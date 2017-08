Dimitar Berbatov signe en Inde, au Kerala Basters

L'avant-centre rejoint dans ce club un autre joueur en pré-retraite ayant évolué à MU, le défenseur anglais Wes Brown. Berbatov, réputé pour sa fine technique, était sans club depuis un an et son départ du PAOK Salonique l'été dernier. Après s'être révélé dans son pays au CSKA Sofia, l'attaquant a évolué à Leverkusen, Tottenham, Manchester United, Fulham, Monaco et donc Salonique.