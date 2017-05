James, Sakho, Belotti, PSG : les 10 infos mercato qui vous ont échappé mardi

James Rodriguez à Manchester United, c'est pour dimanche ?

Nous vous en parlions lundi, James Rodriguez pourrait quitter le Real Madrid cet été, direction Manchester United. Une information confirmée par de nombreux médias européens ce mardi, pas tous d'accord par contre sur le possible montant du transfert. Marca pense ainsi que le club merengue réclamera 75 millions d'euros, tandis que Sky Sports croit savoir que le Real lâchera son Colombien en cas d'offre de 58 millions d'euros. En Colombie justement, Caracol Radio assure en tout cas que le transfert de James Rodriguez à Manchester United est en très bonne voie et sera officialisé dès dimanche, à l'issue de la dernière journée de Liga.

Notre avis : Ce transfert est de plus en plus chaud, mais il serait surprenant qu'il soit officialisé avant la finale de la Ligue des champions, le 3 juin prochain.

Vinicius prolonge à Flamengo... pour mieux signer au Real Madrid

Comme annoncé il y a quelques jours par GloboEsporte, Vinicius Junior a bien prolongé son contrat avec Flamengo, qui en a profité pour lui augmenter son salaire et faire passer sa clause libératoire de 30 à 45 millions d'euros. Une prolongation qui était convenue avec le Real Madrid, disposé à payer 45 millions pour s'attacher les services de l'attaquant brésilien de 16 ans, qui a fait ses grands débuts en professionnel le week-end dernier et devrait rester à Flamengo jusqu'en 2018.

Notre avis : Un pari sur l'avenir à 45 millions, c'est osé.

Jesé Rodriguez veut rester à Las Palmas

Prêté à Las Palmas par le PSG depuis l'hiver dernier, Jesé Rodriguez a évoqué son avenir au micro de la chaîne espagnole Canarias en Hora : "Je suis un joueur du PSG et il me reste quatre ans de contrat. Je ne sais pas ce qu'il va se passer", a-t-il d'abord rappelé, avant d'ajouter : "Bien sûr que j'aimerais rester à Las Palmas. Mais c'est du 50-50. La moitié de la décision m'appartient, l'autre appartient au PSG."

Notre avis : Sauf rebondissement, le PSG ne comptera pas sur Jesé Rodriguez la saison prochaine. Reste à savoir si Las Palmas a les moyens d'assumer son transfert ou si le PSG acceptera de le prêter de nouveau.

Le PSG serait toujours intéressé par Perisic

Déjà évoquée en décembre dernier par France Football, avant la signature de Julian Draxler, la piste Perisic au PSG est ressortie ce mardi par La Gazzetta dello Sport. Le quotidien sportif italien assure ainsi que le club francilien "s'est immiscé avec autorité dans la course à sa venue" et qu'il serait disposé à accepter les demandes de l'Inter Milan, qui réclamerait entre 55 et 60 millions d'euros pour son ailier croate.

Notre avis : Perisic est à vendre, ce n'est pas nouveau. Aucun intérêt en revanche pour le PSG de débourser une telle somme à un poste déjà bien fourni. On ne croit pas à cette rumeur.

Ivan PerisicImago

Gomis disponible pour 3 millions d'euros ?

En dévoilant il y a quelques jours qu'il ne serait jamais une doublure, Bafétimbi Gomis a semé le trouble concernant son avenir marseillais, l'OM étant en quête d'un buteur de renom pour cet été. Selon La Provence, un transfert définitif de Gomis à Marseille n'est toutefois pas à exclure. Andoni Zubizarreta aurait ainsi rencontré récemment les représentants de son capitaine et devrait prochainement transmettre une offre à Swansea, prêt à libérer son buteur contre une somme comprise entre 2 et 3 millions d'euros. Fenerbahçe s'intéresserait aussi à l'attaquant marseillais, auteur de 19 buts en Ligue 1 cette saison.

Notre avis : Réussir à conserver Gomis contre trois millions d'euros serait une superbe affaire pour l'OM, mais c'est encore loin d'être fait, car il faudra convaincre le joueur de préférer un rôle de doublure à Marseille plutôt qu'un dernier gros contrat à l'étranger.

