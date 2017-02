Griezmann, Ibrahimovic, Belotti : les 9 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Mourinho s'attend à garder Zlatan Ibrahimovic...

Présent en conférence de presse ce vendredi, Jose Mourinho s'est dit convaincu que Zlatan Ibrahimovic allait rester à Manchester United la saison prochaine, lui qui avait signé l'été dernier pour un an, avec une deuxième saison en option. Le coach des Red Devils a aussi confié qu'il ne comptait pas chambouler son effectif et s'attendait à un mercato d'été "calme" avec l'arrivée de seulement "deux, trois ou quatre bons joueurs".

Notre avis : Zlatan Ibrahimovic va rester, cela ne fait guère de doute. Pour le mercato d'été de MU, il sera sans doute conditionné par la qualification ou non du club en Ligue des Champions.

... que Griezmann ne rejoindra qu'en cas de Ligue des Champions

Annoncé avec insistance à Manchester United justement, Antoine Griezmann ne rejoindra Old Trafford que si les Red Devils se qualifient pour la prochaine Ligue des Champions. C'est en tout cas ce qu'affirme ce vendredi le Sun, dont il convient toujours de prendre les informations avec des pincettes. Actuellement, MU compte deux points de retard sur Arsenal, actuel quatrième de Premier League et qualifié pour les prochains barrages de la C1. La bande à Mourinho peut aussi accéder à la prochaine Ligue des Champions via une victoire en Ligue Europa.

Notre avis : même si MU a prouvé l'été dernier qu'il pouvait attirer des joueurs de renom sans jouer la C1, il aura beaucoup plus de chances de recruter Griezmann en jouant la Coupe aux grandes oreilles, surtout si l'Atlético Madrid ne participe pas à cette compétition.

Antoine Griezmann avec l'Atlético Madrid lors d'un match de Liga contre Las Palmas.Panoramic

Belotti affole les cadors européens, dont le PSG

Du haut de ses 23 ans, Andrea Belotti comptabilise 17 buts cette saison avec le Torino, dont 15 en Serie A. Devenu international italien en septembre dernier, "Il Gallo" (le coq) suscite l'intérêt de nombreux clubs européens. Selon la Gazzetta dello Sport, le président du Toro va bientôt rencontrer Florentino Pérez pour évoquer son avenir. Du côté de Tuttosport, on apprend que le PSG s'y intéresse également, au même titre que tous les grands clubs anglais. Mais le Torino peut voir venir puisqu'il a récemment prolongé le contrat de son buteur jusqu'en 2022 avec une clause libératoire pour les clubs étrangers fixée à 100 millions d'euros.

Notre avis : aucun des clubs cités ne mettra 100 millions d'euros sur la table cet été, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne tenteront pas de le recruter, pour un prix inférieur.

Andrea Belotti (Torino)AFP

La Juventus prépare déjà l'après-Allegri

Cité parmi les successeurs potentiels d'Arsène Wenger à Arsenal, Massimiliano Allegri va-t-il abandonner la Juventus cet été, à un an de la fin de son contrat ? Si le principal intéressé n'a "ni confirmé, ni infirmé" l'information, les médias italiens spéculent déjà sur l'identité de son possible remplaçant. Dans son édition du jour, Tuttosport glisse ainsi trois noms d'entraîneurs susceptibles d'intéresser la Vieille Dame : Paulo Sousa (Fiorentina), Luciano Spalletti (AS Roma) et Diego Simeone (Atlético Madrid).

Notre avis : s'il ne prolonge pas d'ici la fin de saison à la Juve, il ne serait pas étonnant de le voir débarquer en Premier League, où les entraîneurs italiens ont la cote.

Kim Källström de retour au pays

Alors qu'il lui restait un an et demi de contrat, Kim Källström (34 ans) a mis fin à son aventure au Grasshopper Zurich, dont il était capitaine, pour retrouver son ancien club du Djurgardens IF, avec qui il a été sacré deux fois champion de Suède, en 2002 et 2003. Il y retrouvera son ancien coéquipier à Rennes, le gardien Andreas Isaksson.

Notre avis : quoi de plus beau que de finir sa carrière sur les terres des ses premiers exploits ?

La Chine s'attaque à Jonas

Ouvert jusqu'au 28 février, le marché chinois n'a pas encore livré tous ses secrets. Selon A Bola, le Beijing Guoan est disposé à offrir 6 millions d'euros net par saison à Jonas, le buteur brésilien du Benfica Lisbonne, âgé de 32 ans. Revenu de blessure en décembre dernier, Jonas envisagerait d'accepter cette offre selon le quotidien portugais, même si le Benfica a fait savoir dans un communiqué qu'il n'avait pour le moment reçu aucune offre du club chinois et a rappelé que son joueur, sous contrat jusqu'en 2018, disposait d'une clause libératoire (dont le montant est fixé à 20 millions d'euros).

Notre avis : si le Beijing Guoan convainc Jonas et paye sa clause, l'affaire devrait être vite réglée...

Le goleador colombien Miguel Borja signe à Palmeiras

Il a terminé l'année civile 2016 avec 39 buts au compteur. Devenu international colombien il y a peu, Miguel Borja (24 ans) quitte l'Atlético Nacional pour le club brésilien de Palmeiras, où il a signé jusqu'en décembre 2021. Selon la presse brésilienne, Palmeiras a déboursé 9,8 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Notre avis : un joueur prometteur que l'on aurait bien aimé voir en Europe.

Un international argentin rejoint São Paulo

Lucas Pratto quitte l'Atlético Mineiro pour le São Paulo FC. International argentin à 4 reprises, cet avant-centre de 28 ans a signé un contrat de 4 ans en faveur du club pauliste, avec qui il disputera cette année la Copa Sudamericana, considéré comme l'équivalent sud-américain de la Ligue Europa.

Notre avis : une recrue de poids pour le Tricolor de Rogerio Ceni, qui se cherchait un neuf depuis le départ de Jonathan Calleri à West Ham l'été dernier.

Drenthe arrête le foot et se lance dans le rap

Dix ans après son transfert au Real Madrid et après une dernière expérience de joueur aux Emirats arabes unis, Royston Drenthe a décidé de troquer ses crampons pour le micro. Âgé de seulement 29 ans, le latéral gauche néerlandais a annoncé à Voetbal International qu'il arrêtait sa carrière de footballeur pour se consacrer au rap.

Notre avis : on attend avec impatience son duo avec Jesé Rodriguez, aka Jey M.