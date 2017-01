Diego Costa, Matuidi, Sanson, Evra : les 12 infos qui vous ont échappé vendredi

Chelsea, comme un doute pour Diego Costa

Et si la Chine piquait un deuxième joueur majeur à Chelsea ? Diego Costa fait l'objet d'une offre colossale d'un club chinois dont l'identité reste inconnue. Et la presse anglophone est unanime puisque le Daily Mail, le Telegraph, SkySports et ESPN relaient la même information : le Brésilien serait payé plus de 34 millions d'euros par saison. Même s'il faut encore se méfier, l'affaire prend de l'épaisseur puisque l'attaquant n'a pas été retenu pour affronter Leicester ce week-end après avoir manqué l'entraînement ces trois derniers jours. ESPN évoque même une altercation avec son coach Antonio Conte quant à l'état de forme de l'Espagnol, et notamment ses habitudes alimentaires.

Notre avis : Pour une fois, cette rumeur chinoise a tout de même un peu d'épaisseur. Même si on ne comprendrait pas bien l'intérêt de Chelsea dans cette histoire...

Et maintenant, la Chine s'attaque à Matuidi !

Selon Yahoo Sport, un club chinois a transmis une offre de 40 millions d'euros au PSG pour Blaise Matuidi, en fin de contrat en 2018 et actuellement en pleines négociations pour prolonger. Jeudi, Téléfoot écrivait que le Shandong Luneng de Graziano Pellè s'apprêtait à faire une offre à l'international français, pas spécialement intéressé par la Chine. Mercredi, après la victoire du PSG face à Metz, Patrick Kluivert semblait, lui, confiant concernant sur l'avenir de son infatigable gaucher : "Nous sommes en train de le prolonger parce que Blaise est un joueur très important pour notre équipe. Il est très important par son état d'esprit."

Notre avis : rumeur classique en période de négociations pour une prolongation. Matuidi va rester au PSG.

L'OM accélère pour Morgan Sanson

Morgan Sanson a décidé de rejoindre l'OM selon RMC, qui parle même d'un accord déjà trouvé entre le milieu de terrain de Montpellier et le club phocéen sur les bases d'un contrat de quatre ans et demi. Les deux clubs doivent maintenant s'entendre. Pour le moment, l'OM aurait proposé 10 millions d'euros, bonus compris, là où le MHSC en réclamerait 12. Autant dire que l'affaire n'est plus très loin d'être pliée.

Notre avis : Sanson semble bien parti pour être la première recrue de l'OM Champions Project.

Morgan Sanson avec MontpellierAFP

Jesé Rodriguez à Las Palmas, ça avance

A en croire Marca, Paris commence à lâcher du lest dans le dossier Jesé. Les agents de ce dernier insistent en effet pour qu'il soit prêté à Las Palmas et que le PSG prenne en charge une partie de son salaire (Paris privilégiait au départ un prêt dans un club pouvant assumer son salaire en intégralité). Le joueur aurait aussi accepté de revoir ses émoluments à la baisse pour permettre à l'opération de se concrétiser. Selon le quotidien espagnol, les négociations avancent bien, mais l'affaire ne devrait toutefois pas se conclure avant la dernière semaine du mercato. Las Palmas compterait en effet sur la vente de son attaquant Sergio Ezequiel Araujo en Chine pour boucler le prêt de Jesé Rodriguez.

Notre avis : doucement mais sûrement, Jesé Rodriguez se rapproche de sa ville natale.

Le LOSC s'intéresse au prometteur El Ghazi

Talentueux ailier néerlandais de l'Ajax Amsterdam, Anwar El Ghazi (21 ans) est grandement courtisé par la Lazio Rome, mais pas que. Selon Sky Italia, le LOSC aurait transmis une offre de 7 millions d'euros à l'Ajax. En conférence de presse, le nouveau propriétaire des Dogues Gérard Lopez a confirmé qu'il serait actif cet hiver : "On recrutera certainement 4 joueurs au mercato d'hiver".

