Herrera, Mandzukic, Barkley, Doria : les 10 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Après son prêt à Valence, Mangala "est sur le marché"

Prêté avec option d'achat à Valence, où il a disputé 33 matches cette saison, Eliaquim Mangala ne devrait a priori pas poursuivre l'aventure au sein du club espagnol. Pas sûr non plus que Pep Guardiola mise sur lui la saison prochaine. Un départ de Manchester City, où il est sous contrat jusqu'en 2019, est donc d'actualité. "J'ai envie de croire que je peux convaincre Guardiola. Mais, aujourd'hui, je suis sur le marché, il va y avoir des offres cet été", a ainsi reconnu le défenseur central français de 26 ans dans un entretien accordé à L'Equipe.

Notre avis : Mangala ne devrait en effet pas manquer de courtisans cet été. A lui de faire le bon choix pour gagner sa place pour le Mondial 2018.

L'Inter Milan négocie pour Diakhaby et Dalbert

Après les rumeurs Tolisso, Krychowiak ou encore Lemar, la Gazzetta dello Sport annonce un intérêt de l'Inter Milan pour Mouctar Diakhaby (OL) et Dalbert Henrique (OGC Nice), le tout sur fond de possible arrivée de Luciano Spalletti sur le banc intériste. Le quotidien au papier rose explique ainsi que le jeune défenseur lyonnais a tapé dans l'oeil de l'actuel coach de la Roma en Ligue Europa. L'Inter proposerait entre 13 et 15 millions à l'OL, qui réclamerait 20 millions. Concernant le latéral gauche brésilien, ce dernier serait d'accord pour rejoindre l'Inter, mais Nice n'est pas vendeur et aurait déjà refusé une première offre du club italien.

Notre avis : Diakhaby n'a qu'une saison en pro dans les jambes et aurait tout intérêt à rester encore à l'OL. Pour Dalbert, logique que sa belle saison attire l'attention, mais en cas de départ de Nice, on le voit plus rejoindre un club jouant l'Europe.

La joie de Mouctar Diakhaby (Lyon) après son but contre la RomaAFP

Doria sur le départ de l'OM

Titulaire en début de saison, Doria a ensuite perdu sa place et a peu de chance de la retrouver au vu des ambitions défensives marseillaises sur le marché des transferts. Une réalité dont a bien conscience l'agent du défenseur brésilien, qui a confié dans l'Equipe qu'il espérait "pouvoir trouver un bon transfert pour Doria, comme pour l'OM". Un départ en Espagne, en Italie ou en France est privilégié.

Notre avis : Dommage, on aurait bien aimé voir ses retrouvailles avec Bielsa la saison prochaine.

Herrera dans les bagages barcelonais de Valverde ?

MVP de la finale de Ligue Europa remportée mercredi par Manchester United, Ander Herrera est en fin de contrat à Manchester United en 2018. Une échéance qui pousserait le FC Barcelone à s'intéresser de près au milieu espagnol, d'autant que son ancien coach à Bilbao, Ernesto Valverde, est pressenti pour débarquer sur le banc du Barça. Selon Sport, qui en fait sa Une ce jeudi, Jose Mourinho souhaite toutefois absolument conserver son joueur et aurait demandé à ses dirigeants de le prolonger coûte que coûte.

Notre avis : Bonne idée sur le papier. Tant qu'il n'a pas prolongé, tout est possible.

Everton contraint de vendre Barkley cet été ?

En fin de contrat en 2018 avec Everton, Ross Barkley n'a toujours pas trouvé d'accord avec son club formateur pour prolonger. Selon le Mirror, les Toffees estiment avoir fait le nécessaire en proposant le plus gros salaire de l'histoire du club à leur milieu de terrain. Ce dernier n'acceptant pas leur proposition, les dirigeants d'Everton se seraient résolus à le vendre cet été, afin qu'il ne parte pas gratuitement dans un an. Reste que selon le tabloïd, Everton réclame 58 millions d'euros pour la dernière année de contrat de son international anglais. Un montant qui pourrait dissuader les courtisans du joueur, parmi lesquels Tottenham et Manchester United.

