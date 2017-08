Feuilleton Neymar : dénouement immiment ? On en parle dans Mercredi Mercato à 13h

Et si c'était la fin du feuilleton ? En tout cas, cela y ressemble fortement. Ce mercredi, Neymar ne s'est pas entraîné avec le Barça, avec l'accord de son club, et a annoncé à ses coéquipiers son intention de s'en aller. Où ça ? Au PSG, bien sûr. Evidemment, on en parle dans Mercredi Mercato dès 13h. Alors, on vous attend nombreux pour poser toutes vos questions et commenter ce que serait le transfert du siècle. On parlera également de son possible successeur en Catalogne, de Griezmann à Dembélé en passant par Coutinho. Enfin, on évoquera la vente d'Emmanuel Mammana par l'OL.

Le menu du jour :

Neymar, dénouement imminent ?

Griezmann au Barça, une fausse bonne idée ?

Mammana, grossière erreur de l’OL ?

