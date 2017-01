Feghouli, Clichy, Djordjevic, Depay : les 15 infos mercato qui vous ont échappé ce samedi

Feghouli d'accord avec la Roma

Cible prioritaire du club romain, Sofiane Feghouli a trouvé un terrain d'entente avec les dirigeants de la Louve, selon La Gazzetta dello Sport. L'international devrait être prêté jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat de 12 millions d'euros mais West Ham qu'il a rejoint l'été dernier doit encore donner son aval.

Notre avis : L'affaire n'est plus qu'une question d'heures pour ce joueur talenteux qui n'a pas su montrer ses qualités chez les Hammers.

West Ham sur le point de recruter Hogan

Les Hammers cherchent désespérément des renforts durant ce mercato hivernal et devraient très rapidement engager Scott Hogan, avant-centre de Brentford, actuel 14e de Championship. Le joueur de 24 ans cartonne cette saison et un accord devrait être trouvé pour un transfert à hauteur de 14,5 millions d'euros.

Notre avis : Enfin une bonne nouvelle pour les Hammers après plusieurs refus concernant des joueurs offensifs.

La Juve pense à Clichy et Ivanovic

Conscients de la situation de Gaël Clichy à Manchester et de Branislav Ivanovic à Chelsea qui arrivent en fin de contrat en juin prochain, les dirigeants de la Vieille Dame se sont renseignés selon le Daily Express. Le Français de 31 ans et le Serbe de 32 ans pourraient venir renforcer la défense de la Juve s'ils ne prolongent pas. Patrice Evra, lui, n'est pas dans le groupe turinois pour affronter Bologne dimanche soir et se rapproche un peu plus d'un retour à Manchester United.

Notre avis : La Juve semble apprécier les joueurs expérimentés et pourrait s'offrir deux solides éléments à moindre coût.

Gael ClichyAFP

Lyon dément pour Djordjevic

Le président de l'Olympique Lyonnais a tenu réfuter lui-même l'information concernant une arrivée imminente du Romain Djordjevic chez les Gones. Jean-Michel Aulas assure même qu'il n'y a jamais eu de contact entre l'OL et l'ancien Nantais.

Notre avis : JMA peut avancer ce qu'il veut mais on n'est pas obligé de le croire.

Monaco sur Semedo

D'après O Jogo, l'ASM vient concurrencer le Bayern Munich, Manchester United et l'Inter Milan pour s'offrir Nelson Semedo. Comme un bon nombre de joueurs portugais, le latéral droit de Benfica a la cote. Il a joué tous les matches de son équipe en championnat et en Ligue des champions cette saison.

Notre avis : L'affaire s'annonce compliquée tant la concurrence est rude sur ce dossier.

Nelson Semedo (Benfica)AFP

Nice vise un jeune Suisse

Alors que la piste Luiz Gustavo se refroidit, le Gym et son entraîneur Lucien Favre suivent de près Vincent Sierro qui évolue au FC Sion selon Nice-Matin. Le milieu de terrain de 21 ans, compatriote du coach niçois, a disputé 17 matches de championnat cette saison et marqué deux buts.

Notre avis : Si Sierro a tapé dans l'œil de Favre, le transfert a de bonnes chances d'aboutir.

Nice's headcoach Lucien Favre looks onAFP

Depay se rapproche de la Lazio

Alors que l'OGC Nice espère se faire prêter le Néerlandais de Manchester United, Memphis Depay se dirige davantage vers la Serie A. Son agent Jorge Mendes discute actuellement avec l'AC Milan et surtout la Lazio Rome selon la presse italienne.

Notre avis : José Mourinho mise sur un transfert définitif de Depay et les clubs transalpins disposent de davantage de moyens.

Memphis Depay (Manchester United).Eurosport

Batshuayi vers un prêt à Swansea

S'il devrait être titularisé dimanche en Cup avec Chelsea, Michy Batshuayi se dirige vers un prêt du côté de Swansea, selon le Daily Mail. L'ancien Marseillais obtiendrait un temps de jeu plus régulier avec le club gallois. Dans le même temps, Chelsea pourrait récupérer l'Espagnol Fernando Llorente qui plait au coach Antonio Conte.

Notre avis : Batshuayi jouera gros ce week-end et doit montrer ses qualités à Conte s'il veut rester chez les Blues.

