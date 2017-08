Griezmann, Coutinho, Dolberg : les 19 infos mercato qui vous ont échappé mardi

Neymar au PSG d'ici lundi ?

Quoi de neuf dans la saga Neymar ? Dans son édition du jour, L'Equipe a confirmé que le transfert du Brésilien vers la capitale française était en bonne voie. Mais l'hypothèse évoquée lundi d'une visite médicale à Doha ce mardi ne s'est pas vérifiée. Reparti de Chine, Neymar et ses (nombreux) amis ont fait escale à Dubai avant de s'envoler pour Barcelone. Selon le quotidien français, le crack barcelonais devrait juste y passer quelques jours avant de rejoindre Paris en fin de semaine pour passer sa visite médicale et être présenté au public parisien. L'Equipe pense que le transfert de Neymar sera officialisé au plus tard lundi.

Notre avis : Rome ne s'est pas faite en un jour, le transfert du siècle non plus. Mais on commence à avoir hâte que le feuilleton se termine.

Griezmann, la priorité du Barça pour remplacer Neymar

C'est la grosse information de ce mardi en Catalogne où le soufflé Neymar commence petit à petit à retomber à mesure qu'il se rapproche du PSG. C'est désormais l'après qui intéresse les médias de l'autre côté des Pyrénées et Sport est formel : Antoine Griezmann est la priorité du Barça pour prendre la suite du Brésilien. Le club catalan souhaite un joueur performant immédiatement, et la connaissance de la Liga du Français plaide en sa faveur. Mais Barcelone devra toutefois payer la clause libératoire de l'international français, fixée à 200 millions d'euros pour cet été (elle repassera à 100 millions ensuite). Ne pouvant inscrire de nouveaux joueurs avant janvier, l'Atlético ne souhaite pas discuter du montant de sa vedette et négocier un tarif moins onéreux.

Notre avis : L'intérêt du Barça pour Griezmann est légitime, mais ce dernier a répété ces dernières semaines qu'il ne comptait pas abandonner l'Atlético en pleine interdiction de recrutement.

Liverpool repousse une nouvelle offre pour Coutinho

Alors que Jürgen Klopp jure que Coutinho n'est pas à vendre, le Brésilien se retrouve en Une du quotidien catalan Mundo Deportivo ce mardi. La gazette barcelonaise assure que les Reds pourraient commencer à négocier en cas d'offre d'au moins 100 millions d'euros. Dans le même temps, RMC avance que Liverpool a justement repoussé une nouvelle offre barcelonaise de 100 millions d'euros ces dernières heures, après avoir déjà dit non à une offre de 80 millions. Autant dire que le dossier s'annonce complexe et très onéreux pour le club catalan.

Notre avis : Si le Barça veut Coutinho, il lui faudra débourser bien plus que 100 millions. Surtout que Liverpool sait très bien que le club catalan aura bientôt beaucoup d'argent.

Monaco pense à Dolberg, au cas où...

Qui viendra renforcer l'attaque monégasque si Kylian Mbappé est vendu cet été ? Selon France Football, il pourrait s'agir du buteur danois de l'Ajax, Kasper Dolberg (19 ans), qui plaît beaucoup aux dirigeants de l'ASM. Auteur de 23 buts avec le club néerlandais la saison passée, Dolberg plaît aussi à de nombreux autres clubs européens, mais l'Ajax aimerait le conserver une saison de plus.

Notre avis : Monaco préfèrerait sans doute conserver Mbappé. Mais Dolberg est une très belle idée en soi.

Casper DolbergGetty Images

Amavi aussi pisté par Monaco

France Football évoque dans son édition de mardi la piste Jordan Amavi du côté de la Principauté. Le champion de France a déjà recruté Terrence Kongolo pour compenser le départ de Benjamin Mendy, après avoir recruté l'hiver dernier le Brésilien Jorge. Mais selon FF, il pourrait se laisser tenter par le Français, bloqué à Aston Villa après l'échec de son transfert à Séville pour raisons médicales.

Notre avis : Kongolo peut aussi jouer dans l'axe et Jorge n'a pas encore complètement convaincu. La piste Amavi a du sens.

Nice devrait bien vendre Dalbert à l'Inter...

