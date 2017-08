Fabinho, Seri, Mahrez : les 17 infos mercato qui vous ont échappé mardi

Manchester City ne lâche pas Sanchez

Selon le Telegraph, les Citizens vont faire une nouvelle offre de 66 millions d'euros aux Gunners pour s'offrir Alexis Sanchez. Un moment annoncé à Paris, le Chilien de 28 ans intéresse Pep Guardiola, mais Arsène Wenger répète depuis des semaines que son attaquant ne sera pas vendu cet été, malgré un contrat expirant en 2018.

Notre avis : Wenger ayant fait du dossier Sanchez une affaire personnelle, on voit le Chilien rester à Arsenal.

Le PSG va revenir à la charge pour Fabinho

A l'instar de Kylian Mbappé, Fabinho souhaite rejoindre le PSG, comme il l'a confirmé à demi-mot dimanche après le match à Dijon : "Je me sens bien. Il n'y a rien à dire sur ma situation. Le club connaît ma volonté." Selon RMC, le PSG continue de discuter avec l'entourage de Fabinho et notamment Jorge Mendes, son agent. Après avoir formulé une première offre de 40 millions, repoussée par l'ASM, le PSG devrait transmettre une nouvelle proposition se rapprochant des 60 millions réclamés par Monaco. RMC ajoute enfin que l'entourage du milieu défensif brésilien est optimiste et espère que le dossier sera bientôt réglé.

Notre avis : L'opération Fabinho est plus abordable économiquement pour le PSG que celle menant à Mbappé. Et sportivement, le recrutement de Fabinho aurait beaucoup de sens.

Liverpool s'intéresse à Seri

Courtisé notamment par le Barça, le PSG ou encore Arsenal, Jean Michaël Seri plaît aussi à Liverpool selon le Guardian. Les Reds souhaitaient initialement recruter Naby Keita, mais le RB Leipzig se montre intransigeant et un départ du milieu guinéen semble plus probable l'été prochain, une clause dans son contrat lui permettant de partir dans un an contre 55 millions. En attendant, Liverpool va donc s'attaquer à Seri selon la publication anglaise, qui estime toutefois qu'un transfert de l'Ivoirien ne pourra pas se faire avant la fin du barrage de Ligue des champions entre Nice et Naples, dont la deuxième manche a lieu le 22 août prochain. Pour rappel, Nice réclame 40 millions pour son joueur.

Notre avis : Une piste sérieuse pour Seri, surtout si Liverpool récupère plus de 100 millions en vendant Coutinho.

L'AS Roma abandonne la piste Mahrez

Sauf rebondissement, Riyad Mahrez ne signera finalement pas à l'AS Roma cet été. Plusieurs médias italiens, dont La Gazzetta et Sky Italia, annoncent que les Foxes ont refusé la dernière offre de la Louve, qui s'était donnée jusqu'à aujourd'hui pour boucler le dossier. Une offre qui avoisinait les 37 millions d'euros. Monchi, le directeur sportif de la Roma, aurait donc décidé de passer à d'autres dossiers. Les alternatives à l'ailier algérien se nommeraient Munir (Barça), Promes (Spartak Moscou) et Berardi (Sassuolo) selon la Gazzetta, qui précise que cette dernière option est la préférée d'Eusebio Di Francesco, le nouveau coach de la Roma arrivé cet été en provenance de... Sassuolo.

Notre avis : Un gros coup dur pour la Louve, qui a négocié ce dossier tout l'été. Promes et Berardi seraient de jolies consolations.

Vers un échange Kondogbia-Cancelo ?

Désireux de rejoindre Valence, Geoffrey Kondogbia avait séché l'entraînement de l'Inter la semaine passée. Selon Sky Italia, il a effectué son retour au centre d'entraînement du club italien ce mardi, mais un départ en Espagne est toujours d'actualité. Sous quelle forme, sachant que Valence n'a pas un gros budget pour recruter ? Toujours selon la chaîne italienne, le Français pourrait être prêté avec option d'achat à Valence, qui prêterait en échange avec option d'achat son latéral droit portugais João Cancelo à l'Inter Milan.

