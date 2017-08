Draxler, Iniesta, Ibrahimovic : les 22 infos mercato qui vous ont échappé dimanche

Draxler a la cote en Angleterre

Selon le Daily Mirror, de nombreux clubs souhaitent s'attacher les services de Julian Draxler avant le 31 août. Manchester United, Arsenal et Liverpool sont ainsi sur les rangs pour accueillir l'Allemand. S'il a perdu sa place de titulaire avec l'arrivée de Neymar, Draxler n'a jamais émis le souhait de quitter Paris six mois après son arrivée.

Notre avis : Le PSG doit garder son prometteur international allemand.

Conte et Chelsea se tournent vers Krychowiak...

Selon The Sun, dont les informations sont toujours à prendre avec la plus grande précaution, Chelsea a des vues sur Grzegorz Krychowiak. Alors qu'une arrivée de Danny Drinkwater est compromise, Antonio Conte aurait changé son fusil d'épaule et se tournerait désormais vers le milieu parisien. Le PSG, qui a besoin de faire rentrer du cash, ne s'opposera pas au départ d'un joueur qui ne s'est jamais imposé dans son effectif depuis son arrivée l'été dernier.

Notre avis : Krychowiak possède des qualités mais peut-être pas assez pour Chelsea.

... le Milan également

Annoncé dans le viseur de Chelsea ce matin, Grzegorz Krychowiak est également dans celui de l'AC Milan selon le Corriere dello Sport. Les Rossoneri étudient la possibilité de faire venir le Polonais du PSG en Lombardie. Les dirigeants milanais pensaient également à Jack Wilshere qu'Arsenal veut céder mais les blessures récurrentes du milieu de terrain anglais les auraient refroidis.

Notre avis : Une piste plus plausible car le Milan, qui devrait disputer la Ligue Europa, a besoin de joueurs.

KrychowiakGetty Images

Valence à fond sur Guedes

Très peu utilisé depuis son arrivée au PSG en janvier dernier, Gonçalo Guedes fait partie des joueurs qui doivent trouver une porte de sortie cet été. Le club parisien souhaite prêter son joueur de 20 ans et celui-ci plait beaucoup à Valence selon L'Equipe et plusieurs médias espagnols fiables comme Plaza Deportiva. Le propiétaire de Valence Peter Lim et son président Anil Murthy sont venus en avion à Paris pour discuter avec les dirigeants parisiens de la situation de Guedes. Les patrons de Valence n'ont pas fait le voyage pour un seul joueur et s'intéressent aussi à Ben Arfa, Lucas, Lo Celso et même éventuellement Krychowiak.

Notre avis : Une solution crédible pour Guedes mais le PSG ne va pas accepter de prêter tous ses joueurs.

Des prétendants pour Munir

Revenu cet été au Barça après une saison en prêt à Valence, Munir n'a pas vu son statut évoluer. Son coach Ernesto Valverde ne compte pas sur lui et le joueur de 21 ans doit trouver une issue. D'après Mundo Deportivo, quatre clubs s'intéressent à l'ailier. En Espagne, le Deportivo Alaves et le Deportivo La Corogne négocient actuellement avec les dirigeants catalans qui réclament 20 millions d'euros pour son transfert. Munir plait aussi à Crystal Palace et à la Sampdoria qui seraient davantage prêts à mettre la main à la poche.

Notre avis : Le club anglais serait prêt à faire l'effort.

André Gomes plait à West Ham

Le Barça veut se débarrasser de ses éléments peu performants. Acheté 35 millions d'euros à Valence l'été dernier, André Gomes en fait partie et pourrait filer en Angleterre selon le Mirror. Les dirigeants de West Ham sont intéressés par le profil du milieu de terrain portugais de 24 ans et vont rencontrer son agent la semaine prochaine pour évoquer un transfert.

Notre avis : André Gomes doit quitter le Barça pour se relancer.

André Gomes - FC BarcelonaEurosport

Newcastle s'intéresse à Carroll

Toujours à la recherche de renforts solides, les Magpies pensent à recruter Andy Carroll selon le Daily Mirror. West Ham a cherché à vendre son attaquant en Chine l'hiver dernier mais le transfert a capoté et le tabloïd assure que les Hammers seraient près à étudier une proposition de Newcastle. Carroll, 28 ans, avait quitté les Magpies où il avait explosé en janvier 2011 pour Liverpool contre 41 millions d'euros.

Notre avis : Avec deux défaites et aucun but marqué pour le moment en Premier League, Newcastle doit s'activer.

