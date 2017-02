Et si le PSG recrutait encore à Nice cet été ?

Les Niçois ont la cote à Paris ! Buteurs au Parc des Princes le 11 décembre dernier, Wylan Cyprien (22 ans) et Alassana Plea (23 ans) ont tapé dans l'œil du PSG à en croire les informations de Nice-Matin.

Débarqué l'été dernier en provenance de Lens contre seulement deux millions d'euros, Cyprien réalise une saison pleine au sein du milieu de terrain niçois où il peut jouer aussi bien à deux à la récupération que seul en sentinelle. Capable également de se projeter vers l'avant, Cyprien comptabilise trois passes décisives et six buts en Ligue 1 cette saison, le plus récent cette semaine face à Saint-Étienne après une superbe frappe à l'extérieur de la surface.

Cyprien pour l'après-Motta ?

A l'heure où Grzegorz Krychowiak n'est même plus convoqué par Unai Emery et que Thiago Motta semble parti pour quitter le PSG cet été, il n'est pas surprenant d'imaginer que le club francilien suive avec attention ses prestations. Reste à savoir si sa belle saison suffira à pousser le PSG à passer à l'action cet été sachant que plusieurs clubs anglais sont également sur le coup et que Nice n'a aucune intention de le brader : "Si un club met 30-35 euros millions d'euros cet été, ce sera très compliqué de refuser pour Nice" souffle un proche du dossier au quotidien niçois.

Wylan Cyprien sous le maillot de Nice en 2016.AFP

Plea, un profil inutile pour le PSG ?

L'intérêt du PSG pour Alassane Plea est lui plus surprenant, même si l'attaquant formé à l'OL réalise une saison très intéressante avec 14 buts au compteur toutes compétitions confondues. Capable de jouer sur un côté mais aussi dans l'axe, Plea pourrait constituer une doublure peu encombrante à Edinson Cavani. Reste que le PSG possède déjà de nombreux joueurs polyvalents en attaque et vient de claquer 30 millions d'euros sur Gonçalo Guedes.

Alassane Pléa, buteur face au PSG.AFP

Cette information semble en tout cas traduire la volonté du PSG de regarder ce qu'il se passe en France. Habitué à recruter des stars à l'étranger depuis l'arrivée de QSI, Paris a aussi réalisé quelques coups en Ligue 1. Si Lucas Digne (LOSC) et Kevin Gameiro (Lorient) ne s'étaient pas imposés et que le recrutement d'Hatem Ben Arfa n'est pas franchement une réussite pour le moment, ceux de Blaise Matuidi (Saint-Etienne), Layvin Kurzawa (AS Monaco) ou autre Serge Aurier (Toulouse) ne sont pas regrettés et pourraient pousser le PSG à piocher de nouveau en France à l'avenir. Dès cet été ?