le 22 janvier dernier.

Un salaire de 30 millions d'euros l'attendrait en Chine

Mais à en croire la Cadena SER, l'ancien goleador de l'Atlético Madrid ne devrait pas rester à Chelsea la saison prochaine. En réalité, l'actuel co-meilleur buteur de Premier League (15 réalisations, comme Alexis Sanchez) aurait même déjà trouvé un accord de principe avec un club chinois en vue de cet été. La radio espagnole ne dévoile pas le nom de la formation chinoise en question, mais précise qu'un salaire de 30 millions d'euros, net d'impôts, a déjà été convenu entre le joueur représenté par le puissant Jorge Mendes et une formation de l'Empire du milieu.

Toujours selon cette source, ce club chinois serait le même que celui qui avait tenté de l'enrôler cet hiver. Plusieurs médias anglais avaient parlé le mois dernier du Tianjin Quanjian de Fabio Cannavaro, qui a depuis recruté le buteur brésilien Alexandre Pato, en plus du milieu belge Axel Witsel. Selon la Cadena SER, l'accord entre Diego Costa et cette formation chinoise est en tout cas "total et absolu".

Il faudra convaincre Chelsea... et la Fédération chinoise

Reste toutefois plusieurs obstacles à franchir pour l'écurie chinoise. Le premier, convaincre Chelsea de lâcher son meilleur buteur, à qui il restera encore deux ans de contrat cet été. La radio espagnole avance que la formation chinoise était prête à mettre 85 millions d'euros sur la table cet hiver. Si elle revient avec les mêmes intentions cet été, Chelsea aura sans doute du mal à refuser. Autre difficulté à surmonter, le nouveau règlement de la Fédération chinoise de football (CFA), qui a fait savoir le 19 janvier dernier dans un communiqué qu'elle allait limiter les sommes dépensées par ses clubs pour recruter des joueurs étrangers et revenir à des salaires plus cohérents avec la réalité du marché. La CFA n'a toutefois pas précisé si des amendes seraient infligées aux clubs en cas de non-respect de ces règles.

Morata pour remplacer Diego Costa ?

Du côté de la Cadena SER, on semble en tout cas persuadé que Chelsea a fait le deuil de son international espagnol et on ajoute qu'Antonio Conte a déjà identifié son successeur : Alvaro Morata. Pas titulaire au Real Madrid, qu'il a retrouvé l'été dernier, le goleador ibérique souhaiterait quitter la "Maison Blanche". Et Antonio Conte serait bien décidé à sauter sur l'occasion, lui qui avait été à l'origine de sa venue à la Juventus en 2014, mais n'avait finalement pas travaillé avec Morata puisqu'il avait rejoint la sélection italienne quelques jours seulement avant le transfert de l'Espagnol à Turin. Si le départ de Costa venait à se confirmer, Conte et Morata pourraient cette fois se retrouver.