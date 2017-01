Jesé, Vidal, Niang : les 13 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Jesé Rodriguez se rapproche de Middlesbrough

Malgré sa volonté de rejoindre sa ville natale de Las Palmas, Jesé Rodriguez devrait être prêté à Middlesbrough selon l'Equipe. Son agent négocie depuis hier avec le club anglais, disposé à prendre en charge l'intégralité de son salaire, contrairement au club espagnol : "Jese Rodriguez est un joueur avec lequel j'ai travaillé (au Real Madrid, ndlr) et je sais à quel point il est bon. Le choix de son prochain club sera important et nous espérons que nous allons le convaincre", a confié Aitor Karanka, le coach espagnol de Middlesbrough, ce jeudi en conférence de presse.

Notre avis : s'il ne veut pas cirer le banc du PSG, il va devoir faire le deuil de la piste Las Palmas.

Las Palmas boucle l'arrivée d'Halilovic

Au lendemain du prêt de son attaquant Sergio Araujo à l'AEK Athènes, Las Palmas a confirmé l'arrivée du jeune milieu offensif croate Alen Halilovic (20 ans). L'ancien joueur du Barça, transféré l'été dernier à Hambourg, est prêté 18 mois avec option d'achat au club insulaire.

Notre avis : la Liga est un championnat plus adapté à ses qualités.

Chelsea va s'attaquer à Vidal cet été...

D'après le média chilien El Mercurio, Chelsea va faire une offre cet été pour Arturo Vidal, qui prend actuellement des cours d'anglais... Le milieu de terrain bavarois est ciblé par Antonio Conte, qui l'a eu sous ses ordres à la Juventus. Convaincre le Bayern de le lâcher ne s'annonce cependant pas facile puisque le club bavarois réclamerait pas moins de 65 millions d'euros.

Notre avis : s'il quitte le Bayern cet été, Chelsea sera une destination très crédible.

...et s'apprête à laisser filer Ivanovic en Russie

Pas dans les plans de Conte à Chelsea, où il est en fin de contrat dans six mois, Branislav Ivanovic va signer deux ans et demi au Zenit à en croire le média russe Sport-Express. Le défenseur serbe de 32 ans devrait toucher 5 millions d'euros par an chez l'actuel 2e du championnat russe.

Notre avis : un contrat de cet envergure à son âge et vu sa situation à Chelsea ne se refuse pas.

Le FC Porto blinde Danilo Pereira

Annoncé dans la semaine sur les tablettes d'Arsenal, le milieu défensif portugais Danilo Pereira (25 ans) prolonge à Porto jusqu'en 2022. Sa clause libératoire passe elle de 40 à 60 millions d'euros. Titulaire indiscutable chez les Dragons, Danilo faisait partie de la sélection portugaise qui a remporté l'Euro l'été dernier.

Notre avis : un joueur très courtisé qui rapportera, tôt ou tard, beaucoup d'argent à Porto.

M'Baye Niang débarque en Premier League

Pressenti depuis hier, M'Baye Niang débarque comme convenu à Watford. L'attaquant français de 22 ans de l'AC Milan a été prêté avec option d'achat chez les Hornets où il portera le numéro 21.

Notre avis : il va retrouver plusieurs compatriotes et découvrir un championnat qui fait rêver beaucoup de joueurs.

Formé à l'OL, Mounier va rejoindre l'ASSE

Malgré la réticence de certains supporters, Anthony Mounier devrait bien débarquer à l'ASSE. Un accord a été trouvé entre les Verts et Bologne au sujet d'un prêt avec option d'achat selon Le Progrès. Le milieu offensif formé à l'OL va passer sa visite médicale ce jeudi soir avant de rejoindre demain ses nouveaux partenaires en stage à Blagnac.

Notre avis : choix courageux de la part de Mounier, qui n'aura pas le droit à l'erreur.

Accord entre Toulouse et les Tigres ?

Selon le média mexicain Multimedios Deportes, Toulouse et les Tigres de Monterrey ont trouvé un accord pour le transfert d'Andy Delort. L'ancien Caennais rejoindrait le TFC contre 6 millions de dollars (5,5 millions d'euros).

Notre avis : Delort se rapproche chaque jour un peu plus de la Ville Rose, où son agent et son idole Gignac ont leurs habitudes.

L'ancien Rennais Pitroipa suivi par Nantes

Selon 20Minutes Nantes, le FC Nantes pourrait enregistrer l'arrivée cet hiver de Jonathan Pitroipa, actuellement à la CAN avec le Burkina Faso (il s'est blessé et sera indisponible 15 jours). Le club ligérien suit l'ancien ailier du Stade Rennais, qui évolue aux Emirats arabes unis depuis 2014 à Al-Nasr.

Notre avis : un joueur imprévisible, capable du meilleur comme du pire.

Junior Alonso s'annonce au LOSC

En attendant le passage du LOSC devant la DNCG, prévu pour ce vendredi, le défenseur central paraguayen Junior Alonso (24 ans, 9 sélections) a déjà posé pour la photo avec les couleurs du club lillois. Son club de Cerro Porteño a également confirmé son départ.

Notre avis : il s'agira de la première recrue du projet Lopez, qui avait besoin d'un défenseur central suite au départ de Civelli.

Le Borussia Dortmund prête Subotic à Cologne...

De retour après une opération aux côtes qui l'avait privé de la première partie de saison, le défenseur serbe Neven Subotic est prêté six mois à Cologne par le Borussia Dortmund.

Notre avis : il n'entrait pas dans les plans de Tuchel et voulait partir depuis l'été dernier. Départ logique donc.

...et vend Adrian Ramos en Chine

Doublure d'Aubameyang au Borussia Dortmund, Adrian Ramos a été transféré au club chinois du Chongqing Lifan. Il a été prêté dans la foulée à Grenade, dont le propriétaire est le même que celui du club chinois. Le BvB a récupéré 12 millions d'euros au passage selon la presse allemande.

Notre avis : Dortmund avait anticipé son départ en enrôlant le prometteur Alexander Isak.

Daniel Mancini est Bordelais

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, le transfert de Daniel Mancini (20 ans) aux Girondins de Bordeaux est officiel. Le milieu relayeur argentin a signé jusqu'en 2020 avec les Marine et Blanc. Passé plus jeune par le Proyecto Crecer, la filiale de Bordeaux en Argentine, Mancini arrive en provenance des Newell’s Old Boys.