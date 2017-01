Evra, Tolisso, Özil : les 12 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Evra est bien sur le départ



Annoncé dans le viseur de Manchester United, West Ham ou encore Valence, Patrice Evra réfléchit bien à quitter la Juve cet hiver. C'est ce qu'a confirmé Beppe Marotta en marge de la victoire de la Vieille Dame hier face à Bologne, rencontre pour laquelle le Français n'a pas été convoqué : "On a décidé ensemble de sa non convocation, il est en pleine réflexion. Son contrat prend fin en juin, il a 35 ans et c'est normal qu'il fasse le point sur son avenir. S'il part on le remplacera par des joueurs déjà dans le groupe. On a Asamoah qui a déjà joué à ce poste et le jeune Mattiello qui a récupéré de sa blessure" a confié le dirigeant turinois à Mediaset Premium.

Notre avis : un départ hivernal de Patrice Evra semble de plus en plus probable. Reste désormais à connaître sa future destination.

Valence entre dans la danse pour Jesé Rodriguez

"Il est clair pour lui que son avenir ne passe plus par le PSG." Ce week-end, l'agent de Jesé Rodriguez a confirmé au média espagnol Canarias7 que son poulain avait de grandes chances de quitter la capitale française cet hiver. Ce lundi, la presse ibérique a révélé l'intérêt du FC Valence pour l'ancien attaquant du Real Madrid. Une piste qui pourrait être facilitée selon Superdeporte par les bonnes relations entre Peter Lim, propriétaire du club valencian, et Nasser Al-Khelaïfi.



Notre avis : pas sûr que le contexte valencian soit le plus favorable pour Jesé Rodriguez, en manque de sensations et de confiance.

L'OL prête ses jeunes...

Pas ou peu utilisés depuis le début de saison, Aldo Kalulu (20 ans) et Gaëtan Perrin (20 ans) quittent temporairement l'OL. Le premier est prêté au Stade Rennais en Ligue 1 tandis que le second rejoint Orléans, lanterne rouge de Ligue 2. Les deux prêts sont sans option d'achat.

Notre avis : ils cherchaient du temps de jeu, ils vont en avoir.

... et refuse une offre de 30 millions d'euros pour Tolisso

Proche de rejoindre Naples l'été dernier, Corentin Tolisso pourrait traverser les Alpes dans six mois. Selon RMC, l'OL a refusé cet hiver une offre de 30 millions d'euros en provenance de la Juventus pour son international espoirs de 22 ans, mais les deux clubs continuent de discuter en vue d'un transfert estival. Auteur de 7 buts et 3 passes décisives cette saison, Tolisso est sous contrat jusqu'en 2020 avec l'OL.

Notre avis : si la Juve propose vraiment plus de 30 millions, l'OL aurait tort de s'en priver.

Maintenant, Nicollin réclame plus de 20 millions d'euros pour Sanson



La semaine dernière, Louis Nicollin nous confiait qu'il attendait entre 10 et 15 millions d'euros de la vente de Morgan Sanson, notamment annoncé dans le viseur de l'OM, la Roma ou encore Bournemouth. "Morgan Sanson ne partira pas cet hiver sauf si on nous offre entre 20 et 25 millions" a lancé ce lundi le président du MHSC au micro de France Bleu Hérault, ajoutant qu'il aimerait bien trouver un club qui achète son joueur et le laisse finir la saison en prêt dans l'Hérault. Sacré Loulou !

Notre avis : vivement la semaine prochaine, pour connaître le nouveau prix de Sanson.



Vers un échange Batshuayi-Llorente ?

Selon Sky Sports, un échange entre Michy Batshuayi et Fernando Llorente est à l'ordre du jour. Antonio Conte aimerait en effet récupérer le buteur espagnol de Swansea, qu'il a connu à la Juventus, et l'attaquant belge pourrait faire le chemin inverse, sous forme de prêt. Buteur en Cup dimanche, Batshuayi a été critiqué par la presse anglaise, mais a été encouragé par son coach après le match.



