Gameiro, Kroos, Eto'o : les 9 infos mercato qui vous ont échappé lundi

L'Atlético Madrid prêt à vendre Gameiro cet été ?

Dans le dur ces derniers temps, Kevin Gameiro est sorti du banc de l'Atlético Madrid ce week-end pour claquer un triplé face au Sporting Gijon et offrir ainsi les trois points à son équipe. En Angleterre, le Daily Mirror pense toutefois que ses dirigeants seraient disposés à le vendre cet été, un an seulement après l'avoir recruté à Séville. Le tabloïd anglais ajoute que Tottenham pourrait tenter sa chance.

Notre avis : Torres étant vieillissant, l'Atlético aurait tort de vendre Gameiro cet été.

Mourinho va tenter sa chance avec Kroos

Buteur la semaine passée face à Naples en Ligue des champions, Toni Kroos est dans le viseur de Jose Mourinho selon The Independent. Le média anglais explique que Manchester United, déjà intéressé en 2014, souhaiterait tenter sa chance cet été, bien que conscient de la difficulté d'arracher un titulaire au Real Madrid, qui a en plus prolongé en octobre dernier jusqu'en 2022.

Notre avis : Qui ne tente rien n'a rien... mais on ne croit pas une seconde à la faisabilité de ce transfert.

Toni Kroos (Real Madrid)AFP

Eto'o se dirigerait vers la Chine...

Auteur de 9 buts en championnat turc cette saison, dont le plus récent ce week-end lors de la victoire 1-0 d'Antalyaspor face à Karabukspor, Samuel Eto'o pourrait changer d'air, à 35 ans. Plusieurs médias chinois et camerounais font état de négociations avancées entre le Lion Indomptable et le Dalian Yifang Football Club, club de deuxième division chinoise où a notamment joué un certain Guillaume Hoarau (quand le club s'appelait encore le Dalian Aerbin). Une écurie entraînée par l'Espagnol Juan Ramón López Caro, qui a connu Eto'o lors de ses jeunes années au Real Madrid et à Majorque.

Notre avis : A son âge, il ne serait pas étonnant qu'Eto'o accepte ce challenge.

... qui a tenté de recruter Modeste cet hiver !

Co-meilleur buteur de Bundesliga avec 17 réalisations, comme Pierre-Emerick Aubameyang, Anthony Modeste a fait l'objet d'une offre de transfert d'un club chinois de près de 40 millions d'euros cet hiver. Une information confirmée par le directeur sportif de Cologne à Kicker. Mais Jörg Schmadtke a prévenu qu'il ne se passerait rien d'ici le 28 février, date à laquelle le marché chinois ferme ses portes.

Notre avis : Cologne n'a pas besoin de vendre Modeste cet hiver, mais cette position pourrait évoluer cet été si ce club chinois insiste.

Anthony Modeste (1. FC Köln)Imago

Arsenal et Tottenham supervisent Issa Diop

Le match nul entre le PSG et le TFC (0-0) s'est déroulé dimanche sous les yeux de nombreux observateurs. Selon France Football, des recruteurs d'Arsenal et Tottenham étaient présents pour voir à l'œuvre le jeune et prometteur défenseur central toulousain Issa Diop. Champion d'Europe U19 l'été dernier, ce dernier a été titularisé à 20 reprises cette saison en Ligue 1 du haut de ses 20 printemps. Son contrat expire en juin 2020.

Notre avis : Logique que des gros clubs anglais s'intéressent à ce jeune et prometteur joueur.

Lucas Pérez veut quitter Arsenal selon son agent !

Peu utilisé depuis son arrivée l'été dernier en provenance de La Corogne, Lucas Pérez va quitter Arsenal cet été. C'est en tout la volonté de l'attaquant espagnol à en croire son agent, interrogé par le site CalcioMercato.com : "Lucas veut partir à tout prix. Il n'est pas heureux à Arsenal, il ne s'est pas adapté et n'a pas eu la chance de jouer et prouver sa valeur" a ainsi pesté Rodrigo Fernandez Llovelle, avant d'assurer que la continuité ou non de Wenger n'aurait aucune incidence sur l'avenir de son protégé : "Peu importe qui sera le prochain coach, nous voulons partir : il a besoin de jouer." L'agent de Lucas Pérez en a aussi profité pour évoquer le supposé intérêt de l'AC Milan : "L'AC Milan est un grand club, qui lui plaît beaucoup, même si nous n'avons jamais parlé avec les dirigeants rossoneri."

Notre avis : Si Wenger ne reste pas, l'agent de Lucas Pérez changera sans doute de discours.

Manchester City va s'attaquer au prometteur Ryan Sessegnon

Né à Londres il y a 16 ans et demi, Ryan Sessegnon (rien à voir avec Stéphane Sessegnon) joue déjà régulièrement en Championship du côté de Fulham. Latéral gauche, il est considéré comme l'un des plus grands talents du Royaume à son poste. Pas surprenant dès lors que des clubs de l'élite s'intéressent à lui. Selon le Sun, Tottenham mais surtout Manchester City seraient prêts à le recruter cet été. Les Citizens seraient même disposés à répondre aux exigences économiques des Cottagers, qui réclameraient 9,3 millions d'euros pour leur espoir.

Notre avis : Il sera acheté par un club de Premier League cet été, reste à savoir lequel.

Pirlo de retour à la Juventus... en tant qu'ambassadeur ?

A 37 ans, Andrea Pirlo est plus proche de sa fin de carrière que du début. Sous contrat avec le New York City FC jusqu'en décembre 2017, le milieu de terrain italien pourrait raccrocher les crampons et retourner à la Juventus l'année prochaine. Selon Tuttosport, le club bianconero souhaiterait lui offrir un rôle d'ambassadeur.

Notre avis : Surprenant que l'AC Milan, où Pirlo a joué dix ans, n'ait pas tenté une telle approche.

Andrea Pirlo: Wechsel von Juventus Turin zum New York City FCAFP

Boka résilie avec le FC Sion

Sept mois et trois matches plus tard, le latéral ivoirien Arthur Boka (33 ans, ex-Strasbourg) résilie déjà son contrat avec le FC Sion. Une information dévoilée ce lundi par la Swiss Football League.