Notre avis : El Ghazi est représenté par Jorge Mendes, qui est très proche de Luis Campos, le nouveau directeur sportif du LOSC. Crédible et intéressant pour Lille si cela se fait.

Evra proche de rejoindre Mandanda et Cabaye

En fin de contrat à la fin de la saison avec la Juve, Patrice Evra ne manque pas de propositions. Et un retour en Premier League où il a longtemps évolué sous le maillot de Manchester United semble de plus en plus dans les cartons. Selon Sky Italia, c'est Crystal Palace qui aurait l'avantage dans ce dossier pour faire signer le latéral gauche français dès cet hiver.

Notre avis : à défaut de retrouver son club de cœur, Manchester United, Evra pourrait retrouver un championnat qu'il apprécie, plusieurs compatriotes et surtout du temps de jeu.

Valence va bien accueillir Zaza

Cette fois, c'est la bonne. Après un prêt peu fructueux à West Ham, Simone Zaza est sur le point de rebondir à Valence. Selon Sky Italia, AS ou encore Marca, l'attaquant italien de la Juventus a dit oui au club espagnol. Il s'agirait d'un prêt payant de 2 millions d'euros, avec une obligation d'achat de 16 millions d'euros s'il joue au moins 10 matches et si Valence, actuellement 17e de Liga, se maintient.

Notre avis : un joueur en manque de confiance et de rythme dans un club en pleine crise institutionnelle, sacré mélange.

Le Bayern Munich va acheter Coman

Prêté deux ans au Bayern Munich par la Juventus, Kingsley Coman avait réalisé un superbe exercice 2015-2016 avec Pep Guardiola. Cette saison, il joue moins sous les ordres de Carlo Ancelotti. Qu'importe, le club bavarois a décidé de conserver son international français. Selon La Gazzetta dello Sport, le Bayern a prévenu la Juventus qu'il allait exercer son option d'achat fixée à 21 millions d'euros.

Notre avis : intelligente décision du Bayern de miser sur ce talent de 20 ans amené, à terme, à remplacer Ribéry (33 ans) ou Robben (32 ans).

Kingsley ComanAFP

Van der Wiel a aussi une piste au Portugal

Annoncé proche des Emirats arabes unis la semaine passée par un média néerlandais, Gregory Van der Wiel n'a pas encore quitté Fenerbahçe. Selon le quotidien portugais A Bola, l'ancien latéral doit du PSG serait aussi dans le viseur du Sporting CP, intéressé pour un prêt.

Notre avis : sportivement beaucoup plus intéressant pour Van der Wiel de rejoindre l'actuel 4e du championnat portugais. Reste à savoir si le sportif est sa priorité.

Pablo quitte Bordeaux et retourne au Brésil

Souvent blessé depuis son arrivée à Bordeaux en 2015, le défenseur central brésilien Pablo (25 ans) ne rentrait pas dans les plans de Jocelyn Gourvennec cette saison. Il est prêté jusqu'en décembre 2017 au Corinthians, avec option d'achat, où il tentera de retrouver des sensations.

Notre avis : voilà un cas où le mercato d'hiver prend tout son sens, tant pour le club que pour le joueur.

Armand va raccrocher les crampons

Très peu utilisé cette saison par Christian Gourcuff (seulement 3 apparitions), Sylvain Armand va mettre un terme à sa carrière en juin prochain, comme il l'a confié dans un entretien accordé à Canal Plus. Le défenseur français passé notamment par le PSG fêtera ses 37 ans le 1er août prochain.

Notre avis : sage décision pour le natif de Saint-Etienne qui pourra se targuer d'avoir disputé plus de 500 matches de Ligue 1 dans sa carrière.

Upamecano s'envole vers la Bundesliga

Le prometteur défenseur central français Dayot Upamecano (18 ans) quitte le Red Bull Salzbourg (Autriche) pour le Red Bull Leipzig, actuel 2e de Bundesliga. Le champion d'Europe U17 s'est engagé jusqu'en 2021 avec la formation allemande.

Notre avis : Red Bull donne des ailes et Upamecano va en profiter pour découvrir la belle surprise allemande de cette saison 2016-2017.