Manchester City ne lâche pas Sanchez...

Selon la presse anglaise de ce dimanche (The Sun et Daily Mirror), Manchester City n'a pas abandonné l'idée de recruter Alexis Sanchez avant le 31 août. Les Citizens sont prêts à lui offrir un contrat de 440 000 euros par semaine et à proposer 77 millions d'euros à Arsenal. Problème, les Gunners et Arsène Wenger se sont toujours opposés au départ du Chilien même s'il ne lui reste qu'un an de contrat.

Notre avis : Le feuilleton Sanchez s'achèvera à la dernière minute du mercato estival.

... et cherche un défenseur en Championship

Pep Guardiola et les Citizens sont décidés à s'offrir un renfort défensif rompu aux joutes anglaises. Ils visent en premier lieu Jonny Evans de West Brom mais pensent déjà à un plan B et étudient la piste menant à Ben Gibson de Middlesbrough selon le Mirror. Agé de 24 ans, Gibson a disputé 38 matches de Premier League la saison dernière avec Boro qui est descendu en Championship. Il possède toutefois l'avantage de ne coûter que 22 millions alors que West Brom en réclame 33 pour Evans.

Notre avis : City a besoin de 8 joueurs britanniques dans ses rangs selon les règles de la Premier League

Zlatan de retour à United la semaine prochaine ?

C'est en tout cas ce qu'affirme ESPN ce dimanche. Le quotidien suédois Aftonbladet reprend également l'information. Zlatan Ibrahimovic se remet de sa grave blessure à un genou contractée en avril et devrait signer un nouveau contrat avec les Red Devils dans les prochains jours selon des sources proches des Red Devils. Le géant suédois de 35 ans poursuit sa rééducation au sein du centre d'entraînement de Manchester United et le coach José Mourinho espère de nouveau compter sur lui.

Notre avis : Pourquoi pas puisque le joueur a posté une vidéo de lui en pleine possession de ses moyens.

L'Atlético prêt à faire un effort pour Diego Costa

Selon le Mail on Sunday, l'Atlético Madrid est prêt à offrir 55 millions d'euros à Chelsea pour s'offrir Diego Costa. Mais les Blues réclament 10 millions de plus pour leur avant-centre. L'attaquant est, lui, entré dans un bras de fer avec son club et son avenir ne semble plus s'écrire chez les champions d'Angleterre.

Notre avis : Reste à savoir où le joueur passera les quatre prochains mois.

Diego CostaGetty Images

Benzema bientôt prolongé

Le JDD annonce dans son édition du jour que Karim Benzema est sur le point de prolonger son aventure de deux ans au Real Madrid. L'ancien Lyonnais serait donc lié aux Merengues jusqu'en 2021.

Notre avis : Une décision qui parait logique pour Benzema, incontournable du Real Madrid et qui obtiendra logiquement un bonus salarial.

Manchester City nie un intérêt pour Messi

L'improbable rumeur du jour a agité la toile pendant quelques heures. Le boss de Manchester City a récemment déclaré que son club allait bientôt réaliser le plus gros transfert de son histoire. Le nom de Leo Messi, qui n'a pas encore prolongé avec le FC Barcelone, a surgi ce dimanche si bien que le quotidien catalan Mundo Deportivo a interrogé les dirigeants des Citizens... qui ont démenti.

Notre avis : L'idée semble folle mais elle a tout de même fragilisé le président barcelonais Joesp Maria Bartomeu, attaqué par son prédécesseur et adversaire Joan Laporta.

Iniesta dans le flou

Le Barça sera bientôt également confronté au dossier Andres Iniesta. Sous contrat jusqu'en juin 2018, le milieu de terrain de 33 ans n'a pas encore prolongé son contrat comme il l'explique dans une interview accordée à El Pais et ne sait pas de quoi son futur sera fait. "Je me pose des questions sur mon avenir, a affirmé l'international espagnol qui fait surtout référence à sa forme physique. J'ai récemment connu des sensations que je ne connaissais pas avant".

Notre avis : Encore un élément qui illustre la fébrilité estivale du Barça.

Andres IniestaGetty Images

Saint-Etienne veut vendre Beric

Alors qu'Anderlecht a proposé un prêt à l'AS Saint-Etienne pour son attaquant Robert Beric, les Verts souhaitent un transfert selon Le Progrès. D'autres clubs seraient venus aux renseignements pour le Slovène qui n'a pas disputé la moindre minute lors de la victoire face à Amiens ce samedi (3-0).