Selon Nice-Matin, Dalbert devrait rejoindre l'Inter Milan d'ici la fin de semaine. Lundi, des dirigeants milanais se sont rendus sur la Côte d'Azur pour faire avancer les négociations. Le quotidien régional croit savoir que les Aiglons sont sur le point de vendre leur latéral gauche brésilien pour environ 20 millions d'euros, plus des bonus. Le Gym aurait aussi prévu d'inclure dans l'opération un fort pourcentage à la revente. Dalbert était lui d'accord avec l'Inter depuis plusieurs semaines.

Notre avis : Difficile de retenir un joueur qui veut partir. Nice peut se consoler en se disant qu'il va boucler la plus grosse vente de son histoire.

Dalbert, Nizza, Getty ImagesGetty Images

... et creuse la piste Nasri

Indésirable à City, Samir Nasri pourrait retourner en France. Selon le Daily Mail, l'ancien Marseillais serait ciblé par l'OGC Nice, qui recherche toujours un milieu de terrain créateur. Outre la rumeur Wesley Sneijder, Nasri pourrait donc être le joueur qui correspond au profil. D'autant plus qu'il n'en coûterait "que" 10 millions d'euros aux Aiglons. Une piste confirmée aussi par Nice-Matin.

Notre avis : Nasri reste sur une belle saison à Séville. Nice ferait un joli coup en le recrutant.

Ben Arfa ne veut pas rejoindre la Turquie...

Malgré des rumeurs annonçant une arrivée imminente de Ben Arfa sur le sol turc, où plusieurs clubs stambouliotes seraient intéressés, Le Parisien nous apprend que le milieu offensif du PSG n'a toujours aucune intention de rejoindre la Süper Lig et qu'aucun contact sérieux entre ces formations et le joueur n'existe. Ben Arfa souhaiterait toujours rester au PSG ou au pire négocier avec ses dirigeants la résiliation de sa dernière année de contrat. Le Parisien ajoute sans surprise que les dirigeants parisiens ont d'autres chats à fouetter en ce moment et que ce dossier n'a pas avancé, malgré la récente entrevue entre Antero Henrique et les conseillers du joueur.

Notre avis : Un dossier bien parti pour se décanter en toute fin de mercato.

Vidéo - Un coup franc vite joué, et Ben Arfa marque un but de filou 00:49

... Jesé Rodriguez dans le viseur de la Fiorentina

Après avoir vendu Federico Bernardeschi à la Juventus pour 40 millions d'euros, la Viola dispose d'une belle enveloppe pour recruter. Selon le quotidien florentin La Nazione, la piste Valentin Eysseric est très avancée mais Nice attend son match retour face à l'Ajax, en troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, avant de prendre une décision pour son milieu de terrain. Le média italien ajoute que la Fiorentina s'intéresse aussi à un prêt de Jesé Rodriguez et que l'affaire est jouable, à condition que le PSG accepte de prendre en charge une partie du salaire de l'Espagnol. Enfin, la Fiorentina négocierait également avec le Borussia Dortmund la venue de son international turc Emre Mor, pour qui le BvB réclamerait 20 millions selon Bild.

Notre avis : A défaut de pouvoir le vendre et ne comptant visiblement pas sur lui, Paris va sans doute le prêter. La Fiorentina serait une belle porte de sortie pour Jesé.

Iheanacho à Leicester City, ça brûle

Le Nigérian Kelechi Iheanacho (20 ans) est à un pas des Foxes. Selon le Daily Telegraph et Sky Sports, l'attaquant de Manchester City va passer sa visite médicale aujourd'hui à Leicester City en vue d'un transfert estimé à 28 millions d'euros.

Notre avis : Un très joli coup des Foxes.

Kelechi Iheanacho of Manchester City during the Emirates FA Cup semi-final match between Arsenal and Manchester City at Wembley Stadium on April 23, 2017 in London, England.Getty Images

Manchester City prête quatre jeunes à Gérone

Prêté par Manchester City à Gérone au mercato d'hiver 2016 et 2017, le latéral droit catalan Pablo Maffeo (20 ans) évoluera au sein du club espagnol la saison prochaine. Un club promu en Liga qui accueillera aussi pour un an le milieu défensif espagnol des Skyblues, Aleix Garcia (20 ans), l'ailier colombien Marlos Moreno (20 ans) ainsi que le milieu défensif brésilien Douglas Luiz (19 ans), récemment acheté 12 millions d'euros à Vasco da Gama par le club anglais.