Liverpool réclame 35 millions d'euros pour Sakho

Pas dans les plans de Klopp à Liverpool, Mamadou Sakho est parti se relancer l'hiver dernier du côté de Crystal Palace, où il s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable avant sa blessure face à Tottenham, à la fin du mois d'avril. Selon le Guardian, les Reds vont tenter de le vendre cet été et réclameront au moins 35 millions d'euros. Crystal Palace aimerait notamment recruter le défenseur central français, également associé à Southampton, des clubs italiens et Nice.

Notre avis : 35 millions, cela semble énorme, mais certains clubs anglais sont capables de mettre une telle somme. Pour Nice, cela semble bien trop cher.

Mamadou SakhoPanoramic

L'Atlético ouvert à un départ de Gameiro...

Le quotidien madrilène AS s'intéresse au mercato estival de l'Atlético ce mardi et avance que le club madrilène ne retiendra pas Kevin Gameiro cet été. Auteur de 16 buts cette saison avec les Matelassiers, l'attaquant français n'aurait tout simplement pas convaincu Diego Simeone, en quête d'un nouveau numéro neuf pour accompagner Antoine Griezmann (voir ci-dessous). Rappelons que l'Atlético est interdit de recrutement pour le moment, mais pourrait voir sa suspension levée d'ici la fin du mois.

Notre avis : Si l'Atlético est autorisé à recruter cet été et conserve Griezmann, un départ de Gameiro n'est pas à exclure.

... et prêt à mettre 60 millions sur Belotti

En parallèle de cette information sur Gameiro, la Cadena COPE assure que Diego Simeone a fait de Diego Costa sa priorité estivale en attaque. Conscient toutefois qu'il sera difficile de rapatrier le buteur de Chelsea, également courtisé en Chine, l'Atlético réfléchirait à des alternatives. Et selon la radio espagnole, il ne s'agirait pas d'Alexandre Lacazette, ni d'Alexis Sanchez, mais d'Andrea Belotti, le buteur du Torino (25 buts en Serie A cette saison). Les Colchoneros seraient prêts à offrir 60 millions pour l'international italien, qui dispose d'une clause de 100 millions pour les clubs étrangers.

Notre avis : Belotti, c'est mieux que Gameiro. Par contre, vu les nombreux clubs intéressés, le Torino ne laissera jamais filer son buteur pour 60 millions et tentera d'obtenir une somme proche du montant de sa clause.

Andrea BelottiAFP

Le Betis veut récupérer Nolito en prêt

Placardisé par Guardiola depuis janvier, Nolito confiait au début du mois qu'il souhaitait retrouver du temps de jeu la saison prochaine et n'excluait pas de quitter Manchester City, lui qui rêve de participer à la Coupe du Monde 2018. En Espagne, Canal Sur Radio avance que le Betis Séville aimerait se faire prêter l'ancien ailier du Celta Vigo. Une volonté confirmée par Marca, qui estime toutefois, comme d'autres médias espagnols, que le club andalou aura du mal à assumer le salaire mancunien de Nolito, à moins que Manchester City accepte de prendre en charge une grande partie de ses émoluments, ce qui est peu probable.

Notre avis : L'idée est belle, mais a très peu de chance de se concrétiser. Un prêt ou un transfert estival de Nolito dans un club plus costaud économiquement (que le Betis) est en revanche très probable.

La Premier League ou la Ligue 1 pour Diony

Auteur de 11 buts cette saison en Ligue 1, Loïs Diony confirmait dimanche soir qu'il allait probablement quitter Dijon cet été. Selon l'Equipe, l'attaquant dijonnais de 24 ans a fait de la Premier League sa priorité en cas de départ à l'étranger et a notamment une touche avec Bournemouth. En France, plusieurs écuries de Ligue 1 seraient intéressées, parmi lesquelles Bordeaux, Lille, Toulouse, Saint-Etienne, Nice et Monaco. Dijon aimerait de son côté récupérer entre 10 et 15 millions d'euros dans la transaction.

Notre avis : Vu les exigences de Dijon, son avenir pourrait bien se dessiner de l'autre côté de la Manche.