Notre avis : L'air de la Liga ferait du bien à Kondogbia. Ce possible chassé-croisé est crédible.

Mangala dans le viseur de l'Inter Milan

Avant de lâcher Jeison Murillo, qui veut lui aussi rejoindre Valence, l'Inter Milan aimerait recruter un défenseur central. Et toujours selon Sky Italia, Eliaquim Mangala, de retour à Manchester City après un prêt à Valence, est dans la short-list du club milanais, à l'instar de son coéquipier Jason Denayer. L'Autrichien Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen) serait aussi pisté.

Notre avis : Même si l'Inter ne joue pas de Coupe d'Europe cette saison, son projet a de quoi séduire Mangala.

Bacca à Villarreal, c'est fait

Bien embarqué depuis lundi, le départ de Carlos Bacca à Villarreal est imminent. Selon Sky Italia, un accord a été trouvé ce mardi entre l'AC Milan et le sous-marin jaune pour le prêt avec option d'achat (d'environ 15 millions) du buteur colombien. Ce dernier est attendu dans les prochaines heures en Espagne pour passer sa visite médicale. Une information confirmée depuis par plusieurs médias espagnols.

Notre avis : Les supporters de l'OM peuvent rayer un nom de leur liste. Villarreal se constitue de son côté une belle armada offensive.

Stoke City : Janssen en plus de Jesé ?

En passe de se faire prêter Jesé Rodriguez pour un an, Stoke City travaillerait aussi sur la venue de Vincent Janssen selon Sky Sports. Le buteur néerlandais de Tottenham, qui a connu une première saison difficile en Premier League (2 buts en 27 matches de championnat), a aussi été associé récemment à l'OM.

Notre avis : Piste crédible sachant que Joselu devrait signer à Newcastle, que Bony est retourné à Manchester City et que Berahino n'a pas encore marqué depuis son arrivée au club en janvier dernier.

L'Ajax espère toucher le gros lot avec Sanchez

D'après le London Evening Standard, un média londonien, Tottenham et l'Ajax sont proches de trouver un accord pour le transfert du défenseur colombien Davinson Sanchez (21 ans), qui a fait part à ses dirigeants de sa volonté de rejoindre les Spurs. Le média anglais précise ce mardi que le club néerlandais espère récupérer 30 millions d'euros, plus 14 de bonus, dans l'affaire.

Notre avis : Il serait temps pour Tottenham de lancer (enfin) son mercato. Davinson Sanchez est un grand espoir à son poste.

Foyth finalement à Tottenham ?

Annoncé proche du PSG depuis deux semaines, Juan Foyth n'a toujours pas signé à Paris. Et pour cause, le jeune défenseur central argentin préférerait rejoindre Tottenham selon El Dia, un quotidien de La Plata. Les Spurs étaient déjà favoris dans ce dossier avant que le PSG ne soit présenté comme sa destination la plus crédible. Mais selon le quotidien argentin, le fait que Mauricio Pochettino ait appelé personnellement le joueur pour lui dire qu'il comptait sur lui ferait de nouveau pencher la balance en faveur du club londonien, qui proposerait toutefois moins d'argent à l'Estudiantes de La Plata que le PSG. Pour le moment en tout cas.

Notre avis : Foyth aura probablement plus de chances de jouer à Tottenham, qui évolue souvent avec trois défenseurs centraux. Mais si Davinson Sanchez rejoint les Spurs, Foyth rejoindra sans doute le PSG.

Aston Villa tente de convaincre Wilshere

De retour à Arsenal après un prêt d'un an à Bournemouth, Jack Wilshere n'a plus qu'une annnée de contrat chez les Gunners, où il ne semble pas en mesure de pouvoir retrouver une place de titulaire. Un départ cet été est donc clairement d'actualité. Et le milieu de terrain gaucher dispose d'une nouvelle piste. Selon le Daily Mirror, Steve Bruce tenterait de le convaincre de rejoindre Aston Villa, qui évolue en deuxième division anglaise. Le tout, en lui proposant un joli contrat et un projet de remontée en Premier League.