Notre avis : Les propriétaires de Manchester City sont en passe d'acquérir Girona. Ceci explique cela.

Séville officialise le retour de Jesus Navas

Comme pressenti depuis lundi, Jesus Navas est de retour à Séville, club qu'il avait quitté en 2013 pour rejoindre Manchester City. Libre depuis la fin de son contrat avec les Citizens, l'ailier espagnol de 31 ans a signé 4 ans en faveur du club andalou, où Simon Kjaer a passé aujourd'hui sa visite médicale.

Notre avis : Avec Navas et Nolito, les ailes de Séville vont être bien couvertes.

Biabiany va rejoindre Mavuba

Pas dans les plans de Spalletti à l'Inter, Jonathan Biabiany va changer d'air. Selon Sky Italia, l'ailier français de 29 ans va rejoindre Rio Mavuba, Georges Mandjeck et Marc Janko au Sparta Prague sous forme de prêt payant avec option d'achat de 4 millions. Le club tchèque est entraîné depuis peu par l'Italien Andrea Stramaccioni, ancien coach de l'Inter.

Notre avis : Le club tchèque continue son audacieux mercato.

Badstuber proche de Stuttgart

Libre depuis la fin de son contrat au Bayern Munich et son prêt de six mois à Schalke 04, le défenseur central allemand Holger Badstuber était pressenti pour rejoindre un club étranger. Mais selon Kicker, il va finalement signer à Stuttgart, de retour en Bundesliga. Un club que connaît bien l'international allemand de 28 ans pour y avoir joué plus jeune avant son départ en Bavière en 2002.

Notre avis : Une bonne affaire du promu, malgré la fragilité du joueur.

Holger BadstuberImago

Boudebouz en route pour le Betis Séville

Comme révélé par France Football dimanche soir, Ryad Boudebouz se dirige bien vers l'Espagne et le Betis Séville. Selon l'Equipe du jour, le milieu de terrain algérien de Montpellier va être transféré au club andalou contre 8,5 millions d'euros.

Notre avis : Boudebouz va s'éclater en Liga.

Metz vise Leonardo et recrute Cafu

Après avoir récupéré un joli chèque de 17 millions d'euros grâce à la vente d'Ismaïla Sarr à Rennes, le FC Metz aurait bien l'intention d'investir. Selon la presse serbe, le club lorrain serait proche de boucler la venue du milieu offensif brésilien Leonardo (25 ans), auteur de 24 buts avec le Partizan Belgrade la saison passée en championnat. Le transfert devrait avoisiner 4,2 millions d'euros selon le média local Sportskacentrala, soit le plus gros achat de l'histoire du FC Metz. En attendant, le club messin a officialisé la signature pour trois ans du milieu défensif portugais de Lorient, Cafú (24 ans).

Notre avis : Il ne manque plus que Romario et Bebeto...

Un jeune Danois à l'AS Roma

Alors que les supporters romains espèrent voir débarquer Riyad Mahrez cette semaine, la Louve a recruté en attendant le jeune milieu offensif danois de Brondby, Rezan Corlu (19 ans). Ce dernier a disputé 8 matches la saison passée avec le vice-champion de Danemark en titre.

Notre avis : Un pari sur l'avenir. Il ne serait pas étonnant que la Roma le prête.

Tabanou rebondit à Guingamp

Libre depuis la résiliation de son contrat à Swansea, Franck Tabanou (28 ans) était courtisé par le promu amiénois, qui lui proposait trois ans de contrat selon l'Equipe. Mais l'ancien joueur de Toulouse et Saint-Etienne rebondit finalement à Guingamp, où il a signé un contrat de 2 ans, avec une troisième année en option. Le club breton, qui a perdu Marçal et Dorian Lévêque, recrute son deuxième latéral gauche de l'été après le Portugais Pedro Robocho.

Notre avis : Ses passages à Swansea et Grenade ont été des échecs. Retourner en Ligue 1 semble être un bon choix pour Tabanou.

Azouni signe en Belgique

Formé à l'OM avant de rejoindre Nîmes il y a trois ans, l'international tunisien Larry Azouni (23 ans) va poursuivre sa carrière en première division belge. Le natif de Marseille a signé ce mardi à Courtrai, jusqu'en 2020.