Griezmann, Courtois, Jesé : les 6 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Courtois aurait déjà annoncé qu'il partirait au Real cet été

Selon Marca, Thibaut Courtois se voit déjà au Real Madrid la saison prochain. Le gardien belge de Chelsea aurait fait part de son souhait de retourner en Liga et aurait même déjà expliqué à ses coéquipiers des Blues qu'il partira au Real la saison prochaine. A 24 ans, Courtois est ciblé depuis longtemps par les Merengue.

Notre avis : Keylor Navas réalise du très bon travail dans la cage madrilène. Ça semble étonnant. Mais Courtois serait une solution de choix sur le long terme pour le Real.

Griezmann plaît à Guardiola et à City

D'après le Manchester Evening News, Manchester City compte aussi s'activer sur Antoine Griezmann l'été prochain. A l'instar de son homologue de Manchester United - José Mourinho -, Pep Guardiola serait séduit par le profil de l'attaquant français de l'Atlético Madrid et serait convaincu qu'il pourrait faire passer un palier au secteur offensif des Citizens.

Notre avis : Une bataille de Manchester s'annonce pour cet été.

Antoine Griezmann (Atlético)AFP

Arsenal : Griezmann et Reus ciblés aussi par les Gunners

D'après le site anglais Squawka repris par la BBC, Arsène Wenger a deux cibles pour remplacer Alexis Sanchez et Mesut Özil, si ces deux derniers ne prolongent pas. Et non des moindres. Le manager alsacien des Londoniens viserait tout simplement Antoine Griezmann (Atlético Madrid) et Marco Reus (Borussia Dortmund).

Notre avis : Ce serait une belle manière de compenser ces pertes hypothétiques. Mais ça s'annonce très difficile, notamment pour Griezmann.

Manchester United : Mourinho confirme pour Schneiderlin

A en croire Sky Sports, Manchester United aurait reçu une offre de West Bromwich Albion pour Morgan Schneiderlin. West Brom aurait proposé 18 millions de livres, soit 21 millions d'euros, pour le milieu de terrain des Red Devils, qui n'a joué que 11 minutes en Premier League cette saison. Jose Mourinho ne compte d'ailleurs pas le bloquer. "Ma réponse est simple, a déclaré le technicien. S'il jouait régulièrement avec moi, j'aurai le droit de lui dire: 'hors de question'. Mais s'il ne joue pas régulièrement, je n'ai aucun droit de dire à un joueur qui souhaite être heureux: 'tu n'iras nulle part'."

Notre avis : Vu le temps de jeu de Morgan Schneiderlin, un départ semble une très bonne idée.

Morgan Schneiderlin, le milieu de terrain français de Manchester United - Saison 2015-2016Panoramic

James à la Juve ? Pourquoi pas dit Marotta

Giuseppe Marotta, le directeur sportif de la Juventus Turin, ne ferme pas la porte à une possible arrivée de James Rodriguez (Real Madrid) chez les Bianconeri. "James ? Ca dépend du marché. Il faut respecter notre balance financière. Mais nous voulons être parmi les plus grands clubs du monde", a expliqué Marotta dans La Gazzetta dello Sport.

Notre avis : Si la Juve veut vraiment James, elle va devoir casser sa tirelire.

PSG : Las Palmas calme le jeu pour Jese

Nasser Al-Khelaïfi n'a pas caché que le PSG ne comptait pas conserver Jesé dans son effectif pour finir la saison. Et l'attaquant espagnol semblait proche de Las Palmas pour un prêt. Mais le président du club des Îles Canaries, Miguel Ángel Ramírez, a calmé le jeu. "Jesé aimerait venir. Mais la volonté du joueur ne fait pas tout. L'opération, étant donné les prétentions du PSG, n'est pour le moment pas envisageable", a expliqué Ramírez sur Canarias7. Paris voudrait que le futur club de Jesé prenne l'intégralité du salaire en charge, soit 2.6 millions d'euros….

Notre avis : Paris devrait trouver preneur pour Jesé. En Italie notamment, où son nom circule à la Roma ou à Milan.