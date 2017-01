Et si Monaco jouait un vilain tour à l'OL avec Ghezzal ?

Le sujet est sensible à Lyon. Libre dans six mois, Rachid Ghezzal n'a toujours pas prolongé son contrat avec son club formateur et peut, dès maintenant, négocier avec d'autres clubs. La probabilité qu'il quitte l'OL cet été, gratuitement, est donc grande. Depuis plusieurs mois, Jean-Michel Aulas négocie pourtant avec les conseillers de son joueur, à qui il proposerait un confortable salaire de 280 000 euros brut par mois, lui qui ne toucherait actuellement que 40 000 € par mois.



Courtisé par de nombreux clubs étrangers, comme l'Atlético Madrid notamment, Ghezzal hésite et n'a toujours pas fait son choix. Et alors que l'OL espérait boucler sa prolongation avant la CAN, l'international algérien s'est envolé pour le Gabon, sans qu'une décision ne soit entérinée. C'est dans ce contexte que l'AS Monaco serait entrée dans la danse récemment.

Ghezzal à Monaco, Aulas l'aurait mauvaise

Sortie il y a deux jours par FootMercato, l'information d'un intérêt monégasque pour Ghezzal est confirmée ce jour par l'Equipe. Le quotidien français explique que l'ASM souhaite anticiper un éventuel départ cet été de Thomas Lemar et/ou Bernando Silva et voit en Ghezzal un joli coup à réaliser. Surtout depuis la performance séduisante du jeune homme sur le Rocher, le 18 décembre dernier (1 but et 1 passe décisive).



Une perspective qui, toujours selon l'Equipe, n’enchanterait par contre pas du tout Jean-Michel Aulas, qui n'a lui pas oublié la sortie de Vadim Vasilyev sur l'arbitrage après la victoire de son équipe à Monaco justement. S'il ne parvient pas à prolonger Ghezzal, le président lyonnais n'aura toutefois aucune possibilité de l'empêcher de rejoindre le Rocher. C'est sans doute pour ça aussi que le club lyonnais a accéléré sur le dossier Memphis Depay, en passe de signer à l'OL pour 16,5 millions d'euros, plus 8 de bonus.