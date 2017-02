Isco, Dortmund, Sampaoli : les 9 infos mercato qui vous ont échappé mardi

Isco sur le départ du Real Madrid

Rarement titulaire au Real Madrid, Isco a décidé de changer d'air cet été, selon Marca. Le quotidien madrilène ajoute que le milieu de terrain espagnol, sous contrat jusqu'en 2018, pourrait rejoindre Manchester City, déjà intéressé au moment de son départ de Malaga en 2013. Chelsea, et dans une moindre mesure la Juventus, seraient également sur le coup tandis que la piste menant au Barça est aussi évoquée, même si elle semble difficilement réalisable.

Notre avis : difficile malgré son talent évident de se faire une place au Real. Son profil collerait bien à ce que recherche Guardiola au milieu.

Joe Hart autorisé à rejoindre un top club anglais ?

Pas dans les plans de Pep Guardiola, Joe Hart a été prêté au Torino cette saison. Et contrairement à ce qui avait circulé il y a quelques semaines, Manchester City ne serait pas contre l'idée de vendre son gardien de 29 ans à un club de Premier League du haut de tableau. C'est du moins ce qu'affirme le Times, qui ajoute que les Citizens réclameront par contre au moins 23,5 millions d'euros pour l'international anglais, associé notamment à Arsenal et Liverpool.

Notre avis : son départ de City semble inéluctable, reste à savoir si un club de Premier League mettra autant d'argent sur la table.

Le Borussia Dortmund aurait bouclé le transfert estival de Dahoud !

Insatiable BvB ! Après Christian Pulisic, Ousmane Dembélé, Emre Mor et plus récemment Alexander Isak, pour ne citer qu'eux, le Borussia Dortmund serait en passe de boucler le recrutement d'un nouveau grand espoir de la planète foot. Selon Bild, le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach, Mahmoud Dahoud (21 ans), aurait décidé de rejoindre les Marsupiaux l'été prochain malgré l'intérêt de nombreux autres cadors européens. La publication allemande ajoute que Dortmund devrait lever sa clause libératoire estimée à 10 millions d'euros.

Notre avis : un recrutement intelligent qui s'inscrit dans la lignée de la politique sportive menée par le Borussia Dortmund ces dernières années.

Mahmoud DahoudImago

Un club chinois offre 45 millions d'euros pour Mitroglou

Plus qu'une semaine avant la fermeture du marché des transferts en Chine. En attendant, les rumeurs vont bon train et le Tianjin Quanjian continue sa quête d'un buteur. Selon le média grec Contra, largement relayé par la presse portugaise, le club entraîné par Fabio Cannavaro proposerait 45 millions d'euros au Benfica Lisbonne pour son buteur grec Konstantínos Mitroglou, soit le montant de sa clause libératoire. Auteur de 20 buts cette saison avec les Aigles, Mitroglou ne serait toutefois pas emballé par le challenge chinois précise le média grec.

Notre avis : il s'éclate à Lisbonne et a un huitième de finale retour de Ligue des champions à jouer, la Chine attendra.

L'Atlético Madrid serait en pole pour Tielemans

Grand espoir du football belge, Youri Tielemans réalise une énorme saison avec Anderlecht. Du haut de ses 19 printemps, le milieu de terrain des Mauves a déjà inscrit 16 buts et délivré 9 passes décisives depuis l'été dernier. Le week-end passé, il s'est offert deux buts fabuleux face à Ostende, le premier d'une frappe du droit chronométrée à 111 km/h, le second d'un missile du gauche flashé à 128 km/h. Pour la Dernière Heure, il n'y a pas de doute, Tielemans ne sera plus à Anderlecht la saison prochaine et l'Atlético Madrid est sa destination la plus crédible.

Notre avis : le club madrilène a besoin de sang neuf au milieu et suit Tielemans depuis longtemps. Il lui faudra toutefois sortir le chéquier.

Youri Tielemans (Anderlecht)AFP

Cédric Soares au Barça cet été ?

En quête d'un latéral droit de dépannage pour finir la saison, le FC Barcelone a aussi l'ambition de recruter un joueur plus confirmé à ce poste l'été prochain. Selon le Daily Telegraph, le latéral droit portugais de Southampton, Cédric Soares (25 ans), est sur les tablettes du club catalan. Champion d'Europe avec le Portugal l'été dernier, l'ancien joueur du Sporting CP est sous contrat jusqu'en 2020 avec les Saints, où il est titulaire.

Notre avis : il a le profil pour plaire au Barça, qui semble toutefois avoir d'autres priorités à ce poste (João Cancelo de Valence notamment).

Séville a proposé un an de plus à Sampaoli

Annoncé comme un candidat crédible à la succession de Luis Enrique au FC Barcelone, Jorge Sampaoli n'est pas encore parti du Séville FC. "Nous voulons qu'il reste", a ainsi confié le président du club andalou, José Castro, sur les ondes de la Cadena SER, avant d'ajouter : "Son jeu offensif nous rend heureux, nous lui avons offert une année supplémentaire de contrat". Actuellement, l'entraîneur argentin est sous contrat jusqu'en 2018.

Notre avis : Séville a raison de montrer de l'affection à son entraîneur, qui sera très courtisé dans les prochains mois.

Jorge Sampaoli sur le banc de SévilleAFP

Eusebio Sacristan prolonge son contrat à la Real Sociedad

Débarqué en novembre 2015 sur le banc de la Real Sociedad, Eusebio Sacristan était en fin de contrat au 30 juin. Ses bons résultats à la tête du club basque, actuellement 5e de Liga, lui ont permis de signer un nouveau bail jusqu'en juin 2019.

Notre avis : une prolongation plus que méritée pour l'ancien coach du Barça B et du Celta Vigo.

Rayo Vallecano se sépare de Ruben Baraja

Trois mois et demi après sa nomination, Ruben Baraja a lui été démis de ses fonctions d'entraîneur du Rayo Vallecano. A sa tête, le club madrilène aura glané 13 points en 13 journées pour un bilan de trois victoires, quatre nuls et six défaites. Comme à son arrivée, le club est 16e de la deuxième division espagnole.