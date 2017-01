Griezmann, Sakho, Plea : les 14 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

Manchester United y croit de plus en plus pour Griezmann...

A en croire le quotidien généraliste britannique The Independent, Manchester United se montre de plus en plus confiant pour un transfert d'Antoine Griezmann cet été. Des proches du joueur auraient même déjà parlé salaire et... numéro de maillot avec des représentants du club anglais. Le montant du transfert pourrait encore affoler les compteurs puisque les Red Devils pourraient mettre sur la table 100 millions d'euros, soit le montant de la clause libératoire du Colchonero.



Notre avis : Manchester United a prouvé par le passé qu'il n'avait pas peur de casser sa tirelire pour acheter français.

... mais souhaiterait prolonger Zlatan Ibrahimovic jusqu'en 2019

D'après The Sun, Manchester United souhaite que Zlatan Ibrahimovic reste encore deux ans. United, qui compte activer sa clause pour la saison prochaine, voudrait le voir poursuivre jusqu'en 2019. A 35 ans, Ibra a déjà marqué 19 buts toutes compétitions confondues cette saison avec MU.



Notre avis : s'il y a bien un joueur capable de répondre présent jusqu'à 37 ans, c'est le Suédois.

Evra et Sakho bientôt réunis à Crystal Palace ?

D'après L'Equipe, Patrice Evra est séduit par l'idée de rejoindre Crystal Palace. Le latéral gauche, qui n'est plus un titulaire indiscutable à la Juventus Turin, aurait envie de retrouver la Premier League, du temps de jeu et se verrait bien vivre à Londres. Le Daily Mail croit lui savoir que Mamadou Sakho est également sur les tablettes des Eagles.



Notre avis : Mandanda, Cabaye, Flamini, Rémy... l'intérêt de Crystal Palace pour Evra et Sakho a du sens.

Patrice Evra (Juventus)Panoramic

Xabi Alonso aurait décidé de raccrocher en fin de saison

En fin de contrat en juin prochain au Bayern Munich, le milieu défensif espagnol du Bayern Munich ne devrait pas prolonger. Selon SportBild, Xabi Alonso aurait confié à ses dirigeants qu'il souhaitait arrêter sa carrière en fin de saison, à 35 ans. Une décision acceptée par le club bavarois, qui laisserait toutefois la porte ouverte à l'Espagnol, au cas où il change d'avis d'ici juin prochain.



Notre avis : une bien triste nouvelle pour le football si cette retraite se confirme.

Conte n'a pas oublié Morata et pense à lui pour succéder à Costa

Un international espagnol va-t-il en chasser un autre du côté de Stamford Bridge ? Selon le Daily Telegraph, Antonio Conte a bien ciblé Alvaro Morata pour prendre la relève de Diego Costa sur le long terme. L'Espagnol, qui est passé à la Juventus juste après le départ de Conte des Bianconeri, est retourné cet été au Real Madrid, où il se contente d'un rôle de remplaçant de luxe (5 buts en 12 matches de Liga). L'été dernier, Conte s'était déjà penché sur le cas Morata.



Notre avis : Morata sera une piste crédible cet été si Costa quitte Chelsea.

Alvaro Morata buteur pour le Real Madrid contre le Deportivo Leganes en Liga le 6 novembre 20166, 2016AFP

Non, Louis Van Gaal n'est pas à la retraite

Contrairement à la version avancée hier par De Telegraaf, Louis Van Gaal n'a pas encore tiré un trait définitif sur sa carrière d'entraîneur. "Je ne suis pas à la retraite", a ainsi assuré le Néerlandais sur les ondes de la Cadena SER. "Je prends une année sabbatique et je déciderai ensuite si je continue ou non. Il y a de grandes chances que j'arrête, mais rien de définitif pour le moment." Âgé de 65 ans, LVG est libre depuis son départ de Manchester United en mai dernier.



Notre avis : tout dépendra des opportunités qui se présenteront à lui à l'issue de son année sabbatique.

L'OM aurait aussi des vues sur Nicolas Pépé

Capable d'évoluer en pointe comme sur un côté, l'attaquant ivoirien d'Angers Nicolas Pépé (21 ans) plaît à de nombreux clubs, dont l'OL et le LOSC. Mais selon France Football, l'OM est également intéressé et serait disposé à tenter sa chance cet hiver. Actuellement, le joueur dispute la CAN au Gabon.



