Gignac, Mikel, Schneiderlin, Ntep : les 11 infos mercato qui vous ont échappé ce vendredi

Mikel succombe lui aussi aux sirènes de la Chine...

En fin de contrat dans six mois à Chelsea, où il ne jouait plus, John Obi Mikel était annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens, de l'OM à Valence en passant par l'Inter Milan. Après 10 ans chez les Blues, le milieu nigérian de 29 a finalement décidé de rejoindre le club chinois du Tianjin Teda, où il devrait toucher un salaire compris entre 8 et 9 millions d'euros par an.

Notre avis : comme beaucoup cet hiver, il a fait un choix économique plutôt que sportif. Il va falloir s'y habituer.

... qui courtise aussi Gignac et Kalinic !

Idole au Mexique, André-Pierre Gignac aurait reçu une offre d'un club chinois, dont le nom n'a pas filtré, de plus de 12 millions d'euros par an selon La Provence. De son côté, le Tianjin Quanjian de Fabio Cannavaro (et de Witsel) aurait trouvé un accord à hauteur de 45 millions d'euros avec la Fiorentina pour recruter son buteur croate Nikola Kalinic, avance Marca. Resterait au club chinois à convaincre le joueur, auteur de 8 buts en Serie A cette saison.

Notre avis : on ne croit pas trop à un départ cet hiver de Gignac en Chine. Et on fait confiance au Tianjin Quanjian pour convaincre Kalinic...

Andre-Pierre Gignac sous le maillot des TigresAFP

Schneiderlin se rapproche d'Everton

Plusieurs médias anglais ont annoncé une visite médicale imminente de Morgan Schneiderlin à Everton. Information qui a ensuite été démentie par la BBC. En conférence de presse, Jose Mourinho s'est dit ouvert à ce départ, en cas "d'offre correspondant à sa valeur". Selon la presse britannique, Manchester United réclamerait environ 28 millions d'euros pour son international français, qui serait déjà d'accord avec les Toffees.

Notre avis : la piste Everton est la plus crédible depuis le début, notamment du fait de la présence de Ronaldo Koeman, qui a coaché une saison le Français à Southampton.

Morgan Schneiderlin, le milieu de Manchester United, le 11 mars 2016, en Ligue Europa.Panoramic

Ntep à Wolfsburg, ça brûle

Paul-Georges Ntep devrait signer à Wolfsburg d'ici la fin de semaine. Le joueur a fait ses adieux hier à ses coéquipiers et devrait rapporter environ 8,5 millions d'euros au Stade Rennais selon l'Equipe (et non 5 millions d'euros comme l'écrivait Kicker il y a quelques jours). Sans confirmer sa destination, Christian Gourcuff a reconnu en point presse que le départ de son ailier gauche allait être officialisé d'ici dimanche.

Notre avis : dommage pour la Ligue 1. Mais un bon choix pour le joueur et une bonne opération pour Rennes, qui va récupérer une somme très correcte pour un élément en fin de contrat dans six mois.

La joie de Paul-Georges Ntep (Rennes) après son but contre Saint-Etienne.AFP

Nantes attend Felipe Pardo

D'après l'Equipe, les Canaris sont actuellement en négociations avec l'Olympiakos pour se faire prêter l'ailier colombien Felipe Pardo. Bien connu du coach nantais Sergio Conceiçao qui l'a dirigé à Braga, le joueur est espéré en début de semaine pochaine.

Notre avis : Un très bon renfort offensif pour des Canaris bien décidés à s'éloigner de la zone rouge.

Olympiakos's Colombian midfielder Felipe Pardo celebrates scoring the opening goal during the UEFA Champions League Group F football match between Arsenal and Olympiakos at The Emirates Stadium in north London on September 29, 2015AFP

Djordjevic se rapproche de Lyon

Selon Sportmediaset, l'OL aurait trouvé un accord avec l'ancien Nantais Filip Djordjevic pour un contrat de 3 ans. L'attaquant serbe de la Lazio devrait être transféré contre 8 millions d'euros. Le joueur de 29 ans a disputé 10 matches de Serie A avec le club romain cette saison dont 8 comme remplaçant et marqué 1 but.

