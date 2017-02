Diego Costa, Ghezzal, Podolski... les 8 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

Diego Costa parti pour prolonger à Chelsea

D'accord avec un club chinois selon la Cadena SER, Diego Costa devrait finalement prolonger à Chelsea et signer un nouveau contrat gigantesque jusqu'en 2022 à en croire le Sun, qui évoque un nouveau salaire de 15 millions d'euros par an, bonus compris, pour le buteur hispano-brésilien. Soit moins que ce qu'il pourrait gagner en Chine mais beaucoup plus que ce qu'il perçoit actuellement à Chelsea. Plus réputé que le Sun, Sky Sports confirme des discussions avancées entre Diego Costa et les Blues en vue d'une prolongation, mais assure qu'aucun accord n'a été trouvé pour le moment. Vu d'Angleterre, la tendance est en tout cas plus à une prolongation qu'à un départ.

Notre avis : Diego Costa ne se serait-il pas servi de la Chine pour mieux négocier avec Chelsea ?

Séville pense aussi à Ghezzal

En fin de contrat en juin à l'OL, Rachid Ghezzal n'a toujours pas prolongé et il semble de plus en plus probable qu'il quitte son club formateur libre en fin de saison. En Espagne et plus précisément en Andalousie, le quotidien sportif Estadio Deportivo révèle un intérêt du FC Séville pour l'international algérien. L'Atlético Madrid, Valence, Arsenal et le PSG s'intéresseraient aussi à lui selon cette source.

Notre avis : le directeur sportif sévillan Monchi adore faire des affaires en Ligue 1, Ghezzal en est une.

Rachid Ghezzal (OL)Panoramic

Constant rebondit en Suisse...

Libre depuis l'été dernier et la fin de son contrat à Bologne, Kévin Constant débarque au FC Sion, quatrième du championnat suisse. Le défenseur franco-guinéen de 29 ans a signé jusqu'en fin de saison, avec deux années supplémentaires en option. Sion a également enregistré l'arrivée en prêt du défenseur central français de La Gantoise, Jérémy Taravel (29 ans).

Notre avis : il n'a presque pas joué depuis deux ans, espérons pour lui qu'il pourra le faire en Suisse.

... ou Hoarau prolonge le plaisir

Auteur de 20 buts toutes compétitions confondues depuis le début de saison, Guillaume Hoarau a lui décidé de prolonger l'aventure avec les Young Boys Berne jusqu'en 2020. Le buteur tricolore, âgé de 32 ans, est l'actuel meilleur buteur du championnat avec 14 réalisations.

Notre avis : Hoarau va pouvoir continuer tranquillement à pratiquer ses deux passions : marquer des buts et faire de la musique.

Galatasaray change d'entraîneur...

Troisième du championnat turc et éliminé en huitième de finale de la Coupe de Turquie, Galatasaray s'est séparé de son entraîneur néerlandais Jan Olde Riekerink. Il est remplacé par l'ancien défenseur de la Juventus Turin Igor Tudor, qui entraînait depuis l'été dernier Karabükspor, actuel 10e du championnat turc.

Notre avis : surpris que Galatasaray n'ait pas opté pour un profil d'entraîneur plus expérimenté.

... et devrait perdre Podolski cet été

Le média turc Hürriyet est affirmatif, Lukas Podolski va quitter Galatasaray cet été pour rejoindre le club japonais du Vissel Kobe. Le champion du monde allemand, âgé de 31 ans, devrait signer un contrat de trois ans et empocher 5 millions d'euros par saison. Les deux clubs auraient eux trouvé un terrain d'entente pour un transfert de 2,7 millions d'euros.

Notre avis : celui-là, on ne l'avait franchement pas vu venir...

Montero quitte la Chine et retourne en MLS

Un an après son départ du Sporting CP pour le Tianjin Teda, l'attaquant colombien Fredy Montero quitte la Chine et retourne en MLS, où il est prêté pour une saison aux Whitecaps de Vancouver. Âgé de 29 ans, Montero connaît bien la MLS pour avoir évolué quatre ans aux Sounders de Seattle, avec qui il a inscrit 60 buts.

Notre avis : une très belle recrue pour Vancouver.

Manchester City prête un jeune au New York City FC

Transféré dans l'anonymat, ou presque, à Manchester City dans les dernières heures du mercato d'hiver, le jeune milieu défensif vénézuélien Yangel Herrera (19 ans, 1 sélection) va passer la saison en MLS. Il a été prêté pour une saison au club partenaire du New York City FC entraîné par Patrick Vieira.

Notre avis : il va pouvoir progresser et apprendre auprès d'une référence à son poste.