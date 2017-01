Fonte passe de Southampton à West Ham

Mis de côté par son entraîneur Claude Puel après avoir demandé à quitter Southampton, le capitaine des Saints a été convaincu par West Ham, actuel 12e de Premier League, qui a déboursé environ 9,2 millions d'euros pour s'adjuger les services du récent champion d'Europe avec le Portugal.

"L'entraîneur (Slaven Bilic) a eu une grande influence (dans mon choix). Je crois qu'il me voulait vraiment, et il m'a bien vendu le projet et l'ambition du club", a déclaré le défenseur central au site internet des Hammers. Fonte ne sera pas disponible pour le match de Premier League à Middlesbrough, samedi, mais pourrait faire ses débuts le 1er février lors de la réception de Manchester City.