James, Delort, Rennes : Les 9 infos mercato qui vous ont échappé ce jeudi

Chicharito disponible pour 25 millions d'euros

Le Bayer Leverkusen est lassé de l'individualisme de Javier Hernandez. Il a donc décidé de le laisser partir cet hiver en cas d'offre d'au moins 25 millions d'euros, selon SportBild. Auteur de 5 buts en Bundesliga en début de saison, le "petit pois" n'a plus trouvé le chemin des filets depuis le 1er octobre, mais reste une valeur sûre du football européen.

Notre avis : le PSG, qui cherche une doublure à Cavani, ou l'OM, qui a besoin de noms pour lancer son projet, doivent se pencher sur son cas.

James Rodriguez va rester au Real Madrid cet hiver

Auréolé d'un joli doublé face à Séville hier soir en Coupe du Roi (3-0), James Rodriguez a lâché après la rencontre qu'il ne souhaitait pas quitter le Real Madrid, lui qui avait pourtant suggéré le contraire à l'issue du Mondial des Clubs, qu'il avait vu depuis le banc.

Notre avis : interdit de recrutement cet hiver, le Real Madrid ne l'aurait de toute façon jamais laissé partir en janvier. Son temps de jeu en deuxième partie de saison conditionnera son mercato d'été.

Depay toujours dans les petits papiers de Nice ?

"Ce n'est pas envisageable. Je peux vous l'assurer. On n'a pas le budget. On a regardé avec Manchester mais nous voulions un prêt et eux un transfert", assurait mardi sur RMC le président niçois Jean-Pierre Rivère. Dans son édition du jour, Nice-Matin affirme pourtant que le Néerlandais de Manchester United est toujours la piste prioritaire des Aiglons et qu'un prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros pourrait suffire.

Notre avis : l'idée est belle mais injouable financièrement. On voit plus Depay rebondir à Everton, qui le courtise également.

Memphis Depay avec Manchester UnitedEurosport

Sanson, l'étranger plutôt que l'OM ?

Selon La Provence, le très courtisé milieu de terrain montpelliérain hésite entre un départ dans un club français plus huppé (l'OM ?) ou le grand saut vers l'étranger. "Je pense qu'il partira à l'étranger", suggère son président Louis Nicollin, cité par le journal provençal. "L'AS Roma ? Ce n'est pas un grand club. Il y en a des plus gros. On attend, on va voir, on n'est pas pressé", a ajouté Loulou, dans son style légendaire.

Notre avis : Nicollin fait monter les enchères et il a bien raison au vu les nombreux clubs intéressés par son joueur.

Un attaquant belge d'Everton dans le viseur de l'OM, mais pas que

Révélé mercredi par Foot01, l'intérêt de l'OM pour l'attaquant belge d'Everton David Henen (20 ans) est confirmé par RMC. Aucun accord n'aurait été trouvé, mais le club phocéen aurait déjà transmis une offre aux Toffees pour ce joueur évoluant avec la réserve du club anglais. Le LOSC, le Stade Rennais mais aussi des clubs allemands seraient également sur le coup.

Notre avis : bien que décrit comme prometteur, on a du mal à croire que David Henen puisse apporter quelque chose à l'OM Champions Project cet hiver. On le voit beaucoup plus signer au LOSC par exemple.

Van der Wiel se dirige vers une destination exotique

Six mois après son départ du PSG, Gregory Van der Wiel pourrait déjà quitter Fenerbahçe. Selon Voetbal International, le latéral droit néerlandais négocie avec le club émirati d'Al-Wahda, dont il a vu le dernier match depuis les tribunes.

Notre avis : il n'était plus titulaire en Turquie et fait le choix du porte-feuille. Dans l'air du temps.

Andrea Raggi face à Gregory van der Wiel lors de Monaco-FenerbahçeAFP

Plutôt le Stade Rennais que Lorient pour Delort

Champion du Mexique (du tournoi d'ouverture) avec les Tigres, Andy Delort ne s'est pas imposé dans l'écurie d'André-Pierre Gignac et pourrait partir sous forme de prêt dès cet hiver. Annoncé à Lorient, l'ancien buteur de Caen aurait choisi de rebondir au Stade Rennais selon Ouest-France.

Notre avis : Rennes va perdre Giovanni Sio (CAN) et ferait assurément un joli coup en récupérant un Andy Delort revanchard.

Une piste en moins pour le banc du LOSC

Pour son futur banc, le LOSC de Gérard Lopez rêve de Marcelo Bielsa mais étudie d'autres pistes. Celle menant à Marco Silva est à oublier. L'entraîneur portugais passé par l'Olympiakos et le Sporting a signé à Hull City, qu'il va tenter de maintenir en Premier League.

Notre avis : ceux qui rêvent de voir El Loco débarquer à Lille ont une raison de plus d'y croire.

Nantes prolonge sa pépite

Champion d'Europe U19 l'été dernier, Amine Harit a prolongé son contrat d'un an avec le FC Nantes, soit jusqu'en 2020. Cette saison, le prometteur milieu de terrain a disputé 17 matches de Ligue 1, dont 15 en tant que titulaire.