Notre avis : Batshuayi a besoin de jouer pour s'adapter au football anglais et Conte ne semble pas avoir une confiance totale en lui. Un prêt chez les Swans, dans le cadre d'un échange avec Llorente, pourrait satisfaire tout le monde.

Özil lie son destin à celui de Wenger

Arsenal n'a pas encore prolongé le contrat de Mesut Özil, qui expire en juin 2018. Et dans une interview accordée à Kicker, le stratège allemand a lié son futur au sein des Gunners à celui de son entraîneur, Arsène Wenger. "Je veux savoir clairement ce que le manager va faire. Le club sait que je suis ici principalement grâce à Arsène Wenger." Le manager alsacien arrive en fin de contrat chez les Gunners l'été prochain.



Notre avis : une raison de plus de pousser Arsenal à trouver un terrain d'entente avec Wenger d'ici la fin de saison.

Mourinho ne veut pas recruter en défense, mais...

En conférence de presse, Jose Mourinho a assuré ce lundi qu'il ne cherchait pas à renforcer sa défense cet hiver, en dépit de la blessure de Marcos Rojo (dont la gravité reste à déterminer) et du départ à la CAN d'Eric Bailly. Pas de quoi décourager le Sun, qui prétend dans le même temps que Manchester United s'apprête à offrir 55 millions d'euros à l'AS Roma pour son défenseur central grec Konstantinos Manolas. Mais selon le média anglais, la Louve réclamera au minimum 60 millions d'euros pour son joueur. L'autre nom qui revient avec insistance à MU est celui du Suédois du Benfica, Victor Lindelöf.



Notre avis : les clubs anglais sont capables de toutes les folies sur le mercato, mais il sera plus difficile a priori de déloger Manolas de la Roma que Lindelöf du Benfica.

Jovetic va se relancer à Séville

Déterminé à rejoindre Séville, Stevan Jovetic se rapproche grandement du club andalou à en croire La Gazzetta dello Sport. Le média italien assure en effet que l'Inter Milan a trouvé un accord avec le Séville FC de Sampaoli pour libérer son attaquant monténégrin sous forme de prêt payant avec option d'achat. L'officialisation serait imminente.



Notre avis : il ne jouait plus à l'Inter et a préféré Séville à la Chine. Un choix respectable et courageux au vu de la forme actuelle de Ben Yedder.

Bodmer est libre comme l'air

C'est officiel, Mathieu Bodmer n'est plus un joueur de l'OGC Nice. "Je remercie l'ensemble du club, des joueurs, des différents staffs et les supporters pour les 3 saisons et demie passées ici." a confié le joueur de 34 ans, après avoir été libéré de ses six derniers mois de contrat.

Notre avis : le choix de la raison car il n'entrait pas dans les plans de Lucien Favre, que ce soit en défense centrale ou au milieu.

Yohan Mollo se rapproche du Zenit

Un an et demi après son départ en Russie, Yohan Mollo est sur le point de changer de dimension. Selon le média russe Sport-Express, l'ancien Stéphanois va rejoindre le Zenit, actuel deuxième du championnat russe. Jusque-là, Mollo portait les couleurs du modeste Krylia Sovetov Samara avec qui il a inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives en championnat cette saison.

Notre avis : un sacré bond en avant pour ce joueur qui aura trouvé en Russie la régularité qui lui faisait défaut en France.

Ricardo Carvalho s'entraîne avec le Shanghai SIPG

Sans club depuis son départ de l'AS Monaco l'été dernier, Ricardo Carvalho pourrait lui aussi découvrir le championnat chinois. A 38 ans, le Portugais s'entraîne avec le Shanghai SIPG de son compatriote André Villas-Boas. Ce dernier a confié aujourd'hui aux médias chinois que Carvalho n'avait pas encore signé et qu'une décision serait prise plus tard. Sans doute le temps de s'assurer que le joueur est apte physiquement et de faire aussi de la place, le club ayant déjà atteint (et même dépassé) son quota de joueurs étrangers.

Notre avis : une belle opportunité pour Carvalho de renflouer ses caisses avant de raccrocher les crampons.