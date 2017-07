Iniesta minimise l'incident avec Semedo, Suarez attend une clarification de Neymar

Le capitaine a bien tenté d'éteindre l'incendie. Mais de nombreuses vidéos ayant été diffusées, Andrés Iniesta n'a pu que minimiser l'altercation qui a opposé Neymar à Nelson Semedo lors d'un entraînement du FC Barcelone. "C'est vrai, il s'est passé quelque chose, mais cela arrive à l'entraînement", a expliqué Iniesta en conférence de presse, confirmant ainsi les informations de la presse britannique selon laquelle Neymar et la recrue Nelsen Semedo en sont brièvement venus aux mains la veille à l'entraînement.

Le vestiaire du Barça sous tension avant le Clasico

"Tout ce qui est dit et écrit sur Neymar en ce moment est amplifié, encore une fois, ce genre d'incident arrive", a poursuivi Iniesta, à la veille du Clasico contre le Real Madrid à Miami dans le cadre de l'International Champions Cup, un tournoi de préparation réunissant les plus grands clubs européens. Le milieu de terrain a assuré que tous les joueurs du Barça espéraient que Neymar n'allait pas céder aux sirènes du PSG qui est prêt à lui offrir un salaire annuel de 30 millions d'euros. "C'est une décision qu'il doit prendre seul, mais nous voulons qu'il reste", a-t-il expliqué.

"Il vaut plus que 200 ou même 300 millions d'euros, son style de jeu convient parfaitement à notre équipe et il ne peut que progresser en restant avec nous", a poursuivi Iniesta. Depuis son arrivée aux Etats-Unis, Neymar, 25 ans, a marqué les trois buts de son équipe qui a battu tour à tour la Juventus Turin (2-1) puis Manchester United (1-0). "Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, il apporte tant à notre équipe et j'espère qu'il va rester encore longtemps avec nous", a conclu Iniesta.

Vidéo - Iniesta : "Je préfère garder Neymar plutôt que récupérer 200 ou 300 millions" 00:59

"Plus tôt il clarifiera la situation, mieux cela sera"

L'uruguayen Luis Suarez qui forme avec Neymar et Lionel Messi la "MSN", le trident offensif le plus redouté d'Europe, a de son côté espéré que le buteur brésilien allait rapidement mettre un terme à toutes ces rumeurs. "Plus tôt il clarifiera la situation, mieux cela sera pour nous et pour lui, il faudra qu'il parle quand il se sentira prêt et je lui apporterai mon soutien en tant que coéquipier", a déclaré Suarez. "Cela ne va pas affecter notre entente, nous voulons qu'il reste", a conclu l'attaquant uruguayen.

Neymar a participé vendredi en fin de matinée à Miami à une opération de promotion pour son équipementier Nike qui dévoilait de nouvelles chaussures de foot portant le nom de la star de la Seleçao. Il a signé des autographes et échangé quelques mots avec des centaines de fans, mais n'a pas évoqué son avenir ou son éventuelle transfert vers le Paris Saint-Germain.