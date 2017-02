La Juventus officialise le transfert d'Hernanes en Chine

Hernanes file en Chine. Comme pressenti depuis plusieurs jours, le milieu de terrain brésilien de 31 ans s'est engagé en faveur du Hebei China Fortune de Manuel Pellegrini et Ezequiel Lavezzi.

La Juventus Turin a officialisé son départ ce jeudi en donnant les détails économiques de l'opération : le "prophète" est ainsi transféré pour 8 millions d'euros, plus 2 millions de bonus. Débarqué à Turin en août 2015 contre environ 11 millions d'euros, l'ancien joueur de la Lazio Rome et de l'Inter Milan aura porté le maillot bianconero a 37 reprises, pour un bilan de deux buts et une passe décisive.