Notre avis : Chaque partie défend ses intérêts. Une chose est sûre, le temps joue en faveur du joueur. S'il est décidé à ne pas prolonger, Everton va devoir revoir ses prétentions à la baisse, sous peine de perdre gratuitement son joueur dans un an.

Hamouma et Baysse dans le viseur du TFC

Toulouse ne manque pas d'idées. Selon l'Equipe, le TFC s'intéresse à Romain Hamouma, en fin de contrat en 2018 avec l'ASSE, ainsi qu'à Paul Baysse, qui a annoncé qu'il allait quitter Nice cet été, faute d'accord avec ses dirigeants pour prolonger. Selon La Dépêche du Midi, Baysse ne souhaite toutefois pas jouer les doublures de la paire Diop-Jullien. Son arrivée serait ainsi conditionnée à un départ de l'un de ces deux éléments.

Notre avis : Sportivement, on ne voit pas trop pourquoi Hamouma quitterait Saint-Etienne pour Toulouse. Baysse étant sans club, la piste toulousaine a plus de sens, Diop et Jullien ayant en plus des chances d'être très courtisés cet été.

Vidéo - Baysse : "Je n'ai pas senti l'envie des dirigeants de prolonger l'aventure avec moi" 01:24

Mbaye Niang ne veut pas rester à Watford

Prêté avec option d'achat à Watford en janvier dernier, Mbaye Niang n'a marqué que deux buts avec les Hornets. Si le club anglais s'est maintenu en Premier League, l'attaquant français du Milan a fait savoir au propriétaire du club anglais qu'il ne souhaitait pas rester en Angleterre. Une information de Sky Sports, qui précise que le départ de Walter Mazzarri n'est pas étranger dans cette décision de l'ancien Caennais.

Notre avis : A 22 ans, il serait temps pour Niang de se stabiliser dans un club.

Lucas Digne n'envisage pas un départ du Barça

Doublure de Jordi Alba au Barça, Lucas Digne envisage-t-il de quitter la Catalogne cet été pour garder la confiance de Deschamps en vue du Mondial 2018 ? Non à en croire le principal intéressé, satisfait de sa saison barcelonaise : "J’ai eu la chance de jouer 26 matchs dans le plus grand club du monde. C’est quelque chose d’important à mon âge et pour une première saison. Quand vous êtes dans le plus grand club du monde, vous n’avez pas envie de changer de club !", a-t-il confié à Equinox Magazine. Récemment, la presse catalane spéculait sur une volonté du Barça de recruter un défenseur central capable de jouer aussi latéral gauche.

Notre avis : Sa récente convocation en équipe de France, en l'absence de Kurzawa, l'a sans doute conforté dans son idée. Son beau contrat à Barcelone aussi.

Samuel Umtiti et Lucas Digne au FC Barcelone - 2016Panoramic

Gaspar va bien quitter l'OL pour Monaco

Comme annoncé par l'Equipe au début du mois, Jordy Gaspar (20 ans) est sur le point de signer son premier contrat professionnel avec l'AS Monaco. Le quotidien français et RMC affirment ce jeudi qu'un accord total a été trouvé entre l'ASM et le latéral droit de l'OL, qui a passé sa visite médicale. Sur Twitter, Jean-Michel Aulas a plus ou moins confirmé l'information, ajoutant que Monaco allait "l'envoyer à Bruges en deuxième division" belge. Le président lyonnais parlait sans doute du Cercle Bruges, club qu'a racheté Monaco au début du mois. Le président lyonnais a aussi répondu à un twittos qui regrettait ce départ que "Jallet et Rafael sont compétitifs et plus forts que Jordy".

Notre avis : Aulas l'a mauvaise, et ce n'est pas très surprenant vu son passif avec l'AS Monaco.

Mandzukic prolonge à la Juventus Turin

Brillant cette saison à un poste qui n'est pas le sien, Mario Mandzukic a été récompensé par une prolongation de contrat d'un an. L'avant-centre croate de 31 ans, envoyé sur l'aile gauche par Allegri, est désormais lié avec la Juventus Turin jusqu'en 2020.