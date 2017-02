Et maintenant, Anthony Martial est annoncé dans le viseur de Tottenham

"Martial a mérité sa chance. Il a travaillé plus dur que jamais ces deux dernières semaines. Comme j'aime : dur et en silence." Une fois n'est pas coutume, Jose Mourinho a complimenté son attaquant français samedi, après la victoire 2-0 de Manchester United face à Watford. Une rencontre durant laquelle Anthony Martial s'est illustré en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive, dans une position d'attaquant gauche.

Après un premier exercice prometteur qui l'a vu inscrire 17 buts toutes compétitions confondues, l'international français de 21 ans, au sortir d'un Euro décevant, a perdu sa place après l'arrivée de Jose Mourinho. En plus de ne pas le faire jouer souvent, le Portugais lui a reproché publiquement son manque d'implication à l'entraînement et a aussi pointé du doigt l'attitude de ses agents, accusés de le déconcentrer en essayant de lui trouver un autre club. Cet hiver, Martial a ainsi été annoncé dans le viseur du Séville FC, mais Manchester United s'est opposé à son départ.

Après le PSG, la rumeur Tottenham

Ce mardi, le Daily Mirror évoque de son côté un regain d'intérêt de Tottenham, actuel 3e de Premier League, et déjà intéressé par Martial en 2015 lorsque ce dernier évoluait sous les couleurs de l'AS Monaco. La semaine passée, ce même tabloïd associait l'ancien Lyonnais au PSG, argumentant que ce dernier avait l'impression d'être le "bouc-émissaire" de Mourinho. "N'écoutez pas ce que disent les journaux, c'est faux. Allez Manchester United", démentait dans la foulée sur Twitter le principal intéressé avant donc de briller quelques jours plus tard contre Watford.

Malgré sa saison en dents de scie et la concurrence féroce qui règne à Manchester United en attaque, et qui pourrait être accrue cet été en cas de nouveaux renforts offensifs, difficile d'imaginer le club mancunien céder son attaquant, surtout à un rival direct pour les premières places. Mais il peut évidemment se passer encore beaucoup de choses d'ici-là. Wait and see, comme dirait Zlatan Ibrahimovic.