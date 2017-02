Fabinho, Agüero, Ibrahimovic : les 7 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Fabinho a un faible pour Manchester City...

Dans le cadre d'un reportage pour J+1, le père de Fabinho a parlé mercato et révélé la préférence du fiston pour son avenir : "On a discuté avec Manchester City, Manchester United, Arsenal… On a même été sollicité par le Barça mais ce n’est pas allé plus loin. On aime bien Manchester United et le travail de Mourinho, mais on a un petit faible pour Manchester City." Titulaire indiscutable à l'AS Monaco, le polyvalent milieu brésilien de 23 ans a prolongé en septembre dernier jusqu'en 2021 avec le club asémiste.

Notre avis : pas sûr que le timing de cette confidence soit bien choisi à quelques jours du match entre l'AS Monaco et... Manchester City.

... où Guardiola ne sait pas si Agüero va rester

Avant d'aller défier Bournemouth, ce lundi en clôture de la 25e journée de Premier League, Pep Guardiola a répété en conférence de presse qu'il souhaitait garder son buteur Sergio Agüero. Mais l'entraîneur de Manchester City a aussi fait part de ses doutes concernant l'avenir de son buteur argentin, relégué sur le banc depuis plusieurs matches : "Je ne sais pas ce qu'il va se passer en fin de saison. Je sais à quel point c'est difficile de trouver des buteurs de haut niveau et j'aimerais qu'il reste, mais je ne sais pas ce qu'il va advenir." a lâché Guardiola, avant d'ajouter : "Sergio connaît l'intention de son manager et de son club. Je ne veux pas le vendre. Je veux qu'il reste ici jusqu'à ce qu'il le décide. S'il n'a pas joué les deux derniers matches, c'est juste parce que Leroy Sané, Gabriel Jesus et Raheem Sterling ont été incroyables. C'est la seule raison."

Notre avis : si son statut de remplaçant perdure, la question de son avenir se posera inévitablement cet été.

Sergio Aguero, Pep GuardiolaEurosport

Le Barça se cherche un latéral droit

Privé d'Aleix Vidal pour au moins cinq mois, le Barça se retrouve sans latéral droit de formation dans son effectif pour finir la saison. Si Sergi Roberto a déjà dépanné à plusieurs reprises et devrait être titulaire ce mardi soir au Parc des Princes, les dirigeants barcelonais réfléchiraient sérieusement à une alternative selon la presse espagnole. Leurs options ? Un jeune du Barça B, un joueur libre ou un joker médical évoluant obligatoirement en Espagne. Selon le quotidien Mundo Deportivo, Luis Enrique aimerait bien récupérer Jonny Castro, qu'il a coaché au Celta Vigo et qui peut évoluer à gauche comme à droite. La piste semble toutefois compliquée à réaliser hors mercato. Idem pour le latéral droit de Villarreal Mario Gaspar, qui a récemment prolongé. Reste aussi l'option d'un joueur libre comme Martin Caceres (29 ans, annoncé proche de Southampton), Maicon (35 ans) ou autre José Bosingwa (34 ans). Selon Sport, le Barça ne rappellera en tout cas pas Douglas, actuellement prêté au Sporting Gijon.

Notre avis : en attendant le recrutement d'un excellent latéral droit cet été, le Barça doit se concentrer sur un joueur prêt physiquement et capable de dépanner immédiatement.

Zlatan Ibrahimovic l'assure, rien n'est fait pour son avenir

Alors que Jose Mourinho se disait vendredi dernier persuadé que son buteur suédois allait rester à Manchester United la saison prochaine, ce dernier a laissé entendre que rien n'était encore fait. "L'option pour que je reste a déjà été activée, mais rien n'est fait. Attendons et voyons ce qu'il se passe" a ainsi confié ce lundi Zlatan Ibrahimovic dans des propos rapportés par Sky Sports. Pour rappel, l'ancien buteur du PSG avait signé l'été dernier à MU pour un an, avec une deuxième saison en option. A 35 ans, il a inscrit 20 buts cette saison, toutes compétitions confondues.

Notre avis : même si Zlatan Ibrahimovic aime se faire désirer et entretenir le suspense concernant son avenir, on le voit rester à Manchester United.

Zlatan Ibrahimovic lors de Manchester United - Liverpool - 2017Panoramic

Banega, le prochain à filer en Chine ?

Le mercato chinois ferme ses portes le 28 février prochain. Si Lassana Diarra est annoncé du côté du Shandong Luneng, Ever Banega serait lui dans le viseur du Tianjin Quanjian de Fabio Cannavaro, Axel Witsel et Alexandre Pato. Selon Estadio Deportivo, média sportif andalou, le club chinois offrirait 25 millions d'euros à l'Inter Milan pour son milieu argentin, à qui un salaire de 6 millions d'euros par an serait promis.

Notre avis : il n'a pas encore crevé l'écran en Italie, mais un départ dès cet hiver serait un énorme gâchis, sauf pour les finances de l'Inter, qui n'avait presque rien dépensé pour l'enrôler à Séville l'été dernier.

Van Buyten quitte le Standard de Liège

L'ancien défenseur central de l'OM et du Bayern Munich quitte le Standard de Liège où il occupait depuis 16 mois la fonction de conseiller du président Bruno Venanzi. "La gestion sportive du Standard de Liège sera exclusivement confiée à son directeur sportif, Olivier Renard, qui rendra compte directement au président du club à dater de ce jour." a précisé le club belge. Selon la presse locale, les tensions étaient nombreuses entre les trois hommes depuis plusieurs mois maintenant. Dimanche, "Big Dan" avait confié dans La Dernière Heure que s'il n'était "plus écouté", il n'avait aucune raison de rester.

Notre avis : son rôle était bancal, son départ n'est donc pas très surprenant.

Alexander Hleb rejoint l'ancien club de Yohan Mollo

Vous souvenez-vous d'Alexander Hleb, l'ancien milieu de terrain biélorusse du Barça et d'Arsenal ? Retourné l'été dernier au BATE Borisov, Hleb a passé lundi sa visite médicale avec le club russe du Krylia Sovetov Samara où évoluait encore il y a peu un certain Yohan Mollo. Si sa signature venait à se concrétiser, il s'agirait d'un come-back pour le milieu de 35 ans qui avait déjà porté les couleurs du club russe en 2012.

Notre avis : une info mercato qui nous replonge dix ans en arrière. Le temps passe vite.