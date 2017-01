Diego Costa, Grenier, Rooney, Alli : les 13 infos mercato qui vous ont échappé dimanche

Chelsea fixe le prix de Diego Costa

Chelsea n'a pas cédé à la tentation de céder son buteur espagnol. Mais les Blues pourraient changer d'avis... A condition que le Tianjin Quanjin mette 150 millions d'euros sur la table ! C'est ce qu'affirme ce dimanche le très sérieux quotidien britannique The Times. Et cela en ferait le transfert le plus cher de l'histoire du football, devant le Français Paul Pogba, acheté 105 millions d'euros l'été dernier par Manchester United. De retour dans le onze des Blues, Diego Costa a marqué contre Hull (2-0).

Notre avis : La crise semble terminée entre l'attaquant espagnol et le club londonien.

Chelsea's Brazilian-born Spanish striker Diego Costa reacts during the English Premier League football match between Arsenal and Chelsea at The Emirates stadium in London, on September 24, 2016AFP

Un salaire record en Chine pour Rooney ?

The Sun affirme que Wayne Rooney pourrait se voir proposer un colossal salaire de 4,5 millions d'euros par mois en Chinese Super League ce qui en ferait le joueur le mieux payé du monde. Le quotidien britannique ne précise cependant pas quel club est concerné. Après 13 saisons passées à Manchester United, Rooney pourrait se laisser tenter par une aventure chinoise l'été prochain.

Notre avis : Les clubs chinois n'ont pas fini de faire parler d'eux.

Manchester United's Wayne Rooney celebrates scoring their first goal.Eurosport

Nice pense de nouveau à Grenier

Abandonnée l'été dernier après le recrutement de Younes Belhanda, l'OGC Nice pourrait bien réactiver la piste Clément Grenier. Selon Téléfoot, le club azuréen aimerait se faire prêter le milieu de terrain lyonnais qui joue encore très peu cette saison. Le Gym doit actuellement se passer de Belhanda, victime d'une fracture à un orteil. Grenier aurait même donné son accord.

Notre avis : Clément Grenier a grandement besoin de retrouver du temps de jeu et Lyon pourra économiser son salaire.

Kluivert répond à Aulas sur Depay

Non, le PSG n'a pas cherché à recruter Memphis Depay cet hiver. Lors de la présentation officielle de l'attaquant néerlandais à Lyon, Jean-Michel Aulas évoquait pourtant une "surenchère menée par Patrick Kluivert". "Je connais très bien Memphis, je lui ai parlé, je n’ai pas essayé de le faire signer et je suis très content qu’il joue à Lyon, a répondu le directeur du football du club parisien, dimanche, dans L'Equipe. J’ai parlé avec lui, mais ce n’était pas directement pour le prendre."

Notre avis : Patrick Kluivert a certainement tenté sa chance lors de cette discussion.

Memphis Depay lors de sa conférence de présentation à l'OLAFP

Zarate en route vers Watford

Après des passages à Birmingham, West Ham et QPR, Mauro Zarate s'apprête à retrouver l'Angleterre. Selon Sky Sports, l'attaquant argentin de la Fiorentina va être prêté avec option d'achat à Watford, actuel 14e de Premier League. Le joueur est déjà à Londres et aurait même passé la visite médicale.

Notre avis : Une bonne affaire pour les deux parties.

Zarate FiorentinaEurosport

L'OM entre en course pour Evra

L'expérience de Patrice Evra attire décidément de nombreux clubs. Après Crystal Palace ou Schalke 04, Téléfoot annonce que l'Olympique de Marseille s'est renseigné au sujet de l'arrière gauche turinois. Lyon resterait toutefois en pole.

Notre avis : L'OM ferait bien de faire le forcing car il manque cruellement d'un arrière gauche.

Vieira en pole à Sunderland en cas de départ de Moyes

La carrière d'entraîneur de Patrick Vieira pourrait bien décoller dans les prochains jours. Selon The Sun, le coach français du New York City FC est l'option numéro 1 des Black Cats si l'actuel entraîneur David Moyes démissionnait ou était limogé. Sunderland est lanterne rouge de Premier League et reste sur trois défaites toutes compétitions confondues.

Notre avis : Vieira a envie d'entraîner en Premier League mais Sunderland ne doit pas le faire rêver.

Patrick Vieira, en 2013.AFP

Séville en pince pour un défenseur d'Anderlecht

Element incontournable de la défense d'Anderlecht et de la sélection sénégalaise qui dispute actuellement la CAN, Serigne Kara Mbodji a tapé dans l'oeil de plusieurs clubs européens. Le quotidien sportif espagnol Sport assure que le joueur est sur les tablettes du FC Séville qui souhaite le recruter en prêt. Sunderland et Southampton ont déjà manifesté leur intérêt.

Notre avis : Les Sévillans suivent de nombreux joueurs et ont déjà recruté le Français Lenglet.

Kara Mbodji buteur pour le Sénégal contre la Tunisie au 1er tour de la CAN 2017AFP

Le Real à fond sur Alli

Le Sunday Express assure que les champions d'Europe vont prochainement formuler une offre de 58 millions d'euros à Tottenham pour s'offrir leur pépite Dele Alli. Les dirigeants madrilènes ont fait du jeune international anglais leur priorité du prochain mercato estival mais devront certainement augmenter leur proposition car le PSG est également intéressé.

Notre avis : Les Spurs ne laisseront pas filer Alli à si bas prix.

Dele Alli face à ChelseaAFP

Monaco en pole pour Guedes

Benfica n'en démord pas et réclame 30 millions d'euros pour son attaquant Gonçalo Guedes. Selon Diario Record, le club lisboète aurait refusé une offre du PSG pour son international portugais de 20 ans. Manchester United est également très intéressé et c'est désormais Monaco qui serait le mieux placer pour s'offrir le joueur.

Notre avis : L'ASM n'est plus habituée à dépenser de telles sommes.

Goncalo Guedes avec BenficaAFP

Deulofeu arrive à Milan

Annoncé hâtivement ces derniers jours, le transfert de Gerard Deulofeu à l'AC Milan devrait être effectif lundi selon La Gazzetta dello Sport. L'Espagnol de 22 ans est arrivé ce dimanche en Lombardie pour passer sa visite médicale. Il sera prété jusqu'à la fin de saison par Everton.

Notre avis : Les Milanais seront soulagés car l'affaire traîne sérieusement.

Van Aanholt vers Crystal Palace

Le Mirror assure que Sunderland est déjà à la recherche d'un nouvel arrière gauche pour pallier le futur départ de Patrick van Aanholt vers Crystal Palace. Le club du sud de Londres est prêt à débourser 14 millions d'euros pour s'offrir le Néerlandais de 26 ans.

Notre avis : Une bonne recrue pour l'équipe dirigée par Sam Allardyce.

Manchester United se décidera bientôt pour Lindelof

Le quotidien portugais Record reprend des informations du Daily Star et assure que les Red Devils devraient passer à l'action la semaine prochaine en ce qui concerne le transfert du Suédois Victor Lindelof. Benfica demande 45 millions d'euros pour son défenseur ce qui fait hésiter les dirigeants mancuniens mais ceux-ci ont récupéré 50 millions après les ventes de Depay à Lyon et de Schneiderlin à Everton.

Notre avis : Le transfert sera acté dans les prochains jours.