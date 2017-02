La Premier League a plus vendu que dépensé cet hiver, une première historique

C'est peu dire que les clubs chinois ont bouleversé le marché des transferts. Leurs dépenses ont permis à de nombreux championnats de s'enrichir, à défaut de pouvoir conserver des joueurs parfois dans la force de l'âge. L'une des conséquences directes de ces mouvements, c'est que la Premier League a réussi pour la première fois de son histoire à réaliser un profit lors d'un mercato.

Un profit de 46 millions d'euros

Selon une étude du cabinet Deloitte relayée par l'ensemble de la presse britannique ce mercredi, un profit de 46 millions d'euros a été réalisé entre le 1er et le 31 janvier. Et ce, en dépit de dépenses importantes avoisinant les 257 millions d'euros, soit le deuxième plus gros total lors d'un mercato hivernal pour la Premier League après celui de la saison 2010-11 (264 millions d'euros). Concernant la saison 2016-17 dans son ensemble, les pensionnaires du championnat anglais ont déboursé la somme record de 1,61 milliard d'euros.

Ce profit a donc été rendu possible par les offres mirobolantes en provenance de Chine. Oscar a quitté Chelsea pour environ 60 millions d'euros afin de rejoindre le Shanghai SIPG tandis qu'Odion Ighalo a choisi de laisser derrière lui Watford, qui a empoché 23 millions d'euros, pour aller au Changchun Yatai dans les dernières heures du marché des transferts.

Les 5 plus gros départs en Premier League cet hiver :

1. Oscar de Chelsea au Shanghai SIPG : 60 millions d'euros

2. Dimitri Payet de West Ham à Marseille : 30 millions d'euros

3. Odion Ighalo de Watford au Changchun Yatai : 23 millions d'euros

4. Morgan Schneiderlin de Manchester United à Everton : 22 millions d'euros

5. Memphis Depay de Manchester United à Lyon : 16 millions d'euros

Les six derniers ont dépensé autant que les 14 autres clubs

Si en Ligue 1, les clubs qui ont animé le mercato hivernal se nomment Marseille ou Paris, en Premier League, la donne n'est pas la même. Ce sont les formations les plus modestes ou du moins, les moins bien classées, qui ont le plus dépensé en janvier. Pour faire simple, elles ont déboursé autant d'argent que les 14 autres clubs.

Crystal Palace, actuellement 18e, s'est par exemple offert plusieurs joueurs dont Luka Milivojevic (Olympiakos), Patrick van Aanholt (Sunderland) et Jeffrey Schlupp (Leicester). Coût de ces transactions ? Environ 35 millions d'euros. Leicester, très mal en point mais champion en titre, a lui attiré l'international nigérian Wilfred Ndidi en versant une somme estimée à 17 millions d'euros. Une broutille...

Le championnat le plus dépensier devant... la Chine

Certes, les recettes ont été importantes en janvier mais pour autant, les clubs de Premier League ont dépensé bien plus qu'ailleurs sur la planète. Plus en tout cas que la Ligue 1, présente sur la troisième marche du podium et la Chinese Super League, la division 1 chinoise.

Histoire d'enfoncer le clou, les clubs de Championship, soit de deuxième division anglaise, ont eux payé cet hiver des indemnités qui atteignent en cumulé un total de 93 millions d'euros. C'est évidemment à mille lieues de ce que peuvent dépenser les équipes de Ligue 2. Bref, un autre monde.