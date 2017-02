En attendant Marcelo Bielsa, Franck Passi devrait signer au LOSC

Gros chamboulement en vue du côté du LOSC ! Entraîneur intérimaire depuis le départ de Frédéric Antonetti, le 22 novembre dernier, Patrick Collot semblait parti pour finir la saison sur le banc des Dogues... en attendant l'arrivée d'un entraîneur plus prestigieux l'été prochain. Mais les trois défaites consécutives de Lille en Ligue 1 ont visiblement scellé son sort. Selon RMC Sport, Franck Passi est en effet arrivé ce mardi dans le Nord et devrait devenir le nouvel entraîneur du LOSC.

Si aucun autre détail n'a filtré pour le moment, RMC Sport suggère que cette nomination de l'ancien entraîneur de l'OM sur le banc lillois ne devrait être que temporaire. Passi pourrait en effet rapidement redevenir l'adjoint d'un certain Marcelo Bielsa, qui entretient des relations très fortes avec le nouvel actionnaire du club nordiste, Gérard Lopez.

Passi va devoir maintenir le LOSC en Ligue 1

Difficile toutefois d'imaginer El Loco débarquer au LOSC cet été en cas de descente du club en Ligue 2. Et avec seulement 26 points au compteur et un petit point d'avance sur le 18e Caen, qui compte un match en moins, Lille est plus que jamais concerné par la lutte pour le maintien.

Pour réussir à maintenir le club, Gérard Lopez aurait donc choisi Franck Passi, qui avait assuré l'intérim à Marseille après le départ de Bielsa puis la mise à l'écart de Michel, avant d'être confirmé en numéro un l'été dernier par Margarita Louis-Dreyfus. Suite à l'arrivée de Frank McCourt à la tête du club marseillais, "el Local" n'avait toutefois pas été conservé et remplacé juste avant le choc face au PSG, fin octobre, par Rudi Garcia.