Diego Costa, Fabinho, Dembélé : les 22 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Diego Costa ne veut pas retourner à Chelsea

Depuis le Brésil, où il se trouve depuis plusieurs jours, Diego Costa a assuré qu'il ne comptait absolument pas retourner à Chelsea et qu'il avait bien l'intention de revenir à l'Atlético. "Mon avenir est déjà défini. Je vais retourner à l'Atlético la saison prochaine. Il y a une impasse puisque Chelsea ne veut pas me libérer. Mais je crois que cette situation sera résolue lors de mon retour en Espagne." Des propos rapportés par le média brésilien GloboEsporte et que Diego Costa aurait tenu mercredi en marge d'une visite au siège de la Fédération Sergipane de Football, région dont il est originaire.

Notre avis : Ce dossier a pourri l'été des Blues. Vivement qu'il se termine, pour Chelsea comme pour le joueur.

Dortmund répond au Barça pour Dembélé

Au sortir de la cuisante double-défaite du Barça face au Real Madrid en Supercoupe d'Espagne, le dirigeant barcelonais José Segura a publiquement déclaré que son club était "proche" de faire signer Coutinho et Ousmane Dembélé. Des propos tenus au micro de TV3 et relayés ensuite sur le site officiel du club catalan. Histoire de calmer les socios, de plus en plus inquiets ? Possible à en croire le directeur général du BvB : "Je ne sais pas de quoi il parle, il a sûrement dû avoir le vertige après les deux matches de son équipe face au Real Madrid", a confié Hans-Joachim Watzke à Kicker, avant d'ajouter : "Le Barça souhaite recruter Dembélé, mais pour le moment, il ne s'en est pas rapproché d'un millimètre." Selon Kicker, aucun contact n'a eu lieu entre le BvB et le Barça depuis 9 jours et la dernière offre catalane s'élevant à 85 millions, plus 20 de bonus. Une offre qui avait été refusée par le BvB.

Notre avis : Cela confirme la tendance selon laquelle le Barça donnerait sa priorité au dossier Coutinho. Ce qui ne veut pas dire que Dembélé ne signera pas au Barça, ensuite.

Ousmane DembéléGetty Images

Pour Fabinho, c'est toujours non

L'Equipe affirme dans son édition du jour que le PSG a effectué une nouvelle approche auprès de Monaco pour Fabinho, confirmant ainsi les récentes informations de RMC. Mais le club de la Principauté n'a pas varié d'un iota : il ne veut toujours pas vendre son milieu de terrain brésilien à Paris, un concurrent direct. Le joueur, lui, voudrait rejoindre le club de la capitale.

Notre avis : Là aussi un dossier compliqué. Si Paris veut faire vaciller Monaco, il lui faudra dépenser probablement plus de 60 millions.

>> Toutes les rumeurs, toutes les annonces du jour... Revivez notre live mercato ici

Draxler proposé au Barça ?

Alors qu'il répète depuis une semaine dans la presse française et allemande que Julian Draxler est intransférable, l'agent du joueur a été aperçu au début du mois d'août à Barcelone. Et pas pour faire du shopping. Selon Mundo Deportivo, Roger Wittmann a en effet proposé à plusieurs reprises l'ailier parisien au Barça, en difficulté dans les dossiers Coutinho et Dembélé. Mais selon le quotidien catalan, le Barça n'a pas l'intention de donner de l'argent au PSG suite à l'épisode Neymar. Ce qui rend d'ailleurs la piste Di Maria, présentée comme une alternative à celle menant à Dembélé, très peu probable également. Concernant Draxler, L'Equipe relayait hier la volonté du joueur allemand de rester à Paris, malgré le fait que ses dirigeants lui aient fait savoir que son temps de jeu risquait de diminuer cette saison.

Notre avis : S'il devait quitter le PSG d'ici le 31 août, ce qui semble peu probable, on le voit plus filer à Dortmund (en cas de départ de Dembélé) qu'au Barça, qui n'a certainement aucune envie de renflouer les caisses parisiennes.