Notre avis : pas surprenant que l'Ivoiren plaise à l'OM, mais il n'est sans doute pas la priorité marseillaise du moment.

L'OGC Nice blinde son goleador Alassane Plea

Auteur de 12 buts avec l'OGC Nice cette saison, Alassane Plea a prolongé son contrat jusqu'en 2021 selon Nice-Matin. La clause "de valorisation" du buteur des Aiglons serait au passage passée de 40 à 50 millions d'euros. Rappelons que ces clauses, qui s'assimilent à des clauses libératoires, sont signées sous seing privé, devant un notaire, mais n'ont aucune valeur aux yeux de la LFP.



Notre avis : Nice envoie un signal fort aux courtisans de Plea, qui seront sans doute très nombreux l'été prochain.

Auteur d'un triplé, Alassane Pléa a brillé à Metz avec l'OGC Nice.AFP

Dijon recrute un international sud-coréen !

Seizième de Ligue 1, Dijon a annoncé ce lundi soir l'arrivée de l'international sud-coréen Kwon Chang-Hoon pour trois ans et demi. Milieu de terrain gaucher polyvalent de 22 ans, ce dernier est présenté comme un grand espoir du football asiatique. Il compte déjà 8 sélections avec la Corée du Sud et évoluait jusqu'ici aux Suwon Samsung Bluewings.

Notre avis : joli coup médiatique réalisé par Dijon, qui va faire parler de lui en Asie.

Diedhiou n'a pas encore signé en Chine...

Annoncé tout proche de la Chine, l'attaquant d'Angers Famara Diedhiou pourrait finalement rester au SCO. "Il n'y a ni accord avec le club, ni envie du joueur de partir", a ainsi assuré Olivier Pickeu, manager général d'Angers, à Ouest-France. L'Equipe écrivait ce matin que l'attaquant sénégalais, qui se trouve actuellement à la CAN, était proche d'être transféré au Guizhou Hengfeng (D2 chinoise) pour 7 millions d'euros.



Notre avis : si elle existe vraiment, l'offre chinoise sera difficile à refuser pour Angers.

Bodmer pourrait retrouver Kombouaré à Guingamp

Libre depuis son départ de Nice, Mathieu Bodmer a été associé à plusieurs clubs de Ligue 2 ces derniers jours (Brest, Red Star, Auxerre) mais discuterait actuellement avec l'En Avant de Guingamp selon l'Equipe. Le milieu de terrain de 34 ans pourrait retrouver en Bretagne Antoine Kombouaré, qui l'avait recruté au PSG en 2010.



Notre avis : la destination la plus intéressante sur le papier pour Bodmer.

Mathieu Bodmer (Nice) face à l'OMPanoramic

Belfodil à Everton, c'est mort

Proche des Toffees la semaine dernière, Ishak Belfodil ne devrait finalement pas rejoindre le club anglais selon la Dernière Heure. Le média belge explique que les négociations entre les trois parties ont été rompues ce mardi soir, à cause de l’interférence de plusieurs intermédiaires dans le dossier. Sauf nouveau rebondissement, le buteur franco-algérien devrait rester au Standard de Liège au moins jusqu'en fin de saison.



Notre avis : dommage pour l'ancien Lyonnais, qui rêvait de Premier League.

La Juventus boucle l'arrivée d'un nouvel espoir italien

Prometteur ailier italien de 19 ans, Riccardo Orsolini va s'engager demain à la Juventus jusqu'en 2021 mais finira la saison en prêt à Ascoli, en Serie B, où il évolue actuellement. Tout est bouclé selon la presse italienne, il ne manque plus que la visite médicale et l'officialisation de l'opération par les clubs concernés.



Notre avis : à l'instar de Mattia Caldara, un recrutement intelligent de la part de la Juventus, qui mise aujourd'hui sur un talent de demain.

Ilori quitte Liverpool et rebondit en D2 anglaise

Liverpool cherchait à se débarrasser cet hiver de son défenseur portugais Tiago Ilori, notamment passé par Bordeaux (2014-2015). C'est désormais chose faite puisque le joueur de 23 ans a été transféré à Reading (D2 anglaise) jusqu'en 2020 contre environ 4 millions d'euros.



Notre avis : une libération pour Liverpool, mais surtout pour le joueur, qui va pouvoir reprendre le fil de sa carrière.