Michy Batshuayi sous le maillot de Chelsea en 2016.Panoramic

Le FC Séville vise Sakho

Indésirable à Liverpool où il n'a pas joué cette saison, Mamadou Sakho garde tout de même quelques prétendants. Après Southampton ou Crystal Palace en Premier League, c'est le FC Séville qui a manifesté son intérêt pour le défenseur central français. Toutefois, le triple tenant de la Ligue Europa ne bénéficie pas des mêmes moyens financiers que ses concurrents anglais et ne serait pas prêt à verser au joueur les 350 000 euros mensuels qu'il touche chez les Reds.

Notre avis : L'ancien Parisien semble avoir une préférence pour la Premier League et le Southampton de Claude Puel reste en pole pour le recruter définitivement.

Moussa Dembélé dit non à West Ham

Selon la presse britannique, les Hammers ont formulé une offre de 25 millions d'euros pour acheter Moussa Dembélé au Celtic Glasgow. Si le club écossais était prêt à discuter à partir de 35 millions, le prometteur attaquant français ne souhaite pas changer d'air cet hiver et attend la fin de saison pour réfléchir à un éventuel départ d'après le Daily Mail.

Notre avis : Dembélé a tapé dans l'œil de plusieurs clubs huppés et pourrait largement augmenter son salaire mais il fait bien de rester patient.

Moussa Dembele (Celtic)AFP

Leicester prépare une offre pour Acerbi

Le Daily Mail annonce que Claudio Ranieri a fait de Francesco Acerbi sa cible prioritaire pour renforcer sa défense et a concocté une offre à hauteur de 10 millions d'euros pour acheter le défenseur de Sassuolo. Agé de 28 ans, l'international italien a disputé 18 matches de Serie A cette saison, tous comme tiltulaire et a marqué trois buts.

Notre avis : Leicester dispose de bons défenseurs mais Ranieri a envie d'amener de la concurrence au sein d'un groupe qui s'endort.

Acerbi - Lazio-Sassuolo - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Kane et Alli séduisent en Chine

Les clubs chinois n'ont pas encore fini leur emplettes et visent même des stars de Premier League. Selon le Daily Mail, les Spurs Harry Kane et Dele Alli pourraient se voir offrir un salaire de 930 000 euros par semaine par des équipes de Chinese Super League. Les deux joueurs de Tottenham ne sont pas les seules cibles puisque Ross Barkley d'Everton et Daniel Sturridge de Liverpool sont également visés.

Notre avis : Après les joueurs en fin de carrière et ceux qui peinaient dans leur club, les clubs chinois passent à l'échelon supérieur et ciblent désormais des éléments phares. C'est encore un peu trop tôt.

Tottenham Hotspur's English midfielder Dele Alli (R) celebrates with Tottenham Hotspur's English striker Harry Kane (L) after scoringAFP

Lewandowski a refusé une fortune

Selon les dires de son agent Cezary Kucharski, Robert Lewandowski a éconduit une offre mirobolante et un salaire record venus du championnat chinois. "Si Lewi avait décidé de partir en Chine, il aurait touché 46 millions d'euros par an soit plus que Tevez", a déclaré Kucharski à SportoweFakty.

Notre avis : Lewandowski ne pouvait décemment pas quitter le Bayern Munich.

Ricardo Carvalho ne dit pas non

Sans club depuis la fin de son contrat à Monaco l'été dernier, Ricardo Carvalho ne compte pas encore raccrocher les crampons. Selon le quotidien sportif portugais O Jogo, le défenseur âgé de 38 ans et champion d'Europe pourrait signer au Shanghai SIPG entraîné par son compatriote André Villas-Boas.

Notre avis : Ricardo Carvalho va s'offrir une dernière aventure assez lucrative.

N'Doye plait en Grèce

D'après L'Equipe, le PAOK Salonique a fait une offre au SCO Angers pour son milieu de terrain Cheikh N'Doye. En fin de contrat en juin prochain, le Sénégalais est autorisé à partir si son club obtient une somme satisfaisante. Cependant, les dirigeants angevins souhaiteraient plutôt prolonger ce cadre de leur effectif.

Notre avis : Le SCO doit faire un effort pour tenter de conserver l'incontournable N'Doye.