Notre avis : Après John Terry, Aston Villa ferait un nouveau gros coup en signant Wilshere.

Badelj va rester à la Fiorentina

En fin de contrat en 2018 et dans le viseur de plusieurs clubs européens, le milieu de terrain croate Milan Badelj (28 ans) a décidé de rester à la Fiorentina. Décision annoncée par la Viola dans un communiqué.

Notre avis : A moins qu'il ne prolonge d'ici-là, il partira donc gratuitement dans un an, mais rendra en attendant de gros services à la Fiorentina.

Cinq clubs sur Eder

Pas dans les plans de Marcelo Bielsa à Lille, Eder est invité à se trouver un nouveau club. Selon l'Equipe, cinq clubs étrangers s'intéressent au buteur portugais : l'Olympiakos, le CSKA Moscou, Gérone, Brighton et Birmingham City. Seul hic, ces clubs veulent se faire prêter le longiligne avant-centre là où le LOSC espère le vendre pour au moins 6 millions d'euros.

Notre avis : Un dossier qui se décantera en toute fin de mercato, en même temps que Lille reverra le prix de son joueur à la baisse.

Deux recrues en approche à Nantes

Ça bouge à Nantes ! Selon Ouest-France et La Dernière Heure, les Canaris sont proches d'enrôler Yassine El Ghanassy (27 ans), le milieu offensif belgo-marocain d'Ostende, qui a récemment joué face à l'OM en tour préliminaire de Ligue Europa. Un transfert estimé entre 1 et 2 millions d'euros qui pourrait être suivi de celui d'Emmanuel Boateng. Selon Ouest-France, cet attaquant ghanéen de 21 ans évoluant au Moreirense FC, au Portugal, pourrait rapidement signer à Nantes contre 1,5 million d'euros. Ce dernier a inscrit 10 buts et délivré 9 passes décisives la saison passée. En Espagne, il est aussi annoncé proche de Levante, promu en Liga.

Notre avis : El Ghanassy est un ancien espoir belge revanchard tandis que Boateng est un buteur prometteur avec un beau potentiel.

Lucas Pérez veut retourner à La Corogne

Alors qu'il était un temps cité à l'OM pour venir épauler Valère Germain, l'attaquant des Gunners devrait finalement retourner en Liga. C'est en tout cas sa volonté : "Je pense que les 12 millions d'euros que le Deportivo La Corogne a proposé à Arsenal ressemblent à une belle affaire. Le Depor l'avait vendu 14 millions l'an dernier à Arsenal. J’espère qu’un accord sera trouvé. Lucas veut rejouer en Espagne", a confié son agent au micro de Sky Sports.

Notre avis : Arsenal espérait sans doute plus, mais la volonté du joueur devrait faire la différence.

Falette va quitter Metz pour la Bundesliga

Le défenseur central du FC Metz, Simon Falette (25 ans), va rejoindre la Bundesliga. C'est l'Eintracht Francfort qui a annoncé ce mardi matin qu'il allait passer sa visite médicale aujourd'hui. Arrivé à Metz il y a un an, Falette a disputé 35 matches de Ligue 1 la saison passée.

Notre avis : Une bien mauvaise nouvelle pour Metz.

Wes Brown rebondit en Inde

Libre depuis la fin de son contrat à Blackburn, le défenseur anglais Wes Brown, notamment passé par Manchester United, va disputer la prochaine Indian Super League. Désormais âgé de 37 ans, Brown a signé au Kerala Blasters FC, entraîné par René Meulensteen, qu'il a connu à Manchester justement. Le Kerala Blasters FC pourrait également enregistrer rapidement la signature de Dimitar Berbatov selon Sky Sports.