Notre avis : L'ASSE avait déboursé 7,5 millions pour le Slovène il y a deux ans mais ne doit pas se montrer trop gourmande si elle ne compte pas sur lui.

Robert Beric (Saint-Etienne)Panoramic

Alderweireld sur le départ

Toby Alderweireld n'apprécie pas d'être moins bien payé que ses coéquipiers de Tottenham selon l'Evening Standard. Le défenseur central gagnerait 200.000 euros par mois, soit moitié moins que Kane ou Lloris. Du coup, l'international belge de 28 ans étudie la possibilité d'un départ. Il plait beaucoup à Chelsea.

Notre avis : Tottenham préfèrera augmenter son joueur plutôt que le céder à un concurrent.

Gabigol gratuit pour le Sporting

L'info est donnée par le quotidien portugais o'Jogo et relayée par la Gazzetta dello Sport et elle est étonnante. Le Sporting Portugal aurait réussi à convaincre l'Inter Milan de lui prêter Gabriel Barbosa dit "Gabigol" pour une saison sans rien dépenser. Le salaire du Brésilien de 20 ans (2,5 millions d'euros par an) serait pris en charge intégralement par les Nerazzurri. Les Lions devraient seulement fournir une maison et une voiture à Gabigol.

Notre avis : Les dirigeants du Sporting sont d'excellents négociateurs.

West Bromwich songe aussi à Wimmer

Les Baggies veulent recruter un défenseur central et ont jeté leur dévolu sur Kevin Wimmer de Tottenham selon Sky Sports. L'Autrichien semble désormais barré par l'arrivée du Colombien Davinson Sanchez chez les Spurs et pourrait avoir envie d'aller voir ailleurs. Wimmer, 24 ans, pourrait coûter 17 millions d'euros à West Bromwich qui fait face en ce moment à l'offensive de Manchester City pour Jonny Evans.

Notre avis : West Brom n'a pas encore encaissé le moindre but en championnat cette saison mais l'arrivée de Wimmer ne pourrait lui faire que du bien.

Kevin Wimmer möchte bei den Tottenham Hotspurs regelmäßig eingesetzt werdenImago

Malcom parti pour rester à Bordeaux

Excellent à Lyon ce samedi et auteur d'un doublé, le Bordelais Malcom ne devrait pas quitter la Gironde selon son coach : "Je crois que c’est réglé", a précisé Jocelyn Gourvennec après le nul à Lyon (3-3). "Il était un peu perturbé en début de semaine, mais nous avons eu une discussion, et, sans trahir de secret, il sait le risque de partir trop tôt dans un gros club. Il sera mieux armé dans un an."

Notre avis : Une excellente nouvelle pour les Girondins vu la qualité du joueur.

Malcom buteur face à LyonGetty Images

Le Milan annonce l'arrivée de Kalinic

Les Rossoneri tiennent leur prochaine recrue estivale. Les Milanais défient Crotone dimanche soir dans le cadre la 1ère journée de Serie A. Nikola Kalinic, lui, ne jouera pas avec la Fiorentina contre l'Inter. L'attaquant croate doit être prêté au Milan contre 5 millions d'euros avec une option d'achat obligatoire de 20 millions. Selon Sky Italia, il passera sa visite médicale lundi.

Notre avis : Le Milan va pouvoir regarder la Juve, Naples et la Roma dans les yeux.

Montpellier en pince pour Sambia

Le MHSC a identifié sa prochaine cible. Selon L'Equipe, il s'agit de Junior Sambia, milieu défensif ou arrière droit de Niort. Agé de 20 ans, le joueur a disputé 37 matches de Ligue 2 et marqué 4 buts la saison dernière. Montpellier a déjà proposé 1,5 million d'euros aux Chamois pour le transfert de Sambia, mais ceux-ci réclament 2 millions.

Notre avis : Les deux clubs devraient bientôt trouver un terrain d'entente.

Laurent Nicollin, président du Montpellier Hérault SC au téléphone. Panoramic

Tours s'offre Tshibumbu

Avec seulement 1 but marqué en 4 matches de Ligue 2 cette saison (4 défaites), Tours avait bien besoin d'un renfort offensif et a recruté John Tshibumbu. Libre depuis la fin de son contrat à Ajaccio en juin dernier, l'attaquant congolais s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec la lanterne rouge de L2. Le joueur de 28 ans a disputé 26 matches de championnat et inscrit 6 buts la saison dernière.