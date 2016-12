La L1 a (au moins) 11 bonnes affaires qui l'attendent en Liga au mercato

Gardiens

Mat Ryan (Valence)

L’Australien a joué de malchance sur les bords du Turia. Arrivé pour pallier la blessure longue durée de Diego Alves, il s’est blessé à son tour et a vu le canterano Jaume Domenech lui passer devant. Avec le retour du Brésilien, leader du vestiaire, Ryan ronge son frein depuis plus d’un an et attend janvier avec impatience pour retrouver un poste de titulaire.

Et aussi...

Carlos Kameni étrangement devenu remplaçant à Málaga et Salvatore Sirigu qui mérite bien mieux que de se morfondre sur le banc du FC Séville.

Défenseurs centraux

Florian Lejeune (Éibar)

Surnommé le mur de Mendilibar, l’ancien Istréen s’est immédiatement imposé en défense centrale. Elu meilleur défenseur de Segunda 2015-2016 avec Girona, le Français a la cote. A priori, un départ n’est pas à l’ordre du jour mais l’OM veut remplumer son arrière-garde et Lejeune est une solution moins onéreuse qu’Aymen Abdennour qui, de toutes façons, de devrait pas bouger de Valence.

Daniele Bonera (Villarreal)

L’ancien Milanais n’a pas joué un match de la saison avec le Sous-Marin jaune et à 35 ans, sa carrière est derrière lui. Néanmoins, une pige pour encadrer le vestiaire, ça se tente davantage que Martín Demichelis, dans la même situation que l’Italien à l’Espanyol.

Daniele Bonera (Villarreal)Panoramic

Et aussi...

Matthieu Saunier titulaire indiscutable depuis le retour de Lucas Alcaraz sur le banc de Granada et Bakary Koné mis au placard depuis la 10e journée par Juande Ramos après 7 titularisations.

Latéral droit

Aleix Vidal (FC Barcelone)

Le Catalan n’a pas su s’imposer au Barça où il a dû attendre 6 mois sans jouer en raison de l’interdiction de recrutement qui frappait les Culés. Sa relation avec Luis Enrique est délétère. Cela dit, l’ancien Sevillista a du ballon et est loin d’être perdu pour le football. Il a besoin d’être relancé.

Et aussi...

Dimitri Foulquier qui vit une 4e saison à Granada en dents de scie mais qui mériterait d’être revu en L1.

Latéral gauche

Benoît Tremoulinas (FC Séville)

Blessé pendant 7 mois (genou gauche), l’ancien Bordelais n’a pas encore joué cette saison sous les ordres de Jorge Sampaoli. Avec l’explosion de Sergio Escudero récemment convoqué avec la Roja, le couloir gauche paraît bouché. De retour à l’entraînement depuis fin novembre, il pourrait retourner chez les Girondins.

Benoît Trémoulinas (FC Séville)AFP

Et aussi...

Antonio Rukavina, barré à Villarreal par Jaume Costa et pas utilisé par Fran Escribà.

Milieux défensifs

Alfred N’diaye (Villarreal)

Proche de signer à l’OM dans les derniers jours du mercato estival, l’ancien joueur du Betis bénéficie de peu de minutes, d’autant que la ligne de 4 du submarino amarillo est exceptionnelle.

Ander Iturraspe (Athletic Bilbao)

Longtemps, Marcelo Bielsa a espéré le recruter à l’OM. A l’époque, le Basque était indéboulonnable. Or cette saison, Iturraspe recule petit à petit dans la hiérarchie et Ernesto Valverde a confirmé à demi-mot qu’il s’agit d’une décision technique. C’est peut-être le bon coup de janvier, certainement plus pertinent et nettement moins cher qu’Iker Muniain et sa clause de 45 millions d’euros.

Et aussi...

Esteban Granero (30 ans, Real Sociedad) dont l’intelligence sur et en dehors du terrain aiderait pas mal de clubs français.

Esteban Granero, à droite, en duel avec Saul NiguezAFP

Milieux offensifs

Dani Parejo (Valence)

Clairement, le meneur de jeu veut quitter le bourbier de Mestalla. Sinon comment expliquer son escapade ce weekend dans une des boîtes les plus prisées de Valence ? Friable mentalement, ce n’est pas un leader dans l’âme et il a besoin d’être entouré par des caractères forts pour donner le meilleur, comme il y a 2 ans. Problèmes : il faudra investir au moins 10M€ en transfert et son salaire est de 2.5M€ par an.

Hiroshi Kiyotake (Sevilla FC)

Couteau suisse de Sampaoli en début de saison, capable de jouer aussi bien latéral que meneur de jeu, le Japonais fait le nombre depuis de longues semaines. Le Deportivo La Corogne est très intéressé, il faut faire vite.

Ryan Babel (Deportivo La Corogne)

Arrivé en catimini en septembre, l’international batave s’est relancé en Galice. Un coup de chausson magistral contre Gijón pour signer ses débuts, de belles performances par la suite : le Néerlandais a réussi son pari. Le Depor a compris : son but contre l’Osasuna dimanche était le dernier tour de Babel. BeIN La Liga a d’ailleurs affirmé que le Besiktas lui a déjà proposé un contrat de deux ans et demi.

Ryan BabelAFP

Et aussi...

Roman Zozulya qui n’a pas encore eu sa chance au Betis, malgré deux entraîneurs, Zakaria Bakkali (20 ans, Valence) gros potentiel trop peu utilisé et Paulo Henrique Ganso (FC Séville) capable de gestes fous et proprement géniaux mai barré par la qualité actuelle du milieu rojiblanco.

Attaquant

Paco Alcácer (FC Barcelone)

La semaine dernière en amical contre Al Ahly, il a inscrit son tout premier but chez les Blaugranas. Enfin ! Concrètement, l’ancien capitaine de Valence est un bide retentissant de 30M€. En même temps, il fallait s’y attendre. Mis à part une blessure longue durée, on ne voit pas comment il pourrait entrer dans la rotation des Culés, d’autant que Luis Suárez a renouvelé son bail jusqu’en 2021. Un prêt pour le relancer, dans un club avec une ambiance chaude comme à Mestalla permettrait à l’international espagnol de retrouver des sensations.

Et aussi...

Felipe Caicedo (Espanyol) qui tournait à un but tous les trois matches lors de ses deux premières saisons chez les Pericos et Alessio Cerci (Atlético de Madrid). Vous vous rappelez ? Non ? Bon c’est un peu normal. Mais même s’il n’est pas fait pour un top club, il a prouvé sa valeur dans des équipes de moindres envergures. Un gros pari mais sait-on jamais ?