Vidéo - Aile de pigeon et ballon piqué : le but plein de classe de Draxler a lancé le PSG 01:05

Foyth en route pour Paris

Malgré un regain d'intérêt de Tottenham, Juan Foyth va finalement bien signer au PSG. C'est en tout cas ce qu'assure ce jeudi le quotidien argentin El Dia, qui précise qu'il ne reste que quelques détails à formaliser pour que le jeune défenseur central de l'Estudiantes de La Plata soit transféré au PSG pour une somme de 13 millions d'euros.

Notre avis : Ce dossier n'était pas la priorité du PSG, ce qui explique sans doute son dénouement tardif.

Tottenham sort les crocs pour Alli et Rose

Le FC Barcelone et Manchester City : voici les clubs qui se sont penchés sur le cas Dele Alli selon le Sun. Mais Tottenham se montre ferme dans le dossier et a annoncé qu'il ne céderait pas son joueur vedette, même contre une somme de 164 millions d'euros. Selon le London Evening Standard, les Spurs ne veulent pas non plus négocier avec Chelsea pour Danny Rose et comptent bien conserver leur latéral gauche, sous contrat jusqu'en 2021. Les Blues proposeraient notamment au joueur de doubler son salaire.

Notre avis : Tottenham n'a recruté aucun joueur pour le moment, impossible qu'il vende son joyau Alli. Pour Rose, qui a publiquement critiqué le club la semaine passée, rien n'est à exclure en revanche.

Vidéo - Mercato Buzz : Usain Bolt footballeur ? Un club anglais y croit très fort 02:15

Zlatan Ibrahimovic futur entraîneur ?

L'histoire entre Zlatan Ibrahimovic (35 ans) et Manchester United n'est pas finie. The Independent confirme que le club mancunien étudie attentivement la possibilité d'un retour du Suédois, actuellement en convalescence. Dans les discussions avec Ibra concernant un futur contrat de joueur aurait aussi été évoquée une possible reconversion au sein du club en tant... qu'entraîneur. Jose Mourinho verrait en Zlatan des qualités d'entraîneur ainsi qu'un homme capable de faire le lien entre les joueurs et le staff.

Notre avis : Ibra ferait un bon entraîneur, mais il a encore deux ou trois belles années de joueur devant lui, minimum.

AS Roma : Cuadrado pour oublier Mahrez ?

Le dossier Riyad Mahrez semble de plus en plus compliqué. Et la Roma, qui était très intéressée par le joueur de Leicester, pourrait se lasser de ne pas voir ce transfert aboutir. Si rien n'évolue, le club italien devrait jeter son dévolu sur Juan Cuadrado selon La Gazzetta dello Sport. L'ailier colombien est sous contrat avec la Juventus jusqu'en 2020, qui a dépensé 20 millions d'euros en mai dernier pour le recruter définitivement à Chelsea. Autre alternative : Munir El Haddadi, qui joue très peu au Barça.

Notre avis : Cuadrado a plus de références que Munir. Son profil n'a en tout cas rien à voir avec celui de Mahrez.

Juan Cuadrado (Juventus)Imago

Gabriel Paulista va signer à Valence

Le défenseur central brésilien d'Arsenal est proche de Valence. Il est même arrivé ce jeudi en Espagne pour passer sa visite médicale. Selon SuperDeporte, tout est bouclé pour une somme avoisinant 11 millions d'euros.

Notre avis : De quoi réjouir Marcelino, qui a déjà entraîné Gabriel Paulista à Villarreal.

Manchester City recrute un buteur nigérian...

Annoncé sur Instagram il y a quelques jours par le joueur lui-même, le transfert de Larry Kayode à Manchester City a été officialisé par son club d'origine, l'Austria Vienne. Le buteur nigérian de 24 ans, qui a inscrit 24 buts la saison passée avec le club autrichien, devrait normalement être prêté dans la foulée en Liga du côté de Girona, avec qui il s'entraîne déjà. Manchester City n'a pas encore communiqué sur le sujet.

