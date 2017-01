France: Pedro Henrique quitte Rennes pour le PAOK

Henrique était arrivé à Rennes en 2014, après deux saisons en Suisse, au FC Zurich. Joueur de couloir - même s'il a aussi été aligné une poignée de fois comme avant-centre -, réputé surtout pour sa vaillance et son endurance, il a disputé 65 matches, dont 43 en tant que titulaire avec les Rouge et Noir et inscrit 6 buts.

Il s'agit du deuxième départ pour le club français, parmi les milieux capables d'évoluer sur les côtés, lors de ce mercato d'hiver, après celui de Paul-Georges Ntep à Wolfsburg (1re div. allemande).