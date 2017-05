Fabinho, Salah, Mandanda, Sanchez, Walker : les 5 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end

Manchester City en pole pour Fabinho

En quête d’un nouvel arrière droit, Manchester City ciblerait le Monégasque Fabinho, à en croire une information du Daily Mail. D’après le tabloïd anglais, la polyvalence du Brésilien de 23 ans, qui peut jouer latéral et milieu de terrain, plaît énormément à Pep Guardiola. Autre argument de poids, le récent champion de France serait un peu moins cher que la cible privilégiée des Skyblues, Kyle Walker. Mais il est sous contrat avec l’ASM jusqu’en 2021 et est le maillon le plus important de l’équilibre du jeu monégasque.

Notre avis : Un tel transfert pourrait permettre au Brésilien de franchir un nouveau palier. De son côté, City a tout gagné en prenant un joueur polyvalent plein d’avenir (seulement 23 ans) et déjà opérationnel pour le haut niveau.

Tottenham s’est résigné à lâcher Kyle Walker

Après une discussion entre le manager Mauricio Pochettino et le directeur sportif Daniel Levy, Tottenham va accorder à son latéral droit Kyle Walker un bon de sortie pour le mercato, selon The Mirror. Mais pas à n’importe quelle condition. Les Spurs attendent en effet 45 millions d’euros en l’échange de l’international anglais. Chelsea et Manchester City sont plus que jamais sur les rangs.

Notre avis : au club depuis six saisons, Kyle Walker a mérité son bon de sortie. Tottenham aurait tort de se priver d’une belle somme d’argent et à l’habitude de parer avec brio le départ de ses meilleurs joueurs.

Klopp surveille Salah de près

Selon la Gazzetta Dello Sport, Jurgen Klopp aurait couché le nom de l’Egyptien Mohamed Salah sur sa liste de joueurs souhaités cet été. Le technicien de Liverpool apprécie le profil de Salah, vif et bon finisseur. Cette saison, il a inscrit 15 buts en 30 matches de Serie A et est estimé à environ 30 millions d’euros (sous contrat jusqu’en 2019). La Roma souhaiterait conserver son joueur mais restera attentive à toute offre généreuse.

Notre avis : Salah a toutes les qualités que recherche Jurgen Klopp pour ses joueurs offensifs : être doté d’une grosse pointe de vitesse et être à l’aise devant le but.

Chelsea entre dans la danse pour Davinson Sanchez

On savait le FC Barcelone très intéressé par la venue du défenseur de l’Ajax Amsterdam Davinson Sanchez. Mais d’après les informations du Mundo Deportivo, Chelsea souhaiterait également s’attacher les services du jeune international colombien (20 ans) de l’Ajax Amsterdam. Les représentants du joueur doivent rencontrer rapidement les dirigeants du club néerlandais pour évoquer l’avenir de Sanchez.

Notre avis : Grand artisan du beau parcours de l’Ajax en Ligue Europa (le club néerlandais disputera la finale mercredi), Davinson Sanchez est plein de promesse à seulement 20 ans, dans un secteur de jeu où les jeunes pépites manquent parfois de maturité. Ce serait pour Chelsea ou Barcelone un pari sur l’avenir peu risqué.

Mandanda à Marseille, ça se rapproche

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, le retour de Steve Mandanda à Marseille se précise. Selon L’Equipe, le gardien formé au Havre, dans l’impasse à Crystal Palace, serait tombé d’accord avec son ancien club autour d’un contrat de trois ans. Il ne resterait plus qu’à convaincre les Eagles de lâcher "Il fenomeno", lesquels se montrent plutôt gourmands (5M d’euros).

Notre avis : en situation d’échec en Angleterre, Steve Mandanda a toutes les raisons de revenir dans un club où il est adulé. Il serait un renfort de choix pour le club olympien en quête de renfort sur toutes les lignes.