Diego Costa, Balotelli, PSG : les 5 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Diego Costa en Chine, ça chauffe

La Cadena SER l'annonçait dès février dernier, elle persiste et signe ce jeudi : Diego Costa va rejoindre la Chine cet été. Selon la radio espagnole, le buteur de Chelsea a signé vendredi dernier un pré-contrat avec le Tianjin Quanjian de Fabio Cannavaro et signera officiellement dans quelques jours son contrat en faveur du club chinois. Chelsea accepterait de son côté de laisser filer son goleador contre un chèque de 90 millions d'euros. Diego Costa devrait lui toucher 30 millions d'euros par saison en Chine.

Notre avis : Triste que Diego Costa préfère l'argent chinois au challenge sportif de Chelsea, mais il n'est ni le premier, ni le dernier, à faire un tel choix.

Balotelli, le nouveau Drogba de Galatasaray ?

L'intérêt de Galatasaray pour Mario Balotelli fait de nouveau parler en Turquie. Le président stambouliote Dursun Özbek a confirmé, dans des propos relayés par Fotomaç, qu'il souhaitait recruter le buteur italien de Nice, en fin de contrat cet été. Le dirigeant de Galatasaray a précisé vouloir en faire son "nouveau Didier Drogba". Selon Fanatik, l'idée de Galatasaray serait de financer le salaire de Super Mario grâce aux économies réalisées par les départs de Lukas Podolski (qui va signer au Japon) et Aurélien Chedjou, en fin de contrat au 30 juin.

Notre avis : Balotelli à Galatasaray, le cocktail serait explosif et intéressant à voir. Mais l'Italien aura sans doute envie de jouer la Ligue des champions la saison prochaine, ce qu'il ne pourra pas faire avec Galatasaray.

Un jeune défenseur du PSG proche du Borussia Dortmund

Grand espoir du centre de formation du PSG, Dan-Axel Zagadou (17 ans) devrait quitter son club formateur cet été sans y avoir signé son premier contrat professionnel. Selon France Football, Le Parisien ou encore Kicker, le joueur a annoncé à ses dirigeants qu'il allait partir cet été. Courtisé par le RB Leipzig, Wolfsburg ainsi que Manchester City, dont il a visité les installations, le jeune défenseur central parisien se dirigerait finalement vers le Borussia Dortmund.

Notre avis : Le PSG ne peut pas retenir tous ses jeunes talents... mais il cherche un quatrième défenseur central. Zagadou aurait pu être celui-là, dommage.

Lejeune dans le viseur du FC Séville

Titulaire à Eibar, actuel 8e de Liga, le défenseur central français Florian Lejeune (25 ans) était annoncé en mars dernier tout proche des Gunners d'Arsenal. Son nom avait aussi circulé du côté de Tottenham. Ce jeudi, Marca avance que l'ancien joueur du Stade Brestois plaît aussi beaucoup au FC Séville. Eibar aimerait de son côté le conserver, mais le laissera filer si un club paye sa clause libératoire (comprise entre 10 et 12 millions d'euros selon les sources). Selon la Cadena SER, Lejeune plaît aussi à plusieurs clubs de Ligue 1.

Notre avis : Sa grosse saison en Liga va lui ouvrir des portes cet été. Rejoindre Séville lui permettrait de franchir un palier tout en restant dans un championnat où il s'est bien adapté.

Briand de retour au Stade Rennais ?

18e meilleure attaque de Ligue 1, ou troisième plus mauvaise (au choix), le Stade Rennais devra se renforcer devant cet été. Et selon 20Minutes, le club breton ne manque pas d'idées. Christian Gourcuff s'intéresserait ainsi à plusieurs anciens protégés de Lorient, dont Benjamin Moukandjo et Kévin Monnet-Paquet (aujourd'hui à l'ASSE). Mariano (Real Madrid), Bertrand Traoré (prêté à l'Ajax Amsterdam par Chelsea) ou encore Moussa Konaté (FC Sion) seraient aussi pistés par Rennes. Tout comme un ancien du cru : Jimmy Briand. Également pisté par Jocelyn Gourvennec à Bordeaux, Briand réalise sa meilleure saison en Ligue 1 avec déjà 10 buts et 4 passes décisives sous le maillot guingampais. A bientôt 32 ans, il a l'avantage d'être en fin de contrat au 30 juin.

Notre avis : Certains noms sont plus intéressants que d'autres dans cette liste. La piste Traoré, elle, semble inaccessible pour Rennes. Jimmy Briand, vu sa saison et sa situation contractuelle, a lui tout de la bonne affaire à saisir.