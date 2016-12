Lampard, Draxler, Cancelo : les 5 infos mercato qui vous ont échappé dimanche

Lampard prêt à revenir à Chelsea

Le meilleur buteur de l'histoire de Chelsea (211 buts), Frank Lampard (38 ans), verrait d'un bon œil un retour dans le club londonien. Interrogé sur Sky Sports, le milieu de terrain en fin de contrat avec New York City s'est confié : "Si c'est avec mon abonnement, les voir jouer, je ne sais pas encore mais je garderai un contact très proche. Si c'est en tant que joueur, ce n'est pas à moi de le décider, donc je ne peux pas en dire plus."

Notre avis : Un retour de Lampard ? Voilà qui pourrait offrir un beau cadeau de noël aux supporters de Chelsea.

Un salaire identique à celui de Cavani pour Draxler ?

Wolfsburg a officialisé le départ de Julian Draxler vers le PSG cet hiver. Le milieu de terrain de 23 ans va débarquer à Paris et selon le journal Le Parisien, il va signer pour 4 ans et demi et touchera dans la capitale un très beau salaire. L'international allemand va émarger à 850 000 euros brut par mois selon les informations du quotidien. Une somme qui ferait de lui l'égal d'Edinson Cavani, qui touche lui aussi ce salaire mensuel.

Notre avis : Avec un pareil salaire, Draxler devra rapidement confirmer son potentiel et s'imposer dans l'équipe d'Emery.

Van Dijk pose avec le maillot de… Manchester City

Comment alimenter soi-même les rumeurs autour d'un éventuel transfert ? En posant avec le maillot d'une équipe qui est supposée vous suivre et vouloir vous recruter. Sur une photo postée par son coéquipier José Fonte, Virgil van Dijk (Southampton) porte le maillot de… Manchester City. Cela s'appelle le sens du timing puisque depuis quelques jours, la presse anglaise a évoqué un intérêt des Citizens pour le défenseur central de 25 ans.

Notre avis : City le désire ? Van Dijk en joue.

Leya Iseka ne devrait pas rester à l'OM

Prêté par Anderlecht, Aaron Leya Iseka ne fera pas de vieux os sous le maillot olympien. Selon France Football, le frère de Michy Batshuayi ne fait pas partie des plans de Rudi Garcia. Il n'a participé qu'à neuf rencontres depuis le début de la saison, un chiffre qui signifie que Marseille ne veut pas le garder : son prêt aurait été prolongé jusqu'à la fin de la saison s'il en avait joués dix.

Notre avis : 258 minutes jouées en L1 pour aucun but, le choix de Marseille de le laisser repartir semble logique.

Le Barça et Cancelo d'accord… pour l'été prochain

Selon le quotidien espagnol Sport, le FC Barcelone va recruter Joao Cancelo lors du prochain mercato estival. L'actuel joueur de Valence a déjà négocié avec le club catalan selon le journal mais rien ne sera officialisé avant l'été prochain. Le latéral droit, sous contrat avec Valence jusqu'en 2021, signera pour 5 ans. A 22 ans, le Portugais a explosé cette année. Le club che espère récupérer 30 millions d'euros pour son joueur.

Notre avis : Si ce transfert se confirme, Aleix Vidal, dont l'avenir au Barça est déjà bouché, aura une raison de plus de chercher un autre club.