Notre avis : Lyon cherchait un avant-centre et tient un joueur qui connait bien la ligue 1.

Lazio forward Filip Djordjevic (AFP)AFP

Mandanda ne reviendra pas à l'OM cet hiver

Dans un dossier consacré au mercato des Bleus, l'Equipe nous apprend que Steve Mandanda ne s'est pas très bien adapté à la grisaille londonienne, d'où sans doute les rumeurs qui l'ont envoyé à Marseille ces derniers jours. Pour autant, le portier français de Crystal Palace aurait décidé de terminer la saison chez les Eagles.

Notre avis : le come-back d'El Fenomeno était difficile à croire pour cet hiver.

Steve Mandanda (OM) contre Caen le 3 janvier 2016Panoramic

Sakho privilégie la Premier League

Mis à l'écart par Jürgen Klopp à Liverpool, Mamadou Sakho doit quitter les Reds cet hiver pour relancer sa carrière. Si son nom a circulé en France, à Galatasaray ou encore à Milan, le défenseur central privilégie plutôt la Premier League selon l'Equipe. Stoke City, WBA, mais surtout Southampton et West Ham sont cités comme des destinations possibles.

Notre avis : il se murmure que José Fonte a demandé à quitter le Southampton de Claude Puel. Voir Sakho le remplacer aurait du sens.

Mamadou SakhoPanoramic

Finalement, Chicharito ne serait pas sur le marché

L'information a excité la toile hier et sans doute alerté bon nombre de clubs européens. Selon SportBild, le Bayer Leverkusen souhaitait se débarrasser de son buteur mexicain Javier "Chicharito" Hernandez, soi-disant en froid avec ses coéquipiers. Deux affirmations démenties par l'agent du joueur dans la presse mexicaine. Selon lui, le joueur n'a aucun problème d'intégration et le Bayer n'a aucune intention de le vendre cet hiver.

Notre avis : une nouvelle fois dommage pour la Ligue 1 et plus globalement pour tous les clubs en quête d'un bon avant-centre.

Leverkusen's Mexican forward Javier Hernandez (Chicharito) celebrates after scoring during the German first division Bundesliga football match of Bayer 04 Leverkusen vs Hannover 96 in Leverkusen, western Germany, on January 30, 2016AFP

Zaza en partance pour Valence... qui pense à Evra

Le passage de Simone Zaza à West Ham ne restera pas gravé dans les annales. Six mois et 0 but plus tard, l'attaquant italien va rentrer à la Juventus pour probablement repartir dans la foulée. Selon plusieurs médias espagnols et italiens, le FC Valence a trouvé un accord avec la Juve pour le prêt avec option d'achat du buteur italien. Valence qui selon Superdeporte souhaiterait aussi récupérer Patrice Evra, également annoncé à Manchester United et West Ham.

Notre avis : le mariage entre Zaza et Valence aurait été encore plus beau si Prandelli n'avait pas démissionné... Concernant Evra, son cœur bat pour Manchester United, pas Valence.

Zaza - Everton-West Ham United - Premier League 2016/2017 - Imago pub not in UKxFRAxNEDxESPxSWExPOLxCHNxJPNEurosport

Mukiele, le joli coup de Montpellier

En quête d'un renfort défensif suite à la blessure de Daniel Congré fin décembre, le MHSC a enrôlé ce vendredi le prometteur défenseur de Laval, Nordi Mukiele (19 ans). Pouvant jouer dans l'axe comme à droite, cet international français U20 a signé pour cinq saisons contre environ 1,5 million d'euros.

Notre avis : un joueur polyvalent et doté d'un gros potentiel, pour une somme respectable.