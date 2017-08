Jean-Michaël Seri et sa clause libératoire, le grand imbroglio

Ce n'est pas le feuilleton Neymar ou Mbappé mais le possible transfert de Jean-Michaël Seri commence à ressembler à une série à rebondissements. Le milieu de terrain de poche, mais surtout de talent, de l'OGC Nice est proche d'un départ vers le FC Barcelone comme le confirment de nombreux médias. Ce lundi, L'Equipe annonce que Seri et son entourage se sont mis d'accord pour un contrat de quatre ans en Catalogne dimanche. Reste encore à trouver un terrain d'entente avec le Gym. Et c'est là que les choses se corsent.

Depuis le début de l'été, le milieu de terrain est annoncé disponible contre le versement de 40 millions d'euros, une somme convenue entre le club français et Seri, à travers une clause libératoire signée sous seing privé. Une aubaine pour le Barça, qui connait bien la problématique de l'absence de négociations lors du paiement d'une telle clause, et qui pensait pouvoir conclure l'affaire promptement. Mais L'Equipe annonce également que cette clause avait des effets dans le temps, ce jusqu'au 15 juillet dernier, la rendant aujourd'hui caduque. Une version démentie par les représentants de Séri dans les médias anglais (The Guardian) et espagnols (Cadena SER).

" Aucune négociation en cours "

Nice ne le laisserait toute façon pas partir en-deça de cette barre des 40 millions, clause ou non. Et si celle-ci n'existe plus, elle pourrait même permettre au dernier 3e de Ligue 1 de faire monter les enchères pour un joueur convoité depuis le début de l'été. D'autant plus qu'en France, une telle clause n'a aucune valeur juridique pour la LFP, au contraire du cas Neymar pour le Barça. La valeur de cette clause tient plus d'un accord moral de principe entre le joueur, son agent et l'OGC Nice.

En attendant le prochain épisode, les dirigeants niçois assurent publiquement ne pas lâcher leur joueur, indispensable dans le jeu et maître à jouer de la formation azuréenne. Pour Sport.es, le directeur sportif du club Julien Fournier est ferme, il n'y a pas de tractations en cours entre Nice et le FC Barcelone et il n'y en aura pas, même pour ces fameux 40 millions. "Nous n'avons eu aucune négociation avec le Barça et à ma connaissance, nous n'allons pas en avoir dans les prochains jours. Ce sont seulement des rumeurs, nous n'avons fixé aucun prix pour Seri."

Dans ce micmac, difficile donc d'y voir clair. Une seule chose semble certaine, Lucien Favre tient à son métronome, comme il l'a répété après la rencontre du week-end contre Guingamp (pendant laquelle le joueur a brillé) : "Je n'imagine pas la vie sans Seri." Le technicien suisse assure même que l'ancien de Paços de Ferreira sera présent mardi pour le barrage retour contre Naples. "On veut faire un grand match et Seri sera là. C’est tout." L'ancien de Mönchengladbach n'est toutefois pas dupe et sait que tout peut changer d'ici à la fin du mercato, dans 10 jours. "On sait que jusqu’au 31 août, 1er ou 2 septembre, tout est possible dans beaucoup de clubs donc on prend ce qui vient et on se réjouit du match de demain." La question est désormais de savoir combien de temps Nice pourra faire durer ces réjouissances.