Notre avis : Kayode va être le cinquième joueur de City à être prêté à Girona. Pas surprenant sachant que le club espagnol doit prochainement être racheté par les mêmes propriétaires que ceux qui possèdent le club mancunien.

... et prépare bien une nouvelle offre pour Sanchez

La presse anglaise l'assure depuis des jours, Manchester City va revenir à la charge pour Alexis Sanchez en proposant 65 millions d'euros aux Gunners. Dans les colonnes du quotidien chilien El Mercurio, les représentants du joueur ont confirmé la volonté du club de Pep Guardiola : "La dernière offre de Manchester City était de 50 millions d'euros et Arsenal l'a refusée. City prépare actuellement une nouvelle pour voir s’ils arrivent à convaincre les dirigeants d’Arsenal". Les agents de Sanchez, à qui il ne reste qu'un an de contrat à Londres, ont aussi démenti la piste menant au PSG : "Tout ce qu'il s'est dit sur le PSG n'est que spéculation. Il n'y a jamais rien eu de réel avec Paris. La seule offre concrète qui existe pour Sanchez est celle de City."

Notre avis : Alexis Sanchez va rester à Arsenal cette saison et rejoindre gratuitement City l'été prochain.

Le Spartak Moscou va s'offrir Niang

De retour d'un prêt de six mois à Watford, l'attaquant français M'Baye Niang (22 ans) va quitter l'AC Milan. Selon Sky Italia, le Spartak Moscou lui a en effet proposé un joli contrat de 4 ans à raison d'un salaire annuel de 3 millions d'euros, hors bonus, soit deux fois plus que ce qu'il gagne actuellement en Lombardie. Le champion de Russie en titre aurait également trouvé un accord avec Milan ce jeudi à hauteur de 18 millions d'euros. L'ancien joueur de Caen devrait passer sa visite médicale ce vendredi.

Notre avis : Une belle occasion pour Niang de retrouver la Ligue des champions et une rentrée d'argent bienvenue pour le Milan en vue du recrutement de Kalinic.

Mbaye Niang avec l'AC Milan en match de préparation pour la saison 2014/2015AFP

Jovetic, c'est 6 millions d'euros !

Alors que l'Inter Milan en réclamait 13 millions le mois dernier, Stevan Jovetic pourrait finalement quitter le club italien pour seulement 6 millions à en croire le média andalou Diario de Sevilla. L'attaquant monténégrin a notamment été annoncé dans le viseur de l'OM cet été, mais surtout de Séville, où il était prêté depuis janvier. Selon le quotidien sévillan, Jovetic devra toutefois revoir son salaire à la baisse (il touche actuellement 4,5 millions net par an) pour qu'un retour en Andalousie puisse se concrétiser.

Notre avis : L'une des belles opportunités de cette fin de mercato, surtout à ce prix-là.

L'OL sur un prometteur milieu espagnol

Du haut de ses 20 printemps, Pape Cheikh Diop est l'un des grands espoirs du football espagnol au poste de milieu relayeur. La saison passée, il a disputé 19 matches avec le Celta Vigo et se voit courtisé depuis plusieurs jours par Tottenham, qui aurait transmis une offre de 10 millions d'euros au club galicien selon le Daily Mail. Mais le média anglais assure que l'OL est entré dans la danse et propose plus au club espagnol. Cet intérêt lyonnais pour Cheikh Diop est confirmé par L'Equipe, qui précise que l'ancien Lorientais Didier Ndong (23 ans, Sunderland) a également été proposé à Lyon. Rappelons que l'OL veut recruter un milieu central défensif susceptible d'être une alternative à Lucas Tousart.

Notre avis : Une piste qui s'inscrit dans la logique lyonnaise de recruter de jeunes talents prometteurs.

Un ancien du PSG proche de Nantes

En quête d'un avant-centre supplémentaire, le FC Nantes a bouclé l'arrivée de l'avant-centre malien Kalifa Coulibaly (1,97m) selon Ouest-France. Passé plus jeune par le PSG, le jeune homme de 25 ans évoluait à La Gantoise, en Belgique, avec qui il a inscrit 18 buts la saison passée. En marge de la présentation d'Andrei Girotto (milieu défensif) et Yassine El-Ghanassy (milieu offensif), qui possède le même agent que Coulibaly, le directeur général du FC Nantes, Franck Kita, a confirmé jeudi la piste menant au Malien : "C'est un joueur sur lequel on travaille, il devrait arriver aujourd'hui à Nantes. Nous nous sommes déjà mis d'accord avec son club." Une arrivée qui ne signifie pas qu'Emiliano Sala va partir selon Kita : "On attend d'autres renforts, dans d'autres secteurs, mais l'arrivée de Coulibaly signifie un renfort de plus en attaque, pas le départ de Sala. Sala reste."

Notre avis : Surprenant que Nantes se soit tourné vers un profil d'avant-centre similaire à celui de Sala.

Victor Valdés raccroche

Libre depuis la fin de son contrat avec Middlesbrough, Victor Valdés a décidé de raccrocher les crampons et de rendre les gants selon Mundo Deportivo. L'ancien gardien du FC Barcelone, désormais âgé de 35 ans, aurait décidé de se reconvertir en producteur de télévision.

Notre avis : Il restera à jamais comme le gardien du grand Barça de Guardiola.

Víctor Valdés avec le BarçaImago

Diabaté bientôt libéré par Osmanlispor ?

Prêté avec succès à Metz l'hiver dernier, Cheick Diabaté (29 ans) est retourné cet été à Osmanlispor, en Turquie. Mais selon la version turque de beIN Sports, l'avant-centre malien vient d'être libéré de son contrat turc et se retrouve libre comme l'air.

Notre avis : Voilà une belle opportunité à saisir pour Metz.

Palacio rebondit à Bologne

Libre depuis la fin de son contrat à l'Inter Milan, Rodrigo Palacio (35 ans) rebondit à Bologne en Serie A. Le buteur argentin de 35 ans a signé pour un an.

Notre avis : Il est clairement sur la fin, mais pourra toujours apporter son expérience et sa vista en fin de match.

Mangani prolonge à Angers...

Bonne nouvelle pour les supporters du SCO. Leur milieu de terrain Thomas Mangani (30 ans) a prolongé son contrat jusqu'en 2020. Titulaire indiscutable à Angers, le précieux gaucher était initialement libre dans un an et était courtisé par plusieurs clubs.

Notre avis : Comme une recrue pour le SCO.

... N'Doram signe un nouveau contrat à Monaco

Apparu à 8 reprises sous le maillot monégasque la saison passée, le milieu de terrain défensif Kévin N'Doram (21 ans) a prolongé son contrat jusqu'en 2022. Pur produit du centre de formation de l'ASM, le fils du célèbre Japhet N'Doram était courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1 cet été, qui souhaitaient se le faire prêter ; mais Jardim a décidé de le conserver.

Notre avis : Un joueur qui peut aussi jouer en défense centrale et qu'on devrait voir plus souvent cette saison.

Caen s'offre un jeune milieu slovène

Et de huit recrues pour le Stade Malherbe ! Le club normand a officialisé ce jeudi la signature pour quatre ans du prometteur milieu offensif slovène Jan Repas (20 ans). Ce dernier disputera son dernier match avec le NK Domzale ce jeudi soir face à l'OM, avant de rejoindre la Normandie. Son transfert est estimé à 1 million d'euros.

Notre avis : On va le découvrir, comme vous, jeudi soir face à l'OM.

Cavaré file en Championship

Comme bon nombre de joueurs de Ligue 1 cet été, Dimitri Cavaré a décidé rejoindre la deuxième division anglaise. A un an de la fin de son contrat rennais, le latéral droit de 22 ans s'est engagé pour deux ans en faveur de Barnsley, avec une troisième année en option. La saison passée, il n'a disputé que 5 matches